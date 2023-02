Mozková mlha přináší zpomalené myšlení a špatné soustředění. Co ji způsobuje?

Ze všeho nejdříve je třeba si připomenout, že „mozková mlha“ není oficiální lékařský termín. Je to hovorový popis, kterým se pacienti snaží sdělit svému lékaři, co se jim děje a jak se cítí. Toto pojmenování se obvykle používá k označení potíží se soustředěním, mírné zmatenosti, zpomaleného myšlení, zapomnětlivosti a pocitu únavy fyzické i duševní.

Většina lidí má s podobným stavem určité pomíjivé zkušenosti, ale pokud jde o chronickou formu, ovlivňuje negativním způsobem kvalitu života takto postižených osob.

Pacienti s mozkovou mlhou mohou mít zdravotní problémy, které se na vzniku tohoto stavu podílejí. Jde například o mírné poškození oblasti mozku zvané prefrontální kůra (podílí se na kognitivních procesech, jako je plánování a rozhodování) způsobené například infekcí nebo poraněním. Mozková mlha může doprovázet také celou řadu onemocnění.

Jedná se třeba o roztroušenou sklerózu, diabetes, hypotyreózu, lymeskou boreliózu, depresi, vysoký krevní tlak, nízkou hladinu cukru v krvi nebo „jen“ nedostatek spánku. Zapříčinit ji může také nástup menopauzy. Dokonce i některé léčebné postupy mohou vyvolat mozkovou mlhu, například některé léky na krevní tlak, prášky na spaní nebo třeba chemoterapie.

Ale zřejmě nejrozšířenější příčinou je v současnosti dlouhý covid. Lidé s dlouhým covidem mohou pociťovat přetrvávající příznaky týdny, měsíce nebo dokonce roky po počáteční infekci SARS-CoV-2.

Chronická mozková mlha je jedním z nejčastějších příznaků u pacientů s dlouhým covidem. Studie z roku 2022 zjistila, že covid-19 může způsobit abnormality a až o 2 % rychlejší ztrátu šedé hmoty v určitých oblastech mozku a to včetně prefrontálního kortexu, což může ovlivnit kognitivní schopnosti lidí.

Osoby s mozkovou mlhou, způsobenou dlouhým covidem měli menší schopnost provádět určité úkoly ve srovnání s těmi lidmi, kteří covid neprodělali. Dobrou zprávou je, že většina případů mozkové mlhy je léčitelná. Klíčem k řešení je správná identifikace její příčiny. Pokud je způsobena stresem nebo nedostatkem spánku, pak postačí kvalitní noční odpočinek.

Kromě toho některé změny životního stylu, jako je cvičení, zdravé stravování, procvičování paměti a mozkových funkcí, jako je třeba křížovka nebo rébusy, mohou pomoci v boji s mozkovou mlhou. Ale pokud ani poté pocit mozkové mlhy nezmizí, je dobré se obrátit na lékaře.

Změny struktury mozku způsobené některými chronickými problémy se mohou časem dát do pořádku, ale není jasné, jak dlouho to může trvat a podle odborníků existují rozdíly mezi jednotlivci. Analýza 70 případů dlouhého covidu ukázala, že u některých lidí může mozková mlha trvat dlouho a potýkají se s koncentrací a problémy s pamětí i více než rok po prodělání nemoci.

Ale protože se mozková mlha může vyskytnout i u mnoha dalších stavů, vědci se snaží přijít na to, jak ji zmírnit. Výzkumy jsou zatím v raných fázích, ale přesto našli už několik léků se slibným potenciálem v léčbě tohoto problému. Ty jsou přitom původně určeny k léčbě jiných onemocnění, jako je třeba ADHD nebo vysoký krevní tlak.

Odborníci doporučují lidem s mozkovou mlhou zajistit si dostatečný příjem vitamínů D, C i vitamínů skupiny B, dále omega-3 mastných kyselin, hořčíku a také L-theaninu, což je aminokyselina, přirozeně se vyskytující například v zeleném čaji.

Zdroje:

