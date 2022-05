Je dobré cvičit, když je člověk nemocný? Platí „pravidlo krku“

Podle nich postup závisí na konkrétní nemoci nebo zdravotním problému. Například pokud jde o mírnou bolest v krku, rýmu, bolest hlavy, oční či ušní infekci, to vše bez horečky, ve většině případů se nejedná o zásadní překážku v každodenním tréninku.

„Spoléhám se na zlaté ‚pravidlo krku‘. Onemocnění v něm a nad ním bez horečky obvykle nebrání tělesné aktivitě, ale pod ním už je dobré zachovat obezřetnost,“ vysvětlil doktor Michael Jonesco, specialista na sportovní a interní medicínu na Ohio State University Wexner Medical Center. Podle něj jsou důvodem k odpočinku potíže s gastrointestinálním systémem (žaludek a střeva), bolest svalů nebo celého těla, a hlavně zvýšená teplota či horečka.

Ta je známkou závažnějšího onemocnění, takže je nejlepší dopřát si 48 hodin odpočinku a poté pokračovat podle dalšího vývoje zdravotního stavu.

Důvodem, proč uvedené „pravidlo krku“ funguje, je fakt, že většina takto ohraničených obtíží nezahrnuje srdce a plíce, které je třeba dobře chránit.

Dokonce i zažívací obtíže by mohly tyto orgány namáhat, protože mohou vést například k dehydrataci, která je zejména pro srdce velkou zátěží. Nicméně uvedené pravidlo není možné aplikovat striktně a bez výjimky. Tak třeba pokud rýma způsobuje ucpání nosu a obtížné dýchání, jistě je to důvod k vynechání tréninku.

A jaké škody může na organismu napáchat cvičení, když je člověk nemocný? Kromě toho, že se může cítit nesmírně špatně, může si také ublížit. Studie ukázaly, že třeba maraton klade velké nároky na imunitní systém a vystavuje organismus vyššímu riziku infekce po dobu tří týdnu po jeho absolvování.

Přestože pravidelný trénink ve většině případů není maraton, může cvičení či běh způsobit imunitnímu systému podobný stres, pokud se lidé cítí nemocní.

„Vaše tělo je zaneprázdněno tím, že vkládá energii do těch systémů, které jsou potřebné pro cvičení. A tuto energii odebírá odjinud,“ nastínil celý problém doktor Jonesco a dodal, že je také těžší zotavit se z tréninku, když tělo není v pořádku.

Organismus tedy nemá z takové aktivity žádný přínos, ba právě naopak. Snaží se pouze přežít tuto námahu. Odborníci proto doporučují naslouchat svému tělu a nesnažit se nic lámat přes koleno. Ale i když nejhorší stav pomine a cítíte se lépe, stále není vhodný čas pro stejný výkon jako před onemocněním. Vše by mělo jít postupně, doslova den po dni. To platí i po onemocnění covidem-19, podrobněji jsme se tématu věnovali v článku Znovu sportovat po covidu? Návrat trvá týdny a přílišná snaha škodí.

„Neočekávejte, že se vrátíte na svou předchozí úroveň. Bude to nějakou dobu trvat, než se tělo rehydratuje, doplní zásoby glykogenu, zásoby energie a dojde k rekonvalescenci,“ upozorňují lékaři.

Podle jejich doporučení je první den dobré začít s polovinou obvyklé tréninkové dávky, další dny pak podle toho, jako se budete cítit, navýšit aktivitu o dalších 25 procent. A pak se zvolna dostávat na původní výkon v závislosti na tom, jak to bude vaše tělo tolerovat.

Pokud si nejste jistí, zda cvičit, či ne, zkonzultujte věc se svým lékařem. Je třeba brát v potaz, že pokud nejde jen o prosté nachlazení, pak cvičení v běžném režimu může přinést zranění nebo vážnější onemocnění.

Není vždy navíc možné s jistotou určit, zda se nemýlíte ve svém hodnocení vlastního zdravotního stavu a nejde o vážnější zdravotní problém, než se domníváte.

A ještě jedna důležitá věc: můžete svou nemoc, například pokud jde o chřipku, šířit na další lidi v posilovně či jiných sportovištích.

Zdroje:

Mayo Clinic: Is it OK to exercise if I have a cold?

Healthline: Working Out While Sick: Good or Bad?

WebMD: Exercising When Sick: A Good Move?

Medical News Today: Should you work out when you are sick?

Live Science: Should you exercise if you're sick?