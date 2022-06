COOP otevře druhou plně automatizovanou prodejnu

První českou plně samoobslužnou prodejnu otevřel COOP v polovině března ve Strakonicích. Tehdy jsme ji navštívili a její chod vám popsali v reportáži.

Jak funguje plně samoobslužná prodejna

Obchod v pracovní době funguje jako běžná samoobsluha s paní prodavačkou, po zavírací době se ale mění na unikát – plně samoobslužnou. To znamená, že zákazníci si do ní mohou přijít nakoupit kdykoliv a vše nutné kolem nákupu zvládnou sami, takže v malém strakonickém obchůdku nemusí být večer či v neděli žádný zaměstnanec. Podmínkou ovšem je věk nad 18 let, mít bankovní identitu a platit kartou.

Pro nákup v samoobslužném režimu si zákazník musí do svého mobilního telefonu vygenerovat QR kód v bezplatné aplikaci COOPu. S jeho pomocí si otevře dveře prodejny, u nichž je kruhová čtečka. Uvnitř si dá do košíku vše, co potřebuje, aniž by byl při nákupu jakkoliv časově omezován. Následně jde k samoobslužné pokladně, kde opět načte již vygenerovaný QR kód. Poté naskenuje čárové kódy všech položek z nákupního košíku a zaplatí kartou. Při odchodu si dveře opět otevře QR kódem.

Obchod bez prodavačů neláká zloděje

V COOPu si provoz strakonické novinky po měsíci pochvalovali. Při samoobslužném provozu nikdo nekrade a družstvo jen doplnilo sortiment o několik položek, které zákazníkům chyběly.

Nyní podle plánu Spotřební družstvo Jednota ve Volyni přidá automatický režim v druhé prodejně. A to v Českém Krumlově, konkrétně v Kaplické ulici. Samoobslužný provoz tam začne fungovat v úterý 28. června.





Galerie: Jak funguje plně obslužná prodejna

Rekonstrukci stihli před hlavní turistickou sezónou

Jak už dříve podotkl ředitele rozvoje a marketingu skupiny COOP Lukáš Němčík, to, že novinka první byla vyzkoušena v malé prodejně, je záměr. Stejně jako to, že druhá v pořadí bude prodejna o poznání větší – strakonický obchod má plochu 80 metrů čtverečních, ten českokrumlovský je zhruba třikrát větší.

Zatímco strakonické potraviny zákazníci využívají k drobným nákupům, jako jsou například svačiny či „zapomenuté“ položky, v českokrumlovském větším obchodě už si pořizují standardní nákupy.

Český Krumlov nebyl vybrán jako druhý v pořadí náhodou. Jde totiž o prodejnu, kam často zavítají turisté a COOP chce automatizaci vyzkoušet i v takto sezóně zatěžované jednotě. Proto byla nezbytná rekonstrukce naplánována tak, aby se stihla ještě před prázdninami.

COOP postupně plánuje rekonstrukci více prodejen. Kde bude ta další s plně automatizovaným provozem, zatím spotřební družstva neuvedla.