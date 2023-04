Ne všechny prošlé tablety lékárna vezme. Tohle nemá smysl lékárníkům nosit

Léky do koše nepatří. To je zlaté pravidlo, které odborníci opakovaně připomínají, protože ty nepotřebné patří mezi nebezpečný odpad. Pokud vám tedy léky projdou, ať už mají jakoukoliv formu (tableta, sirup, sypký prášek), bezplatně je od vás musí odebrat jakákoliv lékárna.

Jsou ale preparáty nebo zdravotnické pomůcky, které vám lékárna nemá povinnost přijmout, a někdy to ani nesmí udělat. Které, to nyní připomněla Česká lékárenská komora. „Odpovědnost lidí vůči životnímu prostředí dlouhodobě stoupá. Stále více se snaží třídit odpad a zvyšuje se i počet lidí, kteří nosí nepoužitelné léky zpět do lékáren, což je také jediný správný způsob jejich likvidace. (…) Stále se však stává, že lidé vracejí do lékárny i doplňky stravy, případně kosmetické přípravky, které mezi nepoužitelná léčiva nepatří, a to i v případě, že byly v lékárně pořízeny,“ upozorňuje komora na webu.

Pracovníci lékáren nepoužitelné léky po odevzdání nemohou, a to i z bezpečnostních důvodů, třídit, je proto důležité, aby mezi odevzdanými léky nebyly přípravky, které se k ekologické likvidaci nehodí.

Jehly odebírají jen některé lékárny

Už minulosti jsme psali, že problém může být s odevzdáním jehel, jež nejsou přímo součástí léčiva. Lékárny je nemají povinnost přijmout, byť řada z nich to dělá. Vyžadují ale, abyste jehly vložili do pevného, uzavíratelného obalu, který neprobodnou. Stačí třeba použitá PET láhev.

Pokud vám jehly nevezme lékárna, zpravidla by to měl udělat lékař, jenž vám předepsal lék aplikovaný podkožně.

Doplňky stravy patří do koše

Do lékáren určitě nosit nemusíte papírové obaly od léků a příbalové letáky. Než prošlé či nespotřebované léčivo odevzdáte, papírové součásti můžete v klidu vyhodit do kontejneru na papír. Naopak lahvičky nebo blistry, ve kterých jsou baleny tablety, tobolky apod., nevyprazdňujte a odevzdejte je i s obsahem lékárníkovi.

Co je zbytečné do lékáren nosit, jsou tzv. doplňky stravy. Tedy tablety, tobolky, želatinky nebo sypké prášky s obsahem vitaminů či stopových prvků a dalších látek, které užíváme, abychom tělu doplnili to, co mu může scházet. Ačkoliv podobu mohou mít stejnou jako léčiva, v případě doplňků stravy jde o potraviny. A prošlé potraviny je možné vyhodit do směsného odpadu.

Pokud váháte, co vlastně máte v domácí lékárničce, zda doplněk stravy, či lék, stačí se podívat na obal, kde výrobci tento údaj uvádějí.

Čaje kompostujte

Do lékárny nenoste ani nespotřebované či prošlé čaje, ať už porcované, či sypané, rostlinné masti nebo přírodní přípravky na hubnutí. Vyhodit je můžete do koše.

Jde-li o čisté čajové směsi ze sušených bylin, je možné je i kompostovat, ovšem bez jejich obalu. Do kompostu patří také čajové sáčky, jen pozor na kovové spony v nich, provázky a papírové visačky, ty před vyhozením do bioodpadu odstraňte.

Do běžného koše (tj. směsného komunálního odpadu) hoďte i prošlou kosmetiku. I když ji koupíte v lékárně, zpět ji tam nevracejte. Zčásti můžete její obal i recyklovat. Například pokud jde o krém ve skleněné dóze. „Zbytek vytřít papírovým ubrouskem a ten vyhodit do směsného odpadu. Obal vytřídit dle materiálu. Skleněný do kontejneru na sklo, plastový do nádoby na plast a kovový do kontejneru na kovy,“ uvádí web Samosebou, který je věnovaný třídění odpadů.

Nefunkční teploměry do popelnice nepatří

Do lékárny neodevzdávejte také teploměry. Pokud nefunguje ten digitální, patří do elektroodpadu.

Máte-li doma ještě teploměr rtuťový (tedy ten, jehož střed tvoří kovově lesklá, stříbrná kapalina), je možné jej odevzdat v místě, kde přijímají nebezpečný odpad. Může jít o mobilní sběrnu nebo k tomu vyhrazenou část sběrného dvora. „Rtuť je vysoce toxická látka, a proto při manipulaci s tímto materiálem dbejte na ochranu svou i životního prostředí. Ideální je vše vložit do sklenice (střepy z teploměru, papír a kapátko), dobře uzavřít a odevzdat ve sběrném dvoře, odkud rtuť stejně jako jiný nebezpečný odpad odešlou na odbornou likvidaci,“ uvádí v online poradně lékárenské sítě Dr. Max farmaceutka Radka Procházková.





Zpět lékárny neberou ani kontaktní čočky

Podle lékárníků se zpět nevrací také kontaktní čočky a roztoky na ně. Na to, jak správně zlikvidovat ty použité či zbylé, jsme se zeptali společnosti Eko-Kom provozující celorepublikový systém třídění, recyklaci a využití obalového odpadu. Na odpovědi zatím čekáme.

Lékárníci radí také nenosit zpět repelenty. Spreje mají většinou hliníkový obal, prázdné je proto možné vyhodit je do kovových obalů. Pokud v nich sprej zbývá, je lepší zvolit odpad komunální, tedy běžnou popelnici.

V neposlední řadě do lékáren nevracejte nespotřebované či prošlé zdravotnické prostředky (např. inkontinenční hygienické potřeby) včetně kompenzačních pomůcek. I ty patří do běžného odpadu.

