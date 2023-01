Do lékáren míří mimořádné dodávky antibiotik

O situaci na trhu léčiv a možnostech, jak ji řešit, hovořili v pátek 13. ledna na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Vlastimil Válek a jeho náměstek Jakub Dvořáček, jenž farmaceutické prostředí zná důvěrně, neboť před vstupem na ministerstvo vedl Asociaci inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), což je zájmové sdružení výrobců nových léčiv.

„Dnes ráno ministr zdravotnictví podepsal první z řady opatření umožňujících použití mimořádně dodaných léčiv a stanovení jejich úhrady ze zdravotního pojištění, které v příštím týdnu předloží na jednání vlády. Během ledna a února by i díky tomu měl dorazit dostatek antibiotik k pokrytí momentální spotřeby,“ uvádí páteční tisková zpráva úřadu s tím, že do ČR v lednu a únoru dorazí díky jednáním s výrobci a distributory téměř půl milionu balení antibiotik v různých skupinách.

Jaká antibiotika míří do lékáren

Na tiskové konferenci oba zástupci Ministerstva zdravotnictví uvedli, že akutní nedostatek pomohou řešit mimořádné dodávky léků ze zahraničí. „Základní peniciliny již máme v ČR. Počítám, že v pondělí budeme mít skrze distribuci v systému 11 tisíc balení,“ upřesnil Jakub Dvořáček.

Spolu s peniciliny půjde do distribuce v příštím týdnu také 100 tisíc balení antibiotik s účinnou látkou azitromycin a 10 tisíc balení antibiotik s účinnou látkou amoxicilin. Tyto léky patří mezi tzv. širokospektrá antibiotika.

Léky by měly být distribuovány pokud možno co nejvíce plošně. Ministerstvo upozorňuje, že lékárnám, které měly objednávku na vysoký počet balení, bude tento požadavek krácen, aby se dostalo i na jiné.





Protože v minulosti do značné části lékáren i přes sliby, že situace se lepší, antibiotika nedoputovala nebo jejich spotřeba byla výrazně vyšší než dodávky, server Vitalia.cz bude příští týden u lékárníků ověřovat, jaká je faktická dostupnost těchto léků.

Obaly budou cizojazyčné

Pro pacienty by mimořádné dodávky měly znamenat, že budou mít větší šanci uspět s receptem. Ale také to, že lék, který dostanou, bude mít nejspíše cizojazyčné nápisy na balení. Jakub Dvořáček ujišťuje, že není třeba k nim mít nedůvěru, protože jde o bezpečná, v Evropě registrovaná léčiva, jen z distribuce pro zahraniční trh. Navíc nemocní bez informací o účincích léčby nezůstanou. Léky s cizojazyčným obalem by měly být opatřeny příbalovými letáky v češtině. Ty budou k dispozici také na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). „To, co je vydáváno v kamenné lékárně, je vždy prověřené léčivo, vždy to prochází schválením SÚKL, takže pacienti nemusí mít obavu, že by to bylo méně účinné,“ ujišťuje náměstek.

Léky ČR získává z Portugalska, Slovenska nebo Itálie s tím, že na tamějším trhu obyvatelům chybět nebudou. Naopak v Británii či USA neuspěla, protože tyto země samy mají se zásobováním antibiotiky podle Jakuba Dvořáčka velké problémy.

Protože jde o mimořádné dodávky, v ČR tyto léky fungují v režimu tzv. specifického léčebného programu. To znamená, že jejich cena i vstup na český trh půjde cestou řady mimořádných ministerských opatřeních. Lze očekávat, že léky dovážené sem takto mimořádně, budou cenově dražší. Ministr Vlastimil Válek ujistil, že pacient žádný rozdíl nepocítí a léky hradit ze svého nebude. Rozdíly v cenách absorbují zdravotní pojišťovny, jež na to dle ministra mají dostatek prostředků. ČR počítá s tím, že takto situaci bude řešit jen dočasně, než se obnoví pravidelné dodávky léčiv. U antibiotik by to mohlo být v polovině února.

