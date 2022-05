Bylinkový speciál: Saturejka zahradní

Saturejka zahradní patří do čeledi hluchavkovitých. Je silně aromatickou letničkou. Pochází z jihovýchodní Evropy (ze Středomoří). U nás je pěstována jako koření. Saturejka má přímou lodyhu, většinou lysou, občas nafialovělou. Kvete droboučkými květy od července do září. Možná jste se s ní setkali také pod názvy satorie nebo čubra.



Autor: Isifa.cz Saturejka je velmi aromatická, pokud to s ní přeženete, zbytečně „přebijete“ chuť pokrmu

Využití v kuchyni

Saturejku nejčastěji využíváme jako koření. Pamatujte na to, že je velmi aromatická, a méně je někdy více. Pokud to se saturejkou přeženete, zbytečně „přebijete“ chuť pokrmu. Setkat se s ní můžete např. v provensálském koření. Používá se také v jižanské kuchyni – inspiraci hledejte na dovolené v Chorvatsku. Můžete ji vyzkoušet při grilování ryb i při dušení zeleniny. Zkuste ji přidat do nálevu na nakládanou zeleninu. Je vhodné ji přidávat do pokrmů z luštěnin, kde působí proti nadýmání. Přidává se do uzenin, do slaných pomazánek, při pečení zvěřiny. Na talíři můžete na ozdobu použít snítku saturejky položením na brambory.

Jak saturejku pěstovat

Saturejka je jednoletou bylinkou. Na zahrádkách se pěstuje jako koření. Vzhledem ke svému původu miluje slunnou polohu. Vyhovuje jí hlinitopísčitá půda, které by měla být kyprá a proteplená sluníčkem. Klíčí přibližně dva týdny. Dorůstá do výšky až 30 cm. Není příliš vzhledná, v kuchyni na parapetu vám parádu neudělá. Zvolte proto pěkný barevný přebal, ať vyniknou její drobné bílé, bledě fialkové nebo narůžovělé kvítky. Pokud ji budete pěstovat v květináči za oknem, nezapomeňte na dno květináče umístit písek jako drenážní vrstvu. Pamatujte na pravidelnou zálivku. Jako letničku ji vysazujeme každý rok na jaře, přímo do řádků od sebe vzdálených 15 cm. Saturejka se dále rozmnožuje samovýsevem. Na stanovišti ji udržujte o velikosti jedné rostliny, ať se vám zbytečně nerozroste.

Kdy sklízet a jak uchovat

Saturejka by se měla sklízet nejlépe brzy ráno kolem osmé hodiny. Sklizeň můžete provádět několikrát ročně. V kuchyni se využívají její výhonky i s květy. Nať se používá nejčastěji v čerstvém stavu. K sušení ji sklízíme, jakmile začne kvést. Pak svážeme do menších otýpek a rozvěsíme do suché a větrané místnosti. Vysušením neztratí saturejka na své ostřejší chuti. Sušenou saturejku uchováváme v papírových sáčcích. Nejlépe v chladnější místnosti s dostatkem vzduchu.

Léčivé účinky

Saturejka zahradní je často opomíjená léčivka. Málokdo ví, že je spolehlivým kardiotonikem. Snižuje krevní tlak a tlumí tachykardii. Tím, že podporuje trávení, působí proti nadýmání. Poradí si také s průjmovým onemocněním. Odvar ze saturejky můžete použít k desinfekci dýchacích cest a při průduškovém astmatu. Saturejkový čaj tlumí pocity žízně u diabetiků. Lze ji používat i zevně – k hojení ran. K léčbě vysokého krevního tlaku můžeme saturejku smíchat s květem hlohu a s natí meduňky. Saturejkou se nemůžete předávkovat, když to s ní ale přeženete, může se dostavit nevolnost a podráždíte si zbytečně játra a ledviny.





Saturejka prý posiluje mysl. Dřív se nosila ve váčku na krku. V aromaterapii je účinná na zklidnění srdce a snížení krevního tlaku. Pro celkové posílení organismu vyzkoušejte: 1 lžičku sušené saturejky vložte do šálku se studenou vodou. Společně přiveďte k varu. Odstavte a nechte ještě 10 minut louhovat. Poté přeceďte. Můžete užívat 2–3 šálky denně před jídlem.