Trh s biopotravinami v Česku roste. Ale ne díky biomléku a zelenině

Kateřina Čepelíková
Dnes
Autor: Shutterstock.com
Mléko a zelenina? Kdepak, nejprodávanější bio potravina v Česku je úplně jiná. Zajímá vás, co tedy nejvíce kupujeme a jak vysoká je průměrná roční útrata za bio každého jednoho z nás?

Zprávu o trhu biopotravin vydal Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI). Vybíráme pro vás ty nejzajímavější informace, které se na bezmála padesáti stranách objevily. Jak jsou na tom Češi a bio?

Bio si kupujeme v supermarketech i drogeriích

Biopotraviny se v Česku prodávají několika způsoby. Nejvíce je nakupujeme v maloobchodních řetězcích, tj. v supermarketech a hypermarketech (33 %). Protože ale roste poptávka po online rozvozech, nepřekvapí, že narůstají i prodeje bio potravin prostřednictvím e-shopů (25 %). 

A nesmíme zapomenout ani na drogerie, které se stávají zajímavým hráčem v bioprodejích, nakoupíme v nich 20 % bio potravin, což je výrazně více než v prodejnách zdravé výživy a biopotravin. Tam jde jen o 8 %. Meziroční růst zaznamenalo i veřejné stravování a přímý prodej z ekofarem. 

Bio káva jednoznačně vede

Čekali jste, že nejprodávanější biopotravinou budou okurky, rajčata, mléko nebo mléčné produkty? Pak budete překvapeni.

Biopotraviny z dovozu (při zahrnutí jen finálních biopotravin) se na spotřebě biopotravin v ČR v roce 2024 podílely 69 %. Hlavní kategorií biopotravin s největším objemem prodejů je proto dlouhodobě kategorie „Ostatní zpracované potraviny“ (34% podíl), přičemž přibližně tři čtvrtiny této kategorie tvořily podkategorie „Káva a čaj“, „Ostatní zpracované potraviny“, „Hotové pokrmy (vč. dětské výživy)“ a „Doplňky stravy“. 

Až druhou příčku obsadila kategorie „Ovoce a zelenina“ (24 %) následovaná kategorií „Mléko a mléčné výrobky“ (15 %).

Pokud se na prodeje podíváme z hlediska obratu, je situace malinko jiná. Největšího objemu výroby v roce 2024 sice opět dosáhla kategorie „Ostatní zpracované potraviny“ (42 %, a to zejména podkategorie „Cukr“ a „Káva a čaj“). 

Nicméně nižší pozice už jsou výrazně rozdílné. „Pekařské, cukrářské a jiné moučné výrobky“ (21 %), „Mléko a mléčné výrobky“ (9 %), „Maso a masné výrobky“ (8 %) a „Mlýnské a škrobárenské výrobky“ (7 %).

Nejvíc bia se k nám vozí z Ukrajiny

Jak už tu padlo, téměř tři čtvrtiny bioprodukce se k nám dováží (a to proto, že nám zde chybí zpracovatelské kapacity na námi vypěstované plodiny) a dováží se i hotové biovýrobky, ale odkud? V roce 2024 bylo nejvíce biopotravin dovezeno do Česka z Ukrajiny (11 245 tun), což představovalo 45,3 % z celkového dovozu biopotravin. Jednalo se především o dovoz sóji. 

Mezi další významné dovozce patřila Brazílie (2 718 tun; 11 %), Kazachstán (2 512 tun; 10,1 %), Turecko (2 004 tun; 8,1 %), Moldavsko (1 846 tun; 7,4 %), Rusko (848 tun; 3,4 %) a Spojené království (499 tun; 2,0 %).

Kolik korun utratíme za biopotraviny

Podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin a nápojů činil 1,87 % a průměrná roční spotřeba se v Česku zvýšila na 780 Kč na obyvatele. 

Zajímavé je srovnání jednotlivých států podle podílu prodaných biopotravin na celkovém trhu s potravinami. V roce 2024 žebříčku vévodilo Švýcarsko (12,3 %). Jednalo se o nejvyšší podíl v rámci Evropy i světa. Dále následovalo Dánsko (11,6 %), které se dlouhodobě drželo na prvním místě a Rakousko (11,4 %). Česko se v první desítce neumístilo.

Odkud a co v biokvalitě se k nám nejčastěji dováží?

  • Albánie – šalvěj lékařská, ostružiník křovitý, levandule lékařská, máta peprná, mateřídouška úzkolistá, pampeliška lékařská
  • Bolívie – quinoa
  • Brazílie – cukr, yerba mate
  • Čína – pohanka, góji, mungo fazole, fazole adzuki, šťáva z rakytníku, plátky banánů, erythritol, chlorella, spirulina
  • Ekvádor – krevety
  • Filipíny – kokosový krém, kokosový olej
  • Indonésie – kokosový olej, kokosový cukr, kokosový sirup, zázvor (prášek)
  • Izrael – tahini, jojobový olej
  • Kanada – javorový sirup, arašídové máslo
  • Kazachstán – lněná semena, hrášek, piniová jádra
  • Kolumbie – cukr, káva
  • Mexiko – agávový sirup, kukuřičná mouka, aloe vera (prášek)
  • Moldavsko – slunečnicová semena, sója, lněná semena, šípek, černý bez, květ lípy
  • Pákistán – sezamová semínka, rýže, rakytník
  • Paraguay – melasa, chia semínka, yerba mate
  • Rusko – lněná semínka, loupané proso, piniová jádra
  • Srbsko – višně, švestky
  • Srí Lanka – kokosová mouka, kokosové mléko, kokosový olej, kokosové čipsy, kokosový krém, kokosová smetana, kokosová voda, jackfruit, kokosový sirup, kokosový cukr
  • Tchaj-wan – chlorella
  • Turecko – červená čočka, cizrna, hnědá čočka, bulgur, mák, rozinky, jablečný koncentrát, jádra lískových ořechů, meruňky
  • Ukrajina – sója, řepka, lněná semínka, borůvky, jahody, maliny, kukuřice, loupané proso, hořčice, jablečná šťáva (koncentrát), špalda, čočka, zelená čočka
  • Vietnam – kokosové mléko, kokosový olej, sušený kokos, kokosová voda
  • Spojené arabské emiráty – datlová pasta, piniová jádra, datlový sirup
  • Spojené království – ovesné mléko, chai (koncentrát), mléčná výživa malých dětí v prášku, oves, zázvorové pivo, sýrový prášek, ovesné vločky, limonády, bezlepkové cereálie
  • Spojené státy americké – popcorn, prášek z ječmenné trávy, whiskey, gin, prášek z: borůvek, mrkve, řepy, brusinek, nopalu, pomeranče; protein
Kateřina Čepelíková

Redaktorka serveru Vitalia.cz se zaměřuje zejména na kvalitu potravin a kvalitu jejich prodeje. Věnuje se také zdravotní problematice.