Problém vyřešen není

Kdo čeká, že situace s léky je tak vyřešena, mýlí se. I samo ministerstvo hovoří o tom, že toto nyní nelze zajistit, protože poptávka po lécích je celoevropsky vysoká a výrobní řetězce stále narušené z doby covidové pandemie. „Situace bude v následujících týdnech stále komplikovaná a je samozřejmě možné, že určité léčivo v určité lékárně nebude dostupné. Tomu se nedá v této chvíli zabránit,“ připouští Jakub Dvořáček.

Zároveň podotkl, že mimořádné dodávky situaci zcela nevyřeší. Jednak proto, že uvedených 11 tisíc balení tvoří zhruba týdenní českou spotřebu, ale pak také proto, že v celé Evropě je léků nedostatek, a problémy se proto přelévají napříč zeměmi. „Pokud například budeme vědět, že chybí na trhu v Německu nějaký lék, lze předpokládat, že se tento problém může po nějaké době přenést také na český trh,“ říká Jakub Dvořáček s tím, že je proto potřeba sledovat nejen situaci na tuzemském trhu, ale také v zahraničí, což ministerstvo činí.

Náměstek ministra uvedl také to, že z komunikace s velkými výrobci antibiotik vyplynulo, že většina dodavatelů obnoví pravidelné dodávky v polovině února. „Předpokládáme, že na začátku března by situace měla být stabilní,“ míní Jakub Dvořáček. To ale neznamená, že vše bude v pořádku i s samotných lékárnách, kde trvá mnohem déle, než dojde k nasycení jejich poptávky. Navíc lékárny i lidé po zkušenostech s nedostupností léčiv si budou chtít tvořit zásoby, takže ani pravidelná distribuce ještě nějaký čas klid nepřinese. Ani snížení nemocnosti a zasycení trhu ale nemusí znamenat jistotu, že léky budou. Ministerstvo počítá s tím, že potíže s dostupností léčiv mohou nastat i letos na podzim, proto opatření, která činí, mají být dlouhodobá.

Lékaři dostanou pravidelné hlášení

Ministerstvo chce výpadkům předcházet bedlivým sledováním zásob i chování lékového trhu. V předstihu chce mít od výrobců také informace, jaké dodávky půjdou do ČR v roce 2023. To se bude týkat zejména těch léčiv, která chybějí.

Rezort také opakovaně avizuje, že letos předloží parlamentu novelu zákona o léčivech, jež výrobcům uloží držet si nejméně dvouměsíční zásoby. Ale také zlepší informovanost státních úřadů o stavu trhu a příčinách výpadků v distribuci. „Novelu bychom měli mít schválenou do léta, ale protože je výroba plánována měsíce předem, výrobcům budeme muset na vytvoření zásob dát určitý čas,“ doplňuje náměstek ministra zdravotnictví s tím, že pojistka začne tedy fungovat v roce 2024.

Bez podrobností v pátek ministr Vlastimil Válek uvedl, že ČR bude usilovat o posílení tuzemské výroby. S premiérem Petrem Fialou proto nyní objíždějí výrobce léčiv a jednají s nimi o podmínkách podpory.

Ministerstvo také slíbilo, že každý týden v pondělí půjde lékařům pravidelný report o tom, které léky z kritických skupin jsou na trhu aktuálně dostupné, aby tomu mohli přizpůsobit předepisování a pacient v lékárně potřebné léky našel. Vlastimil Válek ujistil, že u každé skupiny léčiv bude vždy minimálně jeden preparát dostupný tak, aby se nikdo neocitl zcela bez léčby. Vyzval zároveň opakovaně veřejnost, aby si léčiva neopatřovala do zásoby, protože skupování povede k tomu, že se léky z mimořádných dodávek nedostanou k těm, kteří je nutně potřebují.