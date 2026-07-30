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Jeden člověk, dvě sady DNA. Chimérismus se týká jen asi stovky lidí

Dominika Nováková
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heterochromie
Autor: Shutterstock.com
Chiméry jsou živoucí hříčkou genetiky. Vyznačují se tím, že se v jejich těle nachází cizí buňky. Jedná se o velmi vzácný jev, který lze odhalit prostřednictvím genetického testování. Zpravidla se nepojí s žádnými viditelnými příznaky, a tak lidé nemusí po celý svůj život vědět, že jím trpí.
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Při slově chiméra se většině lidí vybaví bájné zvíře s hlavami lva a kozy a hadem namísto ocasu, někdy se zobrazuje také s dračí hlavou. Jednalo se o jedno z nejpodivuhodnějších a nejnebezpečnějších stvoření řeckých bájí a pověstí. Případy chimérismu ale nepatří pouze do světa mýtů a legend, najdeme je i v reálném světě lidí. 

Co se dozvíte v článku
  1. Co je chimérismus?
  2. Kdy vzniká?
  3. Známé případy chimérismu
  4. K diagnóze vedla zvláštní pigmentace
  5. Směry současného výzkumu

Co je chimérismus?

Jedná se o stav, kdy se v organismu nalézá vícero typů buněčné populace, které se od sebe geneticky odlišují. U dané osoby se to může projevit přítomností vícero krevních skupin nebo mužských i ženských pohlavních orgánů, kdy některé buňky mají dva chromozomy X, jiné jeden chromozom X a jeden chromozom Y. 

Jde o extrémně vzácný jev, který byl na světě zdokumentován pouze u zhruba stovky osob. Je nicméně třeba dodat, že většina lidí s chimérismem netuší, že jím trpí. Obvykle se totiž neprojevuje žádnými viditelnými příznaky, a tak se na něj zpravidla přijde až genetickým testováním. Jen v některých případech byly spolu s ním pozorovány změny v pigmentaci či heterochromie, tedy rozdílné zbarvení duhovek. 

Kdy vzniká?

Chimérismus může vzniknout během těhotenství s dvojčaty. Děje se tak v momentě, kdy jedno embryo zanikne a druhé absorbuje buňky svého dvojčete, čímž se z něj stává chiméra. Buňky se ale mohou přenést i mezi plodem a matkou. V takové situaci se mluví o mikrochimérismu, kdy pouze malá část buněk v těle vykazuje odlišnou genetickou linii než zbytek organismu.

Dalším typem je umělý chimérismus, může k němu dojít po transplantaci kostní dřeně, hematopoetických kmenových buněk nebo orgánů od geneticky neshodného dárce. Co se týče transplantace kostní dřeně, jde o to, že nová kostní dřeň začne produkovat nové krvinky. Produkovaná krev tedy bude obsahovat DNA dárce, následkem čehož se může změnit i krevní skupina příjemce.

Krevní chimérismus přitom bývá nejčastější, vyskytovat se může u dvojvaječných dvojčat s tím, že v teoretické rovině je u trojčat pravděpodobnost jeho výskytu ještě vyšší. Může být patrný i v jiných částech těla, například v pohlavních orgánech. 

Známé případy chimérismu

K odhalení chimérismu u některých žen vedlo například zjištění, že podle genetických testů nebyly matkami svých dětí, které přitom samy porodily. To se stalo například v případě šestadvacetileté Lydie Fairchildové. Po rozchodu s přítelem si zažádala o podporu v mateřství, vychovávala totiž dvě děti a jedno čekala. Testy DNA ale přinesly nečekaný výsledek, podle nich jejich matkou nebyla. 

Ani opakování testu nepomohlo. Výsledky testů DNA se tehdy pokládaly za nezpochybnitelné, a tak Lydii hrozilo obvinění ze zneužívání sociálních dávek a odebrání dětí. Nakonec se u ní prokázal tetragametický chimérismus, kdy její pohlavní orgány obsahovaly buňky z druhého embrya, z něhož by se jinak vyvinulo její dvojče. 

K obdobné situaci došlo již dříve u Karen Keeganové, jíž nevyšla genetická příbuznost s jejími dvěma syny. Testování proběhlo v době, kdy Keeganová potřebovala podstoupit transplantaci ledviny a mezi příbuznými se hledal vhodný dárce. Shodná DNA byla identifikována až v její štítné žláze. 

K diagnóze vedla zvláštní pigmentace

Dalším takovým případem je modelka Taylor Muhlová. Její bezprostřední reakci po sdělení diagnózy otiskl server tn.nova.cz: „Mojí první reakcí byl šok. Tou druhou ale smutek, protože jsem si říkala, že jsem mohla prožít život s dvojčetem, se sourozencem, k němuž bych měla blízko.“ 

Modelka žijící v Kalifornii se odmala potýkala s autoimunitními onemocněními a na břiše se jí vyskytovalo neobvyklé zbarvení kůže, levá strana měla červenější barvu než pravá. Výsledek pátrání po původu odlišné pigmentace zněl tetragametický chimérismus. 

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Zdroj: Youtube.com

Směry současného výzkumu

Ve světle současného výzkumu se v souvislosti s chimérismem řeší dvě otázky. Zaprvé, zda přítomnost cizích buněk v těle má u dané osoby vliv na výskyt autoimunitních onemocnění, jako třeba diabetu nebo lupusu. Zadruhé, jestli tento stav nemůže přispívat k regeneraci některých orgánů či hojení tkání. Na odpovědi si nicméně alespoň prozatím musíme ještě počkat. 

Zdroje: stefajir.cz, ct24.ceskatelevize.cz, webmd.com, healthline.com, scq.ubc.ca

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Autor článku

Dominika Nováková

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