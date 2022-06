Plíseň na nehtech je potřeba léčit včas

Plísně na nehtech jsou poměrně odolné a pokud zasáhnou i nehtové lůžko, jejich léčba může být zdlouhavá. Lékaři doporučují začít s ní co nejdříve, tedy již ve chvíli, kdy se začnou objevovat první příznaky: bílá nebo žlutá skvrnka pod špičkou nehtu.

„Pokud ale včas nezasáhnete, plíseň může proměnit váš nehet ve žlutý útvar, který rozhodně nevypadá dobře, ale hlavně bolí, láme se a v nejhorším případě může i slézt. Nejrůznějších plísní existuje celá řada a „získat je“ je poměrně snadné. Zbavit se jich ale o to náročnější. I proto je důležité těmto problémům předcházet. Před plísněmi na nehtech se 100% chránit nemůžeme, ale vyhýbat se jí můžeme dodržováním některých pravidel. To nejdůležitější: na veřejných místech, jako jsou bazény, sprchy, sauny, ale i fitness centra, choďte vždy obutí. Chodidla udržujte v suchu a noste pouze pohodlnou obuv, ve které mohou nohy dýchat,“ doporučuje Petra Trojanová z Lékařského centra zdraví a estetické péče v Brně.

Hlavní zásady, jak se kožní mykóze vyhnout Při návštěvě sportovních zařízení, bazénů a saun je nutné dbát na hygienu: nechodit naboso, ale ve vlastních pantoflích, při odchodu se důkladně osprchovat.

Po každém sprchování si pečlivě osušit pokožku, obzvláště nohou a meziprstní prostory.

Vyhnout se nošení neprodyšné obuvi z nevhodných materiálů, ale také neprodyšného prádla.

Větrat boty a jejich vnitřní části ošetřovat dezinfekčním sprejem, který lze koupit v lékárnách nebo prodejnách s obuví.

Každodenní hygiena nohou a jejich větrání je nezbytné stejně, jako nošení prodyšných bavlněných ponožek. V létě, kdy se nohy více potí, je vhodné nosit otevřenou obuv.

Pokud někdo v rodině nebo okolí trpí tímto onemocněním, je nutné používat vlastní domácí obuv, ručníky, ale i hřebeny a dbát zvýšeně o hygienu.

Při návštěvách se vyhnout nošení nabídnuté domácí obuvi, u nás tolik oblíbenému zvyku. V obuvi se drží zbytky oloupané kůže obsahující mikroorganismy, kterými se snadno můžete infikovat.

Mykózou je možné se nakazit i při návštěvě manikérky nebo kosmetičky, která nedostatečně dezinfikuje své pracovní nástroje. Vhodné nejsou ani gelové nebo porcelánové náhražky nehtů.

S léčbou začněte co nejdřív

Masti a roztoky

S léčbou plísní pomáhají léky, kterým se říká antimykotika. Mezi volně dostupné se řadí například Exoderil, který je dostupný ve formě masti i roztoku a lze jej používat jak při léčbě dospělých, tak dětí. Ceny od 90 korun.

Proti šíření infekce z jednoho nehtu na druhý pomáhá například Excilor (cena okolo 280 korun). Místo běžného laku na nehty použijte raději Nailexpert – lak na prevenci a léčbu nehtové mykózy (cena okolo 250 korun). Případně Scholl Kúra na nehtovou mykózu (cena od 300 korun). Na gelové nebo umělé nehty ovšem zapomeňte.

Vodní lázeň

Pro péči o pokožku nohou se sklonem k plísním, zápachu a potivosti je vhodná lázeň z biologického přípravku Chytrá houba. Šumivou tabletu rozpusťte ve vodě a 40 minut si omývejte chodidla a meziprstní prostory.





Chytrou houbu seženete i ve formě zásypu, který můžete použít i do obuvi.

Byliny proti plísním

Mezi přírodní pomocníky, kteří dokážou podpořit léčbu plísní, patří česnek, aloe vera, tea tree olej (např. Tea Tree Oil Dr.Müller; cena od 250 korun), extrakty z grapefruitových jadérek (např. Grepavit; cena do 100 korun), křemík (najdete jej i v tabletách) nebo bodlák pcháč oset (můžete si z něj připravit mazání na kožní i nehtové plísně).

Přírodní antimykotika dále najdeme například v kapkách pro očištění organismu FYTOS (cena od 90 korun).

Dietní opatření

Léčbu plísňového onemocnění, a to zejména pokud se stále vrací, můžete podpořit protikvasinkovou dietou. První dva týdny by měla být dieta nejpřísnější. Strava by měla být složena zejména ze zeleniny, bílého masa, ryb a mléčných kysaných výrobků (bílý jogurt, podmáslí, kefír).

Vylučte z potravy přemíru cukrů a bílé mouky.

Pitný režim můžete obohatit o čaje s přesličkou polní (např. Křemíková bomba).

Kdy vyhledat lékaře

Lékaře vyhledejte, kdykoli máte podezření na plísňové onemocnění. Jednak vám diagnózu potvrdí, jednak doporučí nejvhodnější léčbu.