Dnes by mu bylo dvacet. Jeho máma založila nadaci, která chce pomáhat mladým lidem s depresí

Pomáhat dospívajícím, kteří čelí psychickým problémům, využít k tomu moderní komunikaci: například podporovat speciální projekty zaměřené na esport. To všechno i mnohé další má v úmyslu nově založený nadační fond, který navazuje na mimořádně silný odkaz Karla „Twistena“ Ašenbrenera.

Karlova rodina, která za založením nadačního fondu stojí, věnovala základní jmění. Přispěje i francouzský esportový tým Vitality, v němž Twisten úspěšně působil. Významnou finanční podporu nabídne společnost Sazka, která u příležitosti vzniku nadace uspořádá 15. 12. 2023 charitativní esportový turnaj.

Karel Ašenbrener, v esportové komunitě známý jako Twisten, by právě dnes oslavil dvacáté narozeniny. Svůj boj s depresí ale nakonec prohrál. Karlův odchod je pro celou rodinu pořád velmi bolestivý. Ale právě kvůli němu jsme se rozhodli přetavit bolest v něco smysluplného. Tím je nadační fond, jehož cílem bude pomáhat mladým lidem s psychickými problémy. Jsem si jistá, že by s tím syn souhlasil a podporoval to, říká Twistenova matka Ivana Ašenbrenerová, také za svého manžela a další dva syny.

Nadační fond chce pomáhat dospívajícím, kteří se nacházejí v podobných situacích jako Karel Ašenbrener. Zvyšování duševní gramotnosti považuji za klíčové, zároveň je nutné pracovat na destigmatizaci psychických problémů, protože zejména mladí kluci o svých emocích nebo problémech nemluví a mluvit nechtějí, vysvětluje zaměření fondu Ašenbrenerová.

Právě v komunitě gamingu a esportu, v níž Karel Ašenbrener vynikal, se pohybuje stále více mladých lidí. Celosvětově má už miliony fanoušků. Jednou ze společností, která se rozhodla Twisten Foundation podpořit, je česká loterijní jednička Sazka.

Ta se v oblasti esportu dlouhodobě angažuje a 15. prosince pořádá charitativní esportový turnaj s názvem Sazka No rivals, jehož výtěžek věnuje nově vzniklému fondu.

Twisten – tak ho vidí rodina, spoluhráči a přátelé

Karel Ašenbrener (Twisten) se narodil v Praze a od malička byl velmi aktivní. Hrál závodně fotbal za ČAFC v Praze a vždy měl velmi bojovného ducha. Rád soutěžil, jezdil výborně na snowboardu. Jako malý kluk začal se svými staršími bratry hrát počítačové hry, například Counter Strike, FIFA a další. Postupně se dostal až ke hře Valorant, kterou začal hrát v roce 2020.

Svou pílí a úsilím si vybojoval cestu přes dvě největší české esportové organizace, eSuba a Entropiq, až do organizací světového formátu: nejprve do německé BIG a poté do francouzské organizace Vitality. Snil o tom, že se bude hraním počítačových her živit a že jednou bude stát na stage. A to se mu splnilo.

Tisíce fanoušků a peníze a charitu

Pod přezdívkou TWISTEN ho znaly tisíce fanoušků online hry Valorant po celém světě. Patřil ale nejen k nejtalentovanějším hráčům na světě, byl to především člověk s velkým srdcem. Nemálo vydělaných peněz posílal na charitu, zajímal se o dění kolem sebe, přispíval například na děti postižené zemětřesením v Turecku.

Byl také odvážný. Začátkem roku 2023 se otevřeně přiznal k tomu, že bojuje s depresemi, že pravidelně navštěvuje odborníky a že se léčí. I tady se projevil jako velký bojovník, který se nebál mluvit o tom, co je pro mnohé mladé spíš tabu. Svůj boj s depresemi bohužel prohrál a 7. června 2023 se rozhodl ukončit svůj život.

Vždy chtěl, aby se lidé kolem něj cítili dobře

To, že v esportovém světě zanechal nesmazatelnou stopu, se ukázalo i po jeho smrti. Rodina dostávala tisíce soustrastných zpráv, v nichž fanoušci i další lidé z celého světa vyjadřovali soustrast, a psali o tom, co pro ně znamenal. Mnozí si ho pamatují jako neuvěřitelně pozitivního člověka, který se rád smál, žertoval a vždy se snažil, aby se lidé kolem něj cítili dobře. Přestože sám uvnitř bojoval s démony, a nakonec i s nešťastnou láskou. Byl zodpovědný, měl týmového ducha a nikdy se nevzdával. Svou povahou inspiroval spoustu lidí, a to nejen gamingovou komunitu.

Po jeho smrti mnohé zahraniční esportové organizace vyzvaly ostatní, aby se víc mluvilo o mentálním zdraví. Jeho přezdívka Twisten zanechala v lidech tak velkou stopu, že se rodina rozhodla pomáhat jeho jménem mladým s psychickými problémy.