Chytrá houba: když plíseň na nehtech nohou likviduje „upír“ mezi houbami

Plísně nehtů podporuje naše lhostejnost vůči stavu nohou

Mykóza nohou je infekce, kdy houby, plísně a kvasinky využijí pro ně vhodných podmínek a „zabydlí se“ ve vaší pokožce. Patří mezi jedno z nejčastějších onemocnění kůže a nehtů, kdy postihuje zejména nehty na nohou. Toto onemocnění se jmenuje onychomykóza. Mykózu alespoň 1× za život prodělá až 70 % dospělé populace – o něco častěji muži než ženy. Plísní nehtů, tedy onychomykózou, je pak podle rozsáhlých studií v ČR zasaženo až 7 % lidí.

Onemocnění se může rozvinout i u jinak zdravých osob v důsledku „vlhké zapářky“ – nošení uzavřené neprodyšné obuvi či ponožek z neprodyšného materiálu, nedostatečné hygieny nohou, nebo i při jejich nadměrném pocení. Vstupní branou pro infekci jsou také různá, i drobná poranění nohou či nehtů.

„Asi největší chybou řady lidí je, že se o své nohy až tak moc nestarají,“ říká Karel Mencl, specialista v oblasti lékařské mikrobiologie a lékařské mykologie, vedoucí laboratoře lékařské mykologie Pardubické nemocnice. „Nohy jsou na druhém konci těla, než je mozek, a tak než nám dojde, že je něco s nohami v nepořádku, může být už pozdě,“ parafrázuje.

Podle lékaře je zjištěným faktem, že si lidé postižených nehtů všimnou až při prvním obutí sandálů. „Zvláště pro dámy to pak bývá docela šok. A u nehtů totiž žádné honem honem nefunguje. I když bude jakákoli léčba úspěšná, je nutné počkat, až celá postižená část nehtu odroste.“





U dospělého se celý nehet palce nohy obmění asi za rok, u lidí po šedesátce to pak může být i o půl roku déle. Je tedy potřeba si změn na nehtech všimnout s dostatečným předstihem. „Tady musím připomenout další potvrzenou zkušenost, že čím méně je nehet postižený, tím snadnější a rychlejší je jeho léčení. Pokud si necháme proplesnivět celý nehet, může být jeho obnova složitá. A to nejen za použití biopreparátů, ale také u takzvané tvrdé chemie,“ říká lékař, který se podílí na vývoji biopreparátů obsahujících tzv. chytrou houbu.

Když plíseň likviduje „upír“ mezi houbami

„Chytrá houba“ s odborným názvem Pythium oligandrum je v podstatě lidově řečeno plíseň. Je to však plíseň unikátní. „V sedmdesátých letech minulého století ji začal testovat docent Veselý a zjistil, že tato mikroskopická houba je naprosto specifická. Má jediný cíl – požírat jiné houby, a to včetně svého příbuzenstva,“ popisuje Karel Mencl. Postupně se zjistilo, že nemusí fungovat jenom jako ochrana rostlin před jinými plísněmi, ale že je schopná ničit i plísně působící kožní onemocnění. Tím byla odstartována její dráha coby léčebné kosmetiky, kterou je možné zakoupit v lékárně.

„Chytrá houba funguje jednak jako upír, který vysává živiny z parazitických hub v kůži a nehtech, a jejich další růst brzdí také produkcí řady metabolitů, tedy v podstatě přírodní chemií. Dokud má co žrát, tak se krmí, a pokud všechny houby v ošetřeném prostředí zkonzumuje, tak osídlený prostor opouští. Poškozená kůže a nehty pak postupně dorostou do původní podoby,“ vysvětluje princip fungování lékař.

Postupně vznikla celá řada biopreparátů s chytrou houbou pro různé použití. Přestože všechny obsahují chytrou houbu, liší se její množství v jednotlivých preparátech a také aplikační forma. Jsou tak k dispozici vodní suspenze pro koupele či obklady, olejové emulze i masti. Každý preparát tak má své specifické použití.

Zásadní je společně s chytrou houbou nepoužívat jiné přípravky proti plísním

Pro likvidaci plísně nehtů na nohách je třeba zvolit přípravek s chytrou houbou k tomu určený, s výběrem poradí lékař či farmaceut. Jedna z hlavních zásad, kterou musíte dodržet, je nepoužívat současně jiné přípravky proti plísním. Jednoduše řečeno – tyto produkty ničí i chytrou houbu, a to dříve, než ona stačí zničit plísně. A platí to i pro léčbu z ranku „babské rady“ – různé octové koupele a podobně, dezinfekce obuvi atd.

„Souběžně se nepoužívají antimykotické přípravky, protože by chytrou houbu zahubily. Běžná hygiena včetně mýdla samozřejmě nevadí,“ upřesňuje Radim Klimeš, ředitel společnosti BARD (Bio Agens Research and Development), která se zabývá výzkumem, vývojem a výrobou mikrobiologických přípravků, zejména s využitím Pythium oligandrum.

Chytrou houbu si zkrátka musíte hýčkat, ale bát se jí netřeba – až „sežere“ plíseň, sama uhyne na nedostatek potravy. „Pythium oligandrum je mikroorganismus, který přímým parazitizmem původce plísňových kožních problémů napadne a rozloží. Pod nehty chytrá houba proroste bez pilování, leptání či strhávání z krajů nehtu po vláknech (hyfách) patogenních plísní. Tam působí, dokud původce nevysílí a zcela nevysaje. Nemá-li potravu (plísně), ustane její aktivita, protože není schopna odebírat živiny z ničeho jiného než z plísní a odrůstá s pokožkou nebo nehtem,“ vysvětluje Radim Klimeš.

Výrobce také uvádí, že nehty se nemusí před aplikací odlakovat. „Nalakovaný nehet není pro chytrou houbu překážkou, protože proroste z kraje nehtů pod a je nehtem chráněna. Lak ani odlakovač nehtem neprostoupí, proto ke styku dochází pouze okrajově. Nedoporučoval bych lak s antimykotickou přísadou,“ dodává. A doktor Mencl ještě upřesňuje, že dlouhodobé lakování nehtů a také lepení umělých nehtů stav spíše zhoršuje, protože nehet nemá dostatek kyslíku – nedýchá.

Postup použití chytré houby při plísni nehtů Postup je celkem jednoduchý, i když na první poslech to tak třeba nezní: v balení zakoupíte tři tabletky,

kúra spočívá ve třech krocích, vždy s odstupem dvou až čtyř týdnů,

každý krok kúry je rozložen do dvou dnů, ideální je k nim přikročit večer před spaním. Jak na to: Rozpustíme šumivou tabletu chytré houby ve skleničce s teplou vodou, část roztoku využijeme první večer, část druhý večer, zbytek lze použít na vytření obuvi. V tekutině důkladně namočíme kousek gázy apod., až se nasaje roztokem, omotáme prsty s nemocnými nehty, a to ze všech stran i zespoda, natáhneme sáček a ponožku. Takto necháme přes noc. Ráno vše sejmeme, nohy necháme oschnout. Druhý večer postup opakujeme.

Nezapomeňte si do kalendáře poznamenat termín další procedury, která následuje za 14 dní až měsíc a použijete k ní druhou tabletu chytré houby.

Následně to samé platí pro třetí tabletu. Tipy: Hlavní zásada je držet se návodu na aplikace a snažit se je provést co nejpečlivěji.

Neomotávejte gázu apod. kolem prstů příliš těsně, stejně tak si nechte rezervu v nataženém sáčku, aby se prsty mohly hýbat. Pokud vše příliš utáhnete, bude to nepříjemné a může vás to i rušit ze spánku.

U řady lidí se osvědčilo, když před aplikací chytré houby asi na 10–15 minut namočili nohy do čisté teplé vody, aby nehty trochu změkly. Pak aplikovat a ráno nohy promastit krémem.

Při léčbě plísně na nehtech se obrňte trpělivostí

Nelekejte se, krátce po sejmutí sáčku nohy a nehty vypadají a páchnou nevábně, prostě jako po noci v igelitu. Chytrá houba ale již nenápadně pracuje, i když na pohled se dlouho nic neděje. Po čase však můžete sami vidět, jak plíseň ustupuje, respektive odrůstá část poškozeného nehtu a z nehtového lůžka roste zdravý, nenapadený nehet; hranice je dobře patrná.

Podle dermatoložky Jany Míkové z polikliniky Palackého v Praze je potřeba vytrvat a počkat na obměnu celého nehtu, nenasazovat jinou léčbu, která by chytrou houbu v nehtu zlikvidovala. Pacienti to prý často nevydrží a veškerý efekt chytré houby tak zahodí, vysvětluje. Také se dle ní osvědčilo ještě jednou zainvestovat a proceduru s chytrou houbou zopakovat. Podobně hovoří i výrobce; podle Radima Klimeše lze efekt hodnotit mikroskopicky zhruba po dvou měsících. Vizuálně tak, jak poškozený nehet odrůstá neboli zabarvené místo se posouvá. Pokud by se odrůstání například po půl roce zastavilo, je potřeba aplikaci opakovat. Také lékař Karel Mencl radí v případě potřeby posilovat efekt každé tři týdny dalším dvojitým obkladem až do úplné obnovy nehtu.

