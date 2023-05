České porodnictví se zlepšuje, ale velmi pomalu, upozorňuje festival pro rodiče

Co je nového v porodnictví 21. století? Přes mírné zlepšování stále spíš zpoždění. Tak by se dalo shrnout poselství, s nímž přichází již osmnáctý ročník festivalu o těhotenství a porodu – tradičně se koná u příležitosti Světového týdnu respektu k porodu. Akce probíhá pod záštitou primátora hlavního města Prahy.

Tradičně přinášíme nejzajímavější témata pro nastávající rodiče i rodiny s malými dětmi. Náš festival je příjemné místo, kupříkladu v naší zdravé kavárně si umím představit, že si žena třeba připraví základní osnovu svého porodního plánu a v programu si vybere, jaké přednášky během týdne navštíví, zve na festival o těhotenství, porodu a rodičovství jeho umělecká ředitelka Petra Sovová.

Dopoledne je vždy vyhrazeno školám, bezmála 500 žáků a žákyň provedou expozicí a představí jim těhotenství, porod a šestinedělí duly sdružené v České asociaci dul a dalších organizacích. Odpoledne pak na návštěvnice a návštěvníky čekají přednášky a setkání s odborníky různých oborů – vedle témat kolem těhotenství a porodu například zdravá a bezpečná antikoncepce, výběr školky a školy, práva dětí a rodičů při hospitalizaci, partnerství či finanční gramotnost. Na přednášky je potřeba si koupit lístky, jinak je festival zdarma.

Novinkou je tentokrát bohatý dětský program, a to i aktivní. Vedle divadýlek a čtecích koutků nabízí totiž festival mimo jiné i akrojógu, znakování s dětmi nebo třeba venkovní dílnu, zaměřenou na práci se dřevem pro nejmenší.

Témata jsou pestrá, to svoje si najde opravdu každý. Ráda vás potkám na slavnostním večírku, kde společně s Jardou Duškem započneme celý festival, přibližuje programová ředitelka Helena Tůmová. Herec mimo jiné pohovoří o své knize První dotek – styk s nekonečnem, kterou sepsal s etnografkou Pavlínou Brzákovou. Večer pak bude slavnostně pokřtěna kniha porodní asistentky Rachel Reed Návrat k porodu jako přechodovému rituálu, která vychází s podporou Nadace Propolis 33.

Celý program festivalu včetně dětského programu naleznete na www.respektkporodu.cz.





Asistentky rodičům poradí

Součástí festivalu je od počátku i poradna porodních asistentek. HAM dlouhodobě spolupracuje s dalšími organizacemi, společně se snaží o zlepšování podmínek v porodnicích i tolik potřebnou celkovou změnu systému péče. To se postupně daří, jak potvrzuje i Magdaléna Ezrová, prezidentka Unie porodních asistentek. Jsme velmi rády, že Ministerstvo zdravotnictví i Vláda podporuje pozitivní změny. Nejen tvorbu koncepce oboru porodní asistence, ale hlavně koncepci péče o ženu a dítě, uvedla Ezrová.

Narážela tak na chystané změny porodnictví a aktivitu Pracovní skupiny pro porodnictví při Radě vlády pro rovnost žen a mužů, díky níž by měla po letech vzniknout moderní koncepce péče o matku a dítě. Věřím, že naše děti se dočkají systému, ve kterém si nebudou muset vymáhat zdravou a bezpečnou péči v těhotenství, při porodu a po porodu, že péče dle zásad medicíny založené na důkazech bude samozřejmostí, komentovala práci skupiny jedna z jejích členek, předsedkyně Hnutí pro aktivní mateřství Petra Sovová. V porodnictví jde například o to, že podle současných poznatků není nutné, aby se vedení fyziologického nekomplikovaného porodu ujímal lékař či do něj jakkoli zasahoval.

Ve festivalové poradně potkáte i duly, laktační poradkyně, poradenství k látkovým plenkám, novinkou jsou fyzio- a psychoterapeuti plus právní poradna. Svůj koutek zde má i pražské A centrum.

Pozvánka na festival Autor: Festival respektu k porodu

Festival se letos koná už po osmnácté, předsedkyně pořádající organizace Hnutí za aktivní mateřství Petra Sovová k tomu poznamenává: Porodnictví v Česku se za poslední dvě desítky let hodně proměnilo, zejména k lepšímu. Stále však hraje výraznou roli příprava žen. Zjednodušeně platí i tady, že štěstí přeje připraveným. Co to je porod, jak probíhá, co mi pomůže, co mě podpoří, co je dobré pro moje dítě a co pro mě, to všechno bychom měly ideálně vědět dřív, než jednoho dne či noci zazvoníme na porodní sál. Aby se ženy, podporovány svými partnery, mohly rozhodovat, potřebují informace. A šíření ověřených informací je hlavním cílem Světového týdne respektu k porodu i našeho Festivalu o těhotenství, porodu a rodičovství. Děkujeme všem, díky nimž můžeme festival pořádat!

