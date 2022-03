Alika, ryze česká firma, kterou v devadesátých letech vybudovala z malé pražírny kávy prostějovská rodačka Jana Kremlová se svým manželem, letos slaví třicet let na trhu. A to je dobrá příležitost k rekapitulaci jejich dosavadní práce a přiblížení firmy s největší výrobní kapacitou ořechů v Česku těm, kteří Aliku neznají nebo ji považují za společnost zahraniční. O tom, jak Alika vznikla, čím se v začátcích zabývala a jak se jí dařilo přerůst Českou republiku, jsme si povídali s generální ředitelkou společnosti Janou Kremlovou.

Co se skrývá za názvem Alika?

Jméno Alika vzniklo zkrácením slov Ali káva. Chtěli jsme původně pražit kávu a k ní by se hodila nějaká turecká pohádková postavička. A protože mám ráda symetrické věci, zkrátila jsem název pouze na pět písmen, aby to hezky vypadalo a dvě písmenka „a“ jsme v logu potom nahradili kávovými zrníčky.

Překvapilo mě, že vaše společnost nebyla od samého začátku zpracovatelem ořechů. Jak se firmě pražící kávu dařilo v devadesátých letech? Chtěli lidé jinou než uniformní kávu, na níž byli roky v socialismu zvyklí?

Složení socialistické kávy bylo velmi kvalitní. Přesně namíchaných sedm káv z různých zemí původu, poměr 70 % arabika a 30 % robusta. Pracovala jsem jako inspektorka státní potravinářské inspekce a pražení kávy jsem rozuměla. Moje podnikání s kávou zastavil právě dovoz kávy s vyšším podílem levnější robusty s masivní televizní reklamou. Dnes už reklama takovou sílu nemá, ale na začátku devadesátek to tak prostě bylo. Kávu jsme měli skvělou, získala tenkrát za chuť a složení i nějaké ocenění, ale obal nic moc a marketingová podpora žádná. Takže se úspěch nekonal.

Koho napadlo skončit s kávou a věnovat se ořechům?

Tím, že rozhodnutí soustředit se nikoliv na kávu, ale na ořechy, padlo v začátcích firmy, tak to bylo rozhodnutí mé a mého manžela. Dcerám, které dnes stojí ve vedení firmy, bylo v té době asi patnáct a deset let. Byli jsme v situaci, kdy už došly peníze a my neměli za co koupit zboží. V té době za námi přišel tatínkův kamarád, který potřeboval buráky pro výrobu křupek. Dokonce měl podzemnici olejnou, ale potřeboval ji upražit. A tak jsme kývli na megalomanskou zakázku, kdy jsme v našich miniaturních prostorech pražili sedm dní v týdnu, dvacet čtyři hodin denně po dobu několika měsíců.

Tím, že prostory nebyly na takové vytížení stavěny, tak jsme vyhořeli, což nás zase zbrzdilo, ale navedlo jiným směrem. Našli jsme postarší manžele, kteří disponovali velkou pražičkou, ale neměli sílu ji provozovat, což vedlo k naší spolupráci a později jsme od nich technologii odkoupili a u ořechů zůstali.

Zjevně to bylo šťastné rozhodnutí, neboť dnes máte největší výrobní kapacitu ve střední Evropě. Kolik tun ořechů denně zpracujete?

Denně zpracujeme cca čtyřicet tun surovin, ale kapacita pražicích i balicích strojů je podstatně větší a neustále naše možnosti navyšujeme a rozšiřujeme. Zaměřujeme se zejména na kompletní možnosti zpracování ořechů, umožňuje nám to nakupovat velké množství od jedné plodiny a jednoho dodavatele, čímž jsme zajímavým partnerem pro pěstitele i dovozce. Tuto strategii vnímáme také jako součást udržitelného podnikání, kdy klademe důraz na maximální využití přepravních možností s ohledem na ekologii.

A kolik druhů ořechů se k vám do zpracovatelského závodu dováží a následně zpracovává?

Zpracováváme nejen ořechy, ale i semínka, sušené i lyofilizované ovoce a zeleninu a třtinový cukr. Když se to spočítá, je to asi sedmdesát druhů komodit.

Jaké značky patří do vašeho portfolia?

V portfoliu máme o něco víc než tisíc produktů. Část je pod našimi vlastními chráněnými značkami, část vyrábíme pod značkami obchodních řetězců nebo distributorů, e-shopů a podobně. Největší část produkce jde dalším zpracovatelům jako polotovary pro výrobu. Jsou to výrobci ořechových tyčinek, müsli, zmrzlin, cukroví, pečiva ad.

Nejznámější v našem portfoliu je značka KK, která reprezentuje především arašídy pěstované pouze v jedné oblasti v Číně. Tyto arašídy mají svou specifickou chuť a konzistenci a zákazníci je naprosto přesně poznají i bez obalu. Dodáváme je zejména v plechovkách nebo vakuované v sáčcích. K nim občas přidáme i další produkty, jako luxusní řadu ostatních ořechů nebo nově oříškové krémy. Někdy jako vtip používáme, že KK znamená Kremla, Kremlová – jako zakladatelé společnosti.

Vaší nejstarší registrovanou značkou je ale značka ArRashid, v čem se liší od KK?

Arašídy v této řadě jsou praženy z argentinské podzemnice a mají chuť i konzistenci odlišnou od „kákáček“. V portfoliu této značky jsou nejprodávanějšími produkty solené pražené mandle, kešu, pistácie nebo i makadamové oříšky.

Jako bratr ArRashida vznikl i DrRashid, který neobsahuje výrobky se solí. Je prvoplánově určen jako produkt pro zdravou výživu, pečení nebo výrobu mlsot. Zákazník zde najde všechny možné druhy ořechů v naturální podobě, směsi, sušené ovoce, lyofilizované ovoce a třeba i máky.

Ale čistě naturální podobu všechny vaše ořechy nemají, pustili jste se i do ořechů v čokoládě nebo výroby snacků…

Pod značkami ARA dodáváme různě ochucené oříšky v čokoládě, ARADO zase ostatní pochutiny, které se do našeho portfolia hodí, jako například popcorn, preclíky, tyčinky a podobně. Protože pořád něco vymýšlíme, vznikla i nová řada Nut2go, která je ve speciálních kalíšcích přesně padnoucích v autě do držátka, je vhodná i na oslavy nebo jako dárek. K ní teď přidáváme výrobky pod novou značkou Snack2go, v ní zákazník objeví super zdravé produkty jako lyofilizovanou červenou řepu, mrkev, květák nebo brokolici.

Teprve loni jste dokončili vývoj ořechové mouky, řekněte mi, co je na výrobě mouky z ořechů tak složité, nejsou to jen rozmixované ořechy?

Když rozmixujete ořechy, vznikne nehomogenní kaše, když je rozmixujete pořádně, dostanete ořechový krém, někdo mu říká i máslo. Oříšky musíte řezat a krájet. První technologii na krájení oříšků na kostičky jsme si nechali přivést z Ameriky. Jako druhotná surovina při separaci kalibrovaných ořechových kostiček nám vznikala mouka s nevyrovnanou kvalitou mletí. Proto jsme dovybavili linku na výrobu mouky i separátory a dalším mletím, aby mouka byla krásně homogenní. A protože myslíme i na alergiky, máme rovnou linky dvě, od sebe oddělené přepážkou. Jednu na arašídy a druhou na ostatní ořechy, aby se alergeny nemohly zkřížit a mouky nebo kostičky kontaminovat.

Jaké výrobky se nejvíce prodávají? A pro srovnání, jaké se nejvíce prodávaly v devadesátých letech, když jste začínali? Je tam patrný významný rozdíl?

Celých třicet let vévodí naší pražírně arašídy. Češi je mají rádi a podle výzkumů i význam arašídů jako potraviny neustále roste. Jen v těch devadesátých letech jsme mohli jeden produkt vyrábět na balicí lince několik dní za sebou, dnes je to z pohledu řízení výroby daleko složitější. Výrobní dávky jsou menší a častější. Vyrábíme je do mnoha různých obalů a hmotností podle přání zákazníka s minimální časovou prodlevou k dodávce, a to je docela logistický rébus.

Dnes se zákazníci zajímají o šetrný způsob výroby, přínos pro své zdraví i vliv na životní prostředí, udržitelnost a vztah výrobce ke svému okolí i jeho postoj k sociálním otázkám. Na přání našich spotřebitelů jsme i my například zavedli pražení bez použití palmového oleje, i když si to naši pražiči zpočátku neuměli představit. Změny nelze udělat ale ze dne na den, výrobky se musí testovat v laboratoři nejméně po dobu trvanlivosti vyvíjeného výrobku, aby vždy byla zaručena zdravotní bezpečnost a stabilní kvalita pro zdraví zákazníka.

Alika nedodává své výrobky jen na české pulty, ale vyvážíte i na německý, švédský nebo britský trh. Jak se liší chutě Čechů od jazýčků zahraničních? Mají cizinci raději ořechy nesolené, či pikantnější, kupují více sušené ovoce, nebo spíš fandí tyčinkám?

Na export vyrábíme hlavně výrobky pro zdravou stravu nebo speciality. Naším velkým výrobním programem před covidem byly jednoporcové produkty na paluby letadel, ale vyrábíme i speciality pro různá etnika, jako třeba ochucená pražená neloupaná semínka, která se u nás vůbec neprodávají. Často se zákazníci s námi podílejí i na vývoji výrobku a zúčastňují se první výroby i osobně.

Letos už bude společnost Alika třicet let na trhu, čekají vás nějaké oslavy?

Měli jsme připravené oslavy již i důležitých našich společných narozenin a strávili jsme je doma zavření v karanténě. Vloni jsme připravili na letošní 30. výročí firmy seznam akcí pro zaměstnance a zákazníky, a postupně je kvůli covidovým opatřením zase rušili. Takže necháváme vše raději na poslední chvíli, ale věříme, že se některé akce povedou, nicméně budou spíše překvapením než akcemi dlouho zapsanými v diáři.

Která léta byla pro vaši společnost nejtěžší? Ta první, když jste firmu stavěli na nohy, nebo ta aktuálně poslední, pandemická?

Nejtěžší je to podle toho, co člověk posuzuje. Na začátku nám chyběly zkušenosti s podnikáním, financování a přístup k informacím. Dnes je to velmi jednoduché. Ale těžké je nyní udržet si místo na trhu, prosadit své výrobky v globální konkurenci, najít kvalitní zaměstnance a držet krok s moderními technologiemi. Ale celou tu dobu platí to stejné, že sobě, svým zaměstnancům i svým produktům musíte věřit a dělat to s láskou a nadšením.

Pokud mám zavzpomínat na opravdu těžký rok, musím zmínit krizi v roce 2008, která silně ovlivnila náš rok 2009. V této době došlo k velkému vychýlení kurzu dolaru, a jelikož se ve firmě vše nakupuje v dolarech, velmi nás to poznamenalo a skončili jsme ve ztrátě. V této těžké době jsme přežili díky důvěře našich partnerů (dodavatelů a bank), se kterými jsme vždy jednali na rovinu, a věřím, že právě proto za námi i v tomto období stáli a podpořili nás.

Váš sortiment je dost bohatý, je ještě kam růst, i po těch třiceti letech na trhu?

Máme novou technologii na lisování olejů za studena. Lisujeme zatím vzorky ze všech druhů ořechů i semen a vyvíjíme optimální velikost balení. I po třiceti letech podnikání je důležité neusnout na vavřínech, v rámci strategického řízení se stále snažím dohlížet, aby ve firmě vše jelo permanentně tak, jak má, a neustále se bylo kam posouvat.

Pro běžné zákazníky máme e-shop Zdravéořechy.cz, do jehož vývoje jsme investovali dva roky práce a jeden a půl milionu korun. Zatím je na svém startu, ale těšíme se na jeho rozvoj. Myslíme nejen na spotřebitele lidské, ale i na zvířata. Pro ně letos vznikne nový e-shop, kde si budou moci milovníci domácích mazlíčků, ale i venkovního ptactva nebo rybáři zakoupit něco z naší produkce.