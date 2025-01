Zázvorový čaj pomáhá na nevolnost i kašel. Dá se udělat z čerstvého i sušeného kořene

Co je zázvor?

Zázvor (latinsky Zingiber officinale, anglicky ginger) představuje vytrvalou bylinu z čeledi Zingiberaceae neboli zázvorovité. Je to asi metr vysoká rostlina s 15 až 30 cm dlouhými listy, které se střídají ve dvou svislých řadách.

Květy zázvoru jsou seskupeny v hustých kuželovitých klasech a skládají se ze zelených překrývajících se listenů, jež jsou někdy žlutě lemovány. Každý listen obklopuje žlutozelený a fialový květ. Tato rostlina však kvete spíše vzácně.

Rostlina se využívala již ve starověku, především v Číně a Indii. Později ji obchodníci začali vyvážet také do oblasti Středozemního moře a přibližně v 11. století se začala hojně používat i v Anglii. Postupem času se díky obchodu s kořením rozšířila ze Španělska do Mexika a později do celého světa.





Látky obsažené v zázvoru

Za léčivými účinky zázvoru stojí především některé fenolické sloučeniny, jež mají protizánětlivé a antioxidační vlastnosti. Za hlavní bioaktivní složku se přitom považují zejména gingeroly a shogaoly. Čerstvý zázvor pak obsahuje více gingerolů, které mají na svědomí ostrou chuť byliny, zatímco v sušeném zázvoru se nachází zase větší množství shogaolů.

Kromě fenolických sloučenin jsou však v bylině obsaženy ještě další významné látky. Jde například o esenciální oleje, flavonoidy, alkaloidy, terpenoidy, saponiny či taniny. Obsah těchto fytochemikálií se přitom v rostlinách obvykle různí podle toho, jaký mají geografický původ a v jakém jsou stavu.

Jaké má zázvor účinky na zdraví?

Zázvor je oblíbený v potravinářství i farmacii zejména proto, že má blahodárné účinky na lidské zdraví. Dnes už o něm víme, že podporuje trávení, pomáhá při nadýmání, průjmech a pocitech plnosti. Zároveň se doporučuje při potížích s nechutenstvím nebo jako podpora léčby některých infekčních chorob.

Gingeroly obsažené v této rostlině navíc zabraňují růstu bakterií v ústech, čímž se předchází rozvoji infekce dásní a vzniku zubního kazu. Některé zdroje kromě toho uvádějí, že zázvor údajně dokáže tlumit bolesti svalů a snižovat otoky. Úlevy od bolesti je přitom možné docílit buď jeho konzumací, nebo použitím obkladu namočeného v odvaru ze zázvoru.

Stejně tak se zázvor doporučuje konzumovat i v případě menstruačních křečí. Popíjení zázvorového čaje může u některých žen během menstruace snížit intenzitu bolesti, avšak nemá zpravidla vliv na dobu trvání daných potíží.

V zimě pak oceníte tuto bylinu hlavně díky jejím protizánětlivým vlastnostem. Díky obsaženým látkám pomáhá při léčbě nachlazení a kašle. Některé zdroje zároveň doporučují kombinovat jej s medem, jelikož v této kombinaci je údajně účinnější v boji proti mikroorganismům.

Zpracování zázvoru

Z rostliny zázvoru se zpravidla zpracovává kořen, který se využívá buď čerstvý, nebo sušený. Jeho chuť je velmi výrazná a pro mnohé štiplavá. Některým osobám proto nemusí chutnat, avšak najde se i řada lidí, která jej považuje za pochoutku. Koření se tak přidává do mnoha pokrmů, od omáček přes pečivo až po cukrovinky.

V Japonsku a dalších asijských zemích se pak naložený zázvor konzumuje mezi jednotlivými jídly, aby se pročistilo patro a tím neutralizovaly chuťové buňky. Konzument pak lépe cítí chuť následujícího pokrmu. Kromě uplatnění v potravinářství se pak bylina těší oblibě také v kosmetickém průmyslu, kde se extrakty z této rostliny přidávají do parfémů.

V České republice se však zázvor nejčastěji používá ve formě čaje. Ten můžete v obchodech zakoupit v klasické sáčkové podobě, nicméně mnohem účinnější je, pokud si jej připravíte doma z čerstvého nebo sušeného oddenku.





Jak uvařit zázvorový čaj?

Teplý šálek čaje prostě patří k zimě. Nejen, že vás zahřeje a pohladí vaše chuťové pohárky, ale navíc také může fungovat jako prevence rozvoje některých výše uvedených zdravotních problémů.

Příprava tohoto nápoje není nic složitého. Buď si můžete práci usnadnit tím, že si koupíte hotový čaj v obchodě, nebo si jej můžete připