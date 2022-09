Choceňské pomazánkové je nově i v menším balení

Mouka bývala jen kilová, dnes se prodává i v balení po osmi stech gramech, máslo se dalo koupit dvousetpadesátigramové, nebo krájené na tzv. „osminku“ (125 g), dnes je k mání i dvousetgramová cihlička. Novinku v gramáži svého produktu nachystal i výrobce Choceňské mlékárny.

Malé, nebo velké balení?

Na konci června začala mlékárna dodávat do řetězců Choceňské tradiční pomazánkové v menším balení. Kromě klasické gramáže 150 g začala nabízet i osmdesátigramové balení. A to hned ze dvou důvodů. „Ze strany našich zákazníků se k nám dostávala zpětná vazba, že pro singles je balení našich tradičních pomazánkových moc velké a nezvládnou ho spotřebovat,“ vysvětluje pro server Vitalia.cz Jan Fogl, manažer pro marketing a obchod Choceňské mlékárny.

Obal má stejnou grafiku, i obsah je stejný, jen váha a cena je jiná Autor: Vitalia.cz

Mlékárna navíc chtěla výrobek nabídnout i jako variantu malé svačinky do práce či do školy, která se dá lehce vzít s sebou do tašky. Logicky jde ale i o cenu. Choceňské tradiční pomazánkové o sto padesáti gramech dnes stojí ke čtyřiceti korunám, zatímco nové menší balení vyjde na přibližně dvacet pět korun.

Každopádně je dobré se v obchodě podívat na přepočet ceny na kilo nebo 100 gramů, abyste menší výrobek zbytečně nepřeplatili.

Malé balení nekoupíte všude, podle výrobce je zatím ke koupi v Kauflandu a v Tescu. „Na nezávislém trhu pak po celé ČR v COOPech, Konzumech a dalších jednotlivých prodejnách,“ řekl nám Jan Fogl.