Při léčbě plísní u nehtů je potřeba se obrnit trpělivostí, protože nehty na nohou rostou dlouho, pomalu se vytváří keratin, který nehet tvoří, zejména pak na palci. Zde je potřeba keratinu hodně, jde o nejsilnější nehet, který je pak ale vzhledem k tomu ideální pro rozvoj plísně, která z keratinu žije, a navíc ji chrání silná vrstva nehtu.

„Použití chytré houby není nijak omezeno, takže je možné ji používat každý den, ale pak je procedura finančně náročnější,“ říká Radim Klimeš. „Držel bych se předepsaných rozpisů pro používání, které bylo dermatology a lékařskými mikrobiology odzkoušeno a doporučeno jako efektivní a cenově dostupné použití.“

Využití chytré houby proti plísním

Karel Mencl se možnostmi použití „chytré houby“ u člověka zabývá přes dvacet let. Ve výzkumu se začínalo právě s aplikacemi na kožní plísně na nohách a na nehtech, v dalších letech se přes atopický ekzém a lupénku dostali až k aplikacím na bércové vředy a další hnisající rány. „Protože se jedná o unikátní kousek přírody, tak bych ho v případě nehtů doporučil každému, zvláště pak těm, kteří nemají v lásce chemii jako takovou. Chytrá houba je pro člověka netoxická, nealergizuje, nelze ji předávkovat, lze ji požívat dlouhodobě i opakovaně, protože si proti ní jiné plísně nedokáží vytvořit rezistenci (obranyschopnost). Lze ji tedy použít u všech lidí bez rozdílu věku a jejich zdravotního stavu,“ popisuje.

Chytrá houba při použití na plíseň nehtů nemá prakticky žádná omezení. Nepoužívá se jen u dětí, protože jim nehty rostou rychleji a plísně se u nich vyskytují pouze výjimečně.

K nevýhodám chytré houby může patřit náročnější provedení procedury oproti například pouhému namazání preparátem a dlouhý čas, který je potřeba pro kompletní zotavení nehtu. Jak již bylo řečeno, jedná se o jednu z mnoha možností, jak se bránit plísni nehtů. Dalším variantám léčby, ale i prevence, významu pedikúry ad., se věnujeme v článcích v sekci Plíseň nehtů (onychomykóza).

Někteří lékaři chytrou houbu doporučují, jiní ji nevyužívají. Například primář dermatologické kliniky Fakultní nemocnice Bulovka Filip Rob na dotaz sděluje pouze: „Tuto terapii u nás na klinice nedoporučujeme.“ Podobně reaguje i lékařka z Dermatovenerologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Radka Maritato specializující se na mykologii: „V mykologické ambulanci tuto léčbu nepoužíváme, lékaři se s ní zde setkávají pouze jako s jednou z léčebných modalit, které pacienti vyzkoušeli, než navštívili naši ambulanci. Pacienti přicházejí až tehdy, když jim například tato léčba nezabrala.“

Postoj lékařů k chytré houbě je různý, a to i přes to, že se biopreparáty s chytrou houbou používají již přes dvacet let. „U někoho to může být negativní postoj k biologické léčbě, biopreparáty také nejsou na předpis a vysvětlování jejich použití u biokosmetiky zabere hodně času, kterého mají kožní lékaři pomálu, a tak bychom mohli pokračovat. Také to může být nedostatek vlastních zkušeností. Každopádně zabírá, když si sám odléčím postižené nehty chytrou houbou, a následně se s tím pochlubím svému dermatologovi. Osobní příklad je nejlepším argumentem, že lze čistou biologickou léčbu úspěšně použít i u postižených nehtů,“ míní Karel Mencl.

Odborná spolupráce: MUDr. Karel Mencl, CSc. Specialista v oblasti lékařské mikrobiologie a lékařské mykologie, oboru se věnuje již čtyřicet let. Působí na Oddělení klinické mikrobiologie Pardubické nemocnice jako vedoucí laboratoře lékařské mykologie. Jako externí spolupracovník a konzultant se podílí na vývoji biopreparátů obsahujících tzv. chytrou houbu (Pythium oligandrum).