Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy

Baruch Blumberg vyřešil záhadu jedné z nejzávažnějších nemocí, objevil vir hepatitidy B

Dominika Nováková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Baruch Blumberg na konferenci
Autor: NASA, podle licence: Public Domain CC0
Hepatitida B je vážné onemocnění, na které kdysi lidé umírali ve velkém. Léčba neexistovala a nedalo se proti ní ani nijak chránit. Pak ale přišel Baruch Blumberg a vše změnil. Pojďme více poznat osobu, která v dějinách medicíny má své čestné místo.
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Minulý týden byl Světový den hepatitidy. Toho dne, 28. července, se před 101 lety narodil Baruch Blumberg, objevitel viru HBV. Dovedla ho k němu náhoda, původně totiž hledal něco úplně jiného. Současně stojí za vývojem vakcíny proti této infekci. Za svou celoživotní práci a přínos vědě získal Nobelovu cenu.

Co se dozvíte v článku
  1. Obzvlášť nebezpečná byla pro novorozence
  2. Cesta k objevu viru HBV
  3. Od zamítnutí k průlomové diagnostice
  4. Vznik vakcíny
  5. Jeho působení v NASA

Obzvlášť nebezpečná byla pro novorozence

Hepatitidou se označuje zánět jater, který vyvolává pět hlavních virů, a to A, B, C, D a E. Nás bude zajímat především typ způsobený virem HBV. Jedná se o nejrozšířenější formu hepatitidy, k jejímuž přenosu dochází krví nebo tělními tekutinami. Po nákaze se z ní může rozvinout chronické onemocnění, které může vyústit jaterním selháním či rakovinou jater.

Ohroženou skupinou jsou zejména novorozenci, protože po nákaze se zhruba u 90 procent z nich rozvine chronická infekce. Přitom řešení na tento problém známe už desítky let, je jím vakcína, která u novorozenců dosahuje 90procentní účinnosti, u starších dětí a dospělých pak poskytuje ještě větší ochranu. Prevence proti HBV zároveň snižuje riziko rakoviny jater (jde o dlouhodobý důsledek infekce), a tak o ní někteří mluví jako o první „protirakovinné“ vakcíně na světě. 

Cesta k objevu viru HBV

Mužem, který nejvýrazněji ovlivnil výzkum hepatitidy B, je Baruch Samuel Blumberg. Jde o jeden z největších vědeckých mozků druhé poloviny 20. století. Během své služby v námořnictvu absolvoval studium fyziky na Union College, poté ještě získal titul doktora medicíny na Kolumbijské univerzitě. Po studiu působil například v nemocnici Bellevue nebo lékařském centru Columbia-Presbyterian. 

V polovině 50. let 20. století se zajímal o genetický polymorfismus, tedy dědičné rozdíly mezi lidmi, konkrétně ve vztahu ke genetické náchylnosti k nemocem. V této souvislosti se věnoval zkoumání vzorků krve mezi odlišnými populacemi, přičemž roku 1963 v krevním séru australského domorodce nalezl zcela náhodou antigen, který byl později identifikován jako povrchový antigen viru hepatitidy B. 

Od zamítnutí k průlomové diagnostice

Článek, sepsaný Blumbergem a jeho týmem o výsledcích výzkumu a předložený recenzovanému časopisu, byl však nejdříve zamítnut. Důvod? Již několikrát se stalo, že se vynořila zpráva o objevu viru hepatitidy, která se později ukázala jako mylná. Nikdo z nich navíc nebyl specializován na virologii ani hepatologii. O to větší překvapení jejich objev vyvolal.

Na základě tzv. australského antigenu pak Blumberg spolu se svými kolegy vytvořil diagnostický test na protilátky proti hepatitidě, který následně začaly využívat krevní banky a jenž přispěl k prudkému poklesu šíření nemoci krevními transfuzemi. Do té doby přitom šlo o běžně se vyskytující komplikaci.

Vznik vakcíny

O dva roky později po objevu viru HBV vznikla vakcína proti této infekci. Blumbergovi s Irvingem Millmanem roku 1969 došlo, že by mohli lidem injekčně podávat neinfekční povrchový antigen zvaný HBsAg. Ten je totiž na rozdíl od antigenu nacházejícího se v jádru viru hepatitidy neškodný. Konečně tak byla objevena účinná ochrana proti dříve smrtelné nemoci. 

„Předpokládali jsme, že velké množství HBsAg přítomného v krvi je možné oddělit od jakýchkoli infekčních částic a použít jako antigen k vyvolání tvorby protilátek, které by následně chránily před infekcí tímto virem,“ vysvětlení jeho základní myšlenky vývoje vakcíny zveřejnil server journal-of-hepatology.eu.

Zdroj: Youtube.com

V té době pracoval Blumberg ve výzkumném centru pro rakovinu Fox Chase ve Filadelfii, kde působil po většinu své zbývající kariéry. Kromě toho také vyučoval na Pensylvánské univerzitě a prováděl terénní cesty do různých částí světa, včetně Afriky, Indie, Japonska i Skandinávie. 

V roce 1976 mu byla spolu s Carletonem Gajduskem udělena Nobelova cena za objevy týkající se nových mechanismů vzniku a šíření infekčních nemocí. Svou celoživotní práci pak zrekapituloval v knize Hepatitida B: Hon na zabijácký virus (Hepatitis B: The Hunt for a Killer Virus).

Jeho působení v NASA

V roce 1999 se stal zakládajícím ředitelem Astrobiologického institutu NASA, kde se zabýval výzkumem původu a vývoje Země i možnosti života na jiných planetách. Tuto funkci zastával do roku 2002. Jeho postoj k mimozemskému životu otiskl server theguardian.com: „Byl bych velmi překvapen, kdybychom ve vesmíru našli něco, co by vypadalo jako mimozemšťan. Pokud bychom našli něco spíše podobného viru nebo bakterii, bylo by to samo o sobě ohromující.“

KL26

Dne 5. dubna 2011 obletěla svět smutná zpráva, že Baruch Blumberg ve svých 85 letech zemřel. Příčinou byl infarkt, který ho zastihl na konferenci ve výzkumném středisku Ames. V profesním životě ho poháněla neutuchající energičnost, zvídavost a kreativita. Svými objevy se následně zasloužil o výrazné snížení výskytu hepatitidy B po světě. 

Zdroje: nationalgeographic.cz, blumberg.amphilsoc.org, history.rcp.ac.uk, pmc.ncbi.nlm.nih.gov
 

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Dominika Nováková

Témata:

Anketa

Uvažujete o tom, že byste zkusili léky na hubnutí v injekcích?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Vysoký krevní tlak, cholesterol a srdeční onemocnění. Otestujte své znalosti
1/10 otázek
Spustit kvíz

Související články



Komerční sdělení

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Léčba vysokého krevního tlaku je na celý život
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).