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Celosvětově dosáhla nevídaného úspěchu. V Česku ale aplikace na záchranu jídla pohořela

Kateřina Čepelíková
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Nákupy s aplikací Too Good To Go
Autor: Too Good To Go
Nákupy s Too Good To Go
Zachránili stovky tisíc porcí jídla, stali se oblíbenou aplikací, ale ne tak moc, aby tvůrci projektu Too Good To Go v Česku vydrželi. Ve světě přitom patří ke špičce.
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Necelé dva roky působila v Česku dánská platforma sloužící k záchraně jídla Too Good To Go, o níž jsme několikrát psali. Díky ní se dařilo zachraňovat tuny jídla, které by jinak skončily v bioplynkách nebo v odpadu. Možná, že i vy jste měli ve svých telefonech staženou aplikaci a čekali na správný okamžik, kdy se v ní objeví tzv. Dobrovak, tedy balíček s jídlem od vaší oblíbené restaurace nebo pekárny, abyste ho za dobrou cenu mohli zakoupit. 

Balíčky přitom tvořilo jídlo, které bylo v naprostém pořádku, jen by se daný den nestihlo prodat. Zajímavostí bylo, že jste vlastně do poslední chvíle netušili, co se v balíčku nachází. Podniky totiž nemohly přesně vědět, co na konci dne zbude, takže obsah Dobrovaku byl překvapením. Ale vždy milým.

Dobrovaky nabízely potraviny bezlepkové od bezlepkových pekáren, po balíčky zdravé výživy, vegetariánské pečivo, ale i pizzu přímo z pizzerie. Nabídku rozšířili o pečivo z benzinek či luxusní snídaně z hotelů za zlomek původní ceny. Koupit jste si ale mohli i květiny do vázy nebo trvalky.

Historie Too Good To Go

Aplikace vznikla v Kodani. Nápad se zrodil v roce 2015 a samotná aplikace byla spuštěna v roce 2016. Už během prvních týdnů se připojily stovky podniků a tisíce uživatelů, což odstartovalo rychlou expanzi do dalších evropských zemí a později i do Severní Ameriky, Austrálie a Japonska. 

Do projektu se během uplynulých měsíců zapojila IKEA, Hotel Salvator, IBIS, restaurace Potrefená husa nebo Červený jelen, pekárna Zrno Zrnko, Lupínek nebo Paul, výrobce italské mozarelly Mozzarellart a celá řada dalších.

Aplikaci si v Česku stáhlo sto tisíc uživatelů a za rok 2025 jejím prostřednictvím lidé zachránili více než 260 tisíc balíčků s jídlem. A stejně to nestačilo. Cesta Too Good To Go, se přesně za týden, 31. července 2026, uzavře. Alespoň v Česku. Poslední „Dobrovaky“ si bude možné zakoupit právě do tohoto data. 

V zahraničí platforma skvěle funguje

Dánská platforma se bude soustředit na další trhy, na nich velice úspěšně působí už deset let. Konkrétně působí ve 21 zemích v Evropě, Severní Americe a Asii a Tichomoří. Mezi nimi jsou například Dánsko, Francie, Německo, Velká Británie, Španělsko, Itálie, Polsko, USA, Kanada, Austrálie, Nový Zéland nebo Japonsko. Má přes 120 milionů registrovaných uživatelů a spolupracuje s více než 180 tisíci restauracemi, pekárnami, kavárnami, supermarkety a dalšími podniky. V Česku se jí bohužel na celosvětový úspěch navázat nepodařilo. 

Po odchodu Too Good To Go z českého trhu zůstává nejvýznamnější alternativou česká aplikace Nesnězeno, která funguje obdobným způsobem.

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Autor článku

Kateřina Čepelíková

Kateřina Čepelíková

Redaktorka serveru Vitalia.cz se zaměřuje zejména na kvalitu potravin a kvalitu jejich prodeje. Věnuje se také zdravotní problematice.

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