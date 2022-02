Fenomén ASMR: Šeptající videa mají miliony diváků, pomáhají usnout a odpočívat

Před kamerou se objeví přátelsky vypadající žena, s úsměvem se nakloní k obrazovce a tiše k vám zašeptá pozdrav. Pak uchopí nůžky, kus čtvrtky a začne ji pomalu, pomaličku stříhat na tenké proužky. Cvak, cvak, cvak. Na dvě hodiny existujete jen vy, tlumené vrzání papíru a hypnotizující pohyby snášejících se odstřižků… I takto může vypadat běžné ASMR video, které dokáže na YouTube přilákat až milion diváků.

Ptáte se, proč by měl někdo zájem pozorovat stříhání čtvrtky? Protože v něm kombinace těchto vizuálních a zvukových stimulů vyvolává extrémně příjemné, uklidňující pocity. Mnohdy se tak stane, že divák v polovině videa usne.

„Zkratka ASMR, česky samostatná smyslová meridiánová reakce, označuje příjemný pocit zrelaxování a uklidnění, který někteří lidé prožívají při kontaktu s určitými zvuky či vizuálními podněty. Většina lidí ho poprvé zažila již v dětství, kdy jim například maminka tichým hlasem četla pohádku před spaním, jemně jim upravovala vlasy a podobně,“ vysvětluje princip pro Vitalia.cz přední česká tvůrkyně ASMR videí Deni, která vede populární kanál Deni ASMRcz.

Podle ní tak lze zdroje ASMR najít i v mnoha situacích ve skutečném životě. „Společné přitom mají to, že nám někdo věnuje pozornost a zaměřuje se jen na nás a naše pohodlí. Podstatné je, že toto chování je jemné, něžné, doplněné tichými zvuky a pomalými pohyby,“ uvádí Deni, jež se fenoménu věnuje pět let.

Imitace návštěvy kadeřnice i setkání s elfkou

Stejně jako jsou různorodé spouštěče těchto příjemných pocitů v reálném životě, jsou různorodá i jednotlivá relaxační videa. Některá se soustřeďují jen na zvukové podněty – přesýpání písku, ťukání do kláves psacího stroje či šumění šamponů při mytí vlasů. Jiná jsou doplněná i o tichý šepot a vyprávění tvůrců. Velkou část tvoří tzv. roleplay videa – v nich se autoři stylizují do určité role a hrají určitý příběh. Můžete se tak setkat například s ASMR, která věrně simulují návštěvu u kosmetičky či maséra. Existují ale i kreativnější projekty, které vás přenesou do fantasy říše či vašeho oblíbeného filmu. Některé z nich připomínají spíše malá umělecká díla. Základem ale vždy je, že tvůrce videa promlouvá do kamery přímo k vám a vyvolává tak dojem, jako byste byli součástí děje.

Příznivci této relaxační techniky často popisují, že při sledování podobných videí zažívají příjemné mrazení v oblasti hlavy či podél míchy. Pochvalují si rovněž blahodárné účinky na psychiku i spánek. Podle Deni, jež studuje psychologii, má ASMR skutečně značný terapeutický potenciál. „Kromě relaxace mnozí uživatelé vyhledávají ASMR při poruchách spánku, depresích, PTSD (posttraumatická stresová porucha, pozn. red.) či při potížích se soustředěním. Většina informací, které o tom máme, však pochází od internetových posluchačů. Výzkum sice probíhá, ale přes četné teorie se dosud nikomu nepodařilo vysvětlit, proč někteří lidé ASMR prožívají, jiní ne a jaký je jeho původ. Z toho důvodu nejsme v současné době schopni využívat ASMR jinak než jako relaxační techniku,“ říká odbornice s tím, že výhodou této metody je její soulad s lidskou přirozeností. „Matka, která se snaží uklidnit plačící dítě, jej také konejší něžně a tiše. Když někdo z naší rodiny zažije něco nepříjemného, máme tendenci se k němu chovat jemně, opatrně a s péčí, dokonce i náš tón hlasu se změní,“ popisuje Deni.

„Šeptající“ videa

Účinky tohoto typu stimulací skutečně nejsou zatím hlouběji prozkoumány a není divu – první nesmělé ASMR video se objevilo na internetu teprve před deseti lety. Autorku Jennifer Allen k němu tehdy inspirovalo poznání, že je jí extrémně příjemné, když jí někdo šeptá do ucha. Rozhodla se tak o „šeptavá videa“ podělit i s okolím a s překvapením zjistila, že tyto líbivé pocity čas od času zažívají i jiní. A že jsou nadšení z představy, že si je mohou kdykoliv vyvolat pouhým kliknutím myši na tlačítko „play“.

Podobně nahodilým způsobem se k ASMR dostala i řada jeho dnešních tvůrců. „Trend jsem objevila úplnou náhodou v roce 2014, když jsem hledala relaxační videa. YouTube mi doporučil záznam, kde dívka pomalu otáčela stránky magazínu. Během několika vteřin jsem věděla, že to je ono. Že zažívám ten krásný pocit, který jsem občas mívala i v reálném životě a nedokázala to ovlivnit. Jako by mi život dal úžasný dar mít šanci tyto emoce prožívat kdykoliv chci. Velmi brzy jsem pocítila nutkání začít sama videa točit,“ popsala pro Vitalia.cz Christiane Klahr, tvůrkyně ASMR videí z Německa. Dodala, že když začínala, byla s tímto typem tvorby v zemi v podstatě jediná. Dnes už má desítky až stovky konkurentů.

ASMR jako byznys i terapeutická metoda

O ASMR se skutečně začínají zajímat stále více nejen odborníci, ale roste i jeho potenciál z hlediska byznysu. Ve světě již existují tvůrci, kteří se živí pouze těmito videi. Však nejpopulárnější dílo na YouTube má téměř 80 milionů zhlédnutí.

Vytvořit takové video přitom není vůbec tak snadné, jak se může zdát. Za prvé je potřeba mít kvalitní mikrofon a kameru, za další samotná příprava a točení zabere dlouhé hodiny i dny.

„Vše záleží na tom, jak náročný koncept vymyslím. Inspiraci si beru ze situací, které jsem zažila v reálném životě, případně z komentářů mých sledujících. Většinou je celé video improvizované, protože v tom podle mého názoru tkví kouzlo ASMR,“ říká Deni s tím, že samotné natáčení trvá jednu až dvě hodiny. „Záleží na podmínkách, zejména zvukových. Musí být totiž úplně ticho, protože využívám mikrofony s vysokou citlivostí, které zaznamenají úplně všechno. Postprodukci se i po pěti letech stále učím, takže tou většinou strávím nejvíc času, orientačně tři hodiny. Průměrné ASMR video mě tedy vyjde i s přípravou tématu na pět až šest hodin,“ nastiňuje odbornice.

Ta dokonce patří mezi několik průkopníků, kteří se rozhodli takováto relaxační sezení nabízet i naživo. „Živá sezení jsou snahou vytvářet vysoce personalizovaný obsah, který si uživatel může sám vybrat. K tomu slouží registrační dotazník. Na jeho základě vytvořím individuální či skupinový program a připravím prostor, kde proběhne. Všechna sezení poskytuji bez jakéhokoliv fyzického kontaktu. Pocit relaxace člověk cítí hned při prvním kontaktu s jeho oblíbeným zvukem,“ říká Deni.

Živá sezení nabízí v Berlíně také Christiane, ta dokonce doufá, že by jednou mohla být i na lékařské doporučení. „Doufám, že jednou bude ASMR uznáno jako plnohodnotná součást terapie, a lékař vám tak bude moci třeba předepsat ASMR sezení, aby vám pomohla se lépe vypořádat s úzkostí, depresí či panickými záchvaty,“ popisuje Němka.

Odborné pozadí celé věci fascinuje rovněž Deni. „Můj cíl vždy byl věnovat se ASMR na odborné úrovni. Aktuálně jsem součástí týmu, který spolupracuje s doktorem Craigem Richardem – nejproduktivnějším výzkumníkem v oblasti ASMR – na mobilní aplikaci, která má za cíl na základě personalizovaného obsahu zvýšit efektivitu online ASMR zážitku. A snad i do budoucna podpořit jeho terapeutický potenciál,“ věří tvůrkyně.

Odborníci: nejde o sex

Na druhou stranu rostoucí popularita ASMR videí přináší i jistá negativa. Komunita se stále častěji setkává s verbálními útoky a nepochopením. Mnoha členům tak vadí, když se o ASMR někdy hovoří jako o prostředku k „mozkovému orgasmu“, podle nich to příliš evokuje lascivnost a sexualitu. ASMR totiž nemá s erotikou nic společného, nutno ale přiznat, že nezaujatému pozorovateli mohou některá díla připadat zvláštní. Ne každý například pochopí relaxační video, v němž si hrajete na oběť sadistického zubaře nebo čtvrthodinový záznam toho, jak youtuberka labužnicky hoduje na tureckém medu a mlaská. Druhé zmiňované dílo má mimochodem 38 milionů zhlédnutí.

„Nevím, jak se stavět k rostoucí popularitě ASMR. Na jednu stranu je skvělé, že stále více a více lidí ví o téhle krásné službě. Ale nelíbí se mi, když tam někdo hledá sexuální paralely a dělá si z toho legraci nebo nám říká, že jsme cvoci. Občas bych si přála, aby podobně hrubí a hloupí lidé neměli k našim kanálům přístup a zůstalo to jen pro ty, kteří to dokáží skutečně ocenit,“ myslí si Christiane. Sama ale uznává, že pokrok nelze zastavit a sláva ASMR videí se již nedá vzít zpět.

Pokud nevíte, jestli jsou ASMR tou pravou relaxací právě pro vás, podívejte se na další ukázku. Pro lepší prožitek doporučujeme použít sluchátka.