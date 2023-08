Co se pozná z vyšetření moči? Prozradí více o infekcích močových cest, stavu ledvin i cukrovce

Pokud vás lékař pošle na testy moči, nejčastěji je to kvůli podezření na probíhající zánět. Ale moč se vyšetřuje i v mnoha dalších případech a výsledky mohou hodně napovědět také o onemocněních, nesouvisejících s močovým traktem. Co se z nich dozvíte? A co je může ovlivnit?