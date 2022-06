Chcete lásku? Začněte uklízet

Nejen kalendář, ale i teploty nad patnáct stupňů, nenechávají nikoho na pochybách, že jaro je tu. A všude se jako na povel vyrojily zamilované dvojice. Pro toho, kdo je sám, je těžké to zvládnout. Páry vedoucí se za ruce a zářící láskou jsou všude. Chcete taky lásku? Pak jste tu správně a čtěte návod, jak na to. Láska se totiž dá přivolat.

Psychologové se shodují, že jaro je pro ně po dovolených a Vánocích třetí největší krizí v roce. Jejich čekárny se s příchodem slunce a teplého počasí nadouvají náporem lidí nešťastných z toho, že jsou sami, když všechno okolo zve k lásce a páruje se.

A pohledům na zamilované páry se na jaře opravdu uniknout nedá. O to víc bolí vlastní samota.

Pomozte si k lásce. Úklidem.

Tomu, aby člověk nebyl sám, se však dá napomoct. Alespoň podle východního učení feng šuej. To učí – stručně řečeno – tomu, jak udělat pořádek okolo sebe, aby mohl být člověk šťastný a úspěšný ve všem, co dělá.

Jste sami a toužíte po partnerovi? Rada je zdánlivě jednoduchá: začněte uklízet. Vejděte do svého bytu a prohlédněte si jej, jako byste tu byli na návštěvě. Podívejte se okolo sebe cizíma očima. Co vidíte? Stoh novin u postele, televize v ložnici s poházenými DVD všude okolo, směs neidentifikovatelného haraburdí v komoře a prošlé potraviny ve spíži? Ve skříni se zase kupí hromada šatů z doby před deseti lety a deseti kily a v knihovně se povalují knihy, které už nechcete či nebudete číst, ale nemáte sílu je vyhodit? Nejspíš. Tak totiž žije většina lidí.





Potíž je v tom, že právě staré a nepotřebné věci, byt přeplněný nábytkem a starými krámy, nám brání ve štěstí.

Čtěte téma: Uklízíte? Pořád? A nejste nemocní? „Dneska si uděláme hezkou sobotu a pěkně si tu uklidíme…“

Haraburdím stavíme hráz

Podle učení feng šuej nemůže v nepořádku proudit životodárná energie čchi (nebo qi) a nemůže vám přinést nic nového do života.

„Chaos v hlavě produkuje chaos kolem nás. Rozházené myšlenky produkují rozházené věci. Vyhoďte vše nepotřebné a to co potřebujete nebo prostě jenom máte rádi, uspořádejte. Nepolevte, dokud všechny nesmyslné krámy neskončí v popelnici. Rozjasní se vám v hlavě. Odrazíte se a vzlétnete bez zbytečné zátěže,“ nabádá ve své knize o magii ve všedním životě Čarodějka po Česku spisovatelka Jenny Nowak. A je to podle ní hned třetí pravidlo magie.

Autor knihy Feng-šuej pro šťastný domov Simon Brown zase píše: „Každá budova má vlastní atmosféru a energii. Proto čas strávený v určitých budovách bude mít vliv na to, jak se cítíte. Feng šuej je tu pro to, jak uspořádat ve vašem domě prostředí, abyste s ním žili v harmonii, což vám umožní uspět v životě.“

Každá taková příručka vám poradí, jak má vypadat vaše ložnice, jaké má mít barvy a jak si přestavět nábytek v bytě tak, aby k vám mohlo štěstí a nový partner. Na začátku je však vždy úplně banální rada: vykliďte byt a vyhoďte všechny krámy!

Čtěte téma: New Age – hnutí za zenitem? Poznáte, kdy jde jen o povrchní práci s duší?

Pozor: funguje to

Pokaždé, když skončil jeden (ze tří) pro mě důležitých vztahů v životě a oschly slzy, něco mě pudilo pozměnit byt. Podvědomě jsem chtěla všechno jinak, než když v něm ještě žil ON.

Jednak člověku všechny věci zbytečně drásavě připomínají ztracenou lásku, a pak: vyvinout fyzickou aktivitu a vyvolat si tak endorfiny, když je člověk sklíčený rozchodem, je příjemné. A s každou další igelitovou taškou vynesenou do popelnice a nacpanou k prasknutí starým haraburdím, mi bylo vždycky lépe a lehčeji.

Takže jsem po každém rozchodu gruntovala. Naposledy jsem to vzala opravdu od základu: nejenže jsme vyhodila půl bytového zařízení, pořídila nové záclony, garnýže a koberce, ale strhala jsem i staré tapety a vymalovala. Na zářivě žlutou. Byt se projasnil a ještě než nová barva na stěnách stihla zaschnout, byla jsem znovu zamilovaná a krycí igelit z postele mi pomáhal sundávat už jiný muž. Tentokrát ten pravý. Už napořád…

Myslíte, že je dobře dělat velký "jarní" úklid? Ano Ne Nevím Zobraz výsledek

Předkové věděli své

„Samozřejmě, že to může takto fungovat. Kdo nezkusil, nepochopí. Jak chcete přivést do vašeho života něco nového či někoho nového, když není kam, když je prostor okolo vás přeplněný vším možným i nemožným? Do přecpaného bytu novou skříň nepostavíte a stejně tak byt odráží stav vaší mysli. Je-li v něm chaos, těžko v něm může být místo pro nového partnera,“ vysvětluje Zuzana Gavorová, bytová architektka a znalkyně systému feng šuej.

„Uvědomte si, že naši předkové věděli své a že podvědomě každé jaro gruntovali. Na Velikonoce vytahali lavice a stoly z domu, vydrhli je čistou vodou, vysmýčili každý kout, zrušili všechny pavučiny, co nefungovalo, opravili, co bylo rozbité natolik, že už spravit nešlo, vyhodili. Stavení nabílili čerstvým vápnem a v klidu očekávali lepší příští,“ dodává.

Takže: jak dlouho už se chystáte udělat pořádek v šuplíku se složenkami, jak dlouho už chcete vytřídit staré šaty ze skříně a jaksi k tomu stále nenadešel ten správný čas? Pamatujte: do přeplněné skříně se nové šaty nevejdou… Můžete začít maličkostmi – energii bytu i vám ubírá i kupa starých nepíšících propisovaček v šuplíku či měsíc staré noviny pohozené na záchodě.

Kdy jindy, když ne teď?

Ilustrační foto: Isifa.cz