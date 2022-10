Zdravotní klauni fungují. Děti se díky nim méně bojí operace, zlepšují náladu i rodičům

Přiznávám, klauny už od dětství nemám ráda. V cirkuse mi vadili, protože byli hluční, trapní a protože největší legrací mělo být, když někomu nebo sami sobě ublížili. Se svými dětmi i kvůli nim do cirkusu nechodím, a když se objevili někde na nějaké akci pro děti, odcházela jsem dřív, než začali vyžadovat nějakou interakci.

Dlouho jsem si myslela, že nemocniční klauni jsou něco podobného. Jsou však úplně jiní. Některé klaunské atributy sice zůstaly, ale hrubého humoru a shazování se bát nemusíte.

Spousta lidí se klaunů bojí, ale nemocniční klauni jsou úplně jiní, ten cirkusový by tady neuspěl. Nemocniční klaun nikoho děsit nesmí, a naopak, musí být co nejempatičtější, vysvětluje Lukáš Houdek, lektor a kouč z organizace Zdravotní klaun.

Větší spokojenost, menší strach

Organizace Zdravotní klaun se rozhodla iniciovat výzkum, který zhodnotil přínos klaunské intervence u dětí, které přišly do nemocnice na nějaký operační zákrok. Proběhl v roce 2020 ve spolupráci s Psychologickou fakultou Vídeňské univerzity. Sledoval 62 náhodně vybraných pacientů ve věku od 5 do 12 let, k půlce z nich klaun přišel, k druhé půlce ne.

K čemu autoři výzkumu dospěli? Děti ve sledované skupině se během čekání, premedikace a převozu na sál hlasově projevovaly pozitivněji a vykazovaly více kladných emocí než děti ve skupině kontrolní, uvedla primářka dětské psychologie z pražské motolské nemocnice Zuzana Kocábová, která se na výzkumu podílela.





Takové zklidnění má smysl už proto, že předoperačním stresem trpí zhruba šedesát procent dětí. Pozitivní účinky přítomnosti zdravotního klauna podle výzkumu v interakci mezi dětmi a jejich pečovateli přetrvávaly i po jeho odchodu. Rodiče v intervenční skupině uváděli lepší náladu než rodiče v kontrolní skupině, a to zejména během fáze čekání a premedikace.

Tyto výsledky naznačují, že intervence klauna nepřímo zlepšila náladu pečovatelů i tehdy, když klaun nebyl přítomen. Dobrá nálada rodičů tedy mohla následně ovlivnit pozitivní chování dětí.

Děti, které během čekání na operaci doprovázel zdravotní klaun, reagovaly pozitivněji než děti, které klaun nedoprovázel. Byly klidnější, vyjadřovaly více pozitivních emocí a vykazovaly lepší náladu.

V sedmi nemocnicích až skoro na sál

Zdravotní klaun je dobročinná organizace, která funguje už přes dvacet let – její pracovníci nechodí jen za dětmi, ale snaží se uklidňovat a potěšit také pacienty geriatrických oddělení. V Česku už působí skoro stovka zdravotních klaunů, kteří pravidelně – v přesně dané dny a hodiny – chodí do více než šedesáti nemocnic, do desítky domovů pro seniory a do jednoho hospice.

Dobročinná organizace Zdravotní klaun v roce 2013 navíc spustila program NOS! neboli Na operační sál! – zaměřuje se na děti, které podstupují chirurgické zákroky.

Klaun je s nimi například při přípravě na operaci i při odjezdu na sál. Tento program momentálně běží v sedmi nemocnicích, a to v pražském Motole, Plzni, Ostravě-Porubě, Hradci Králové, Olomouci a v brněnské dětské nemocnici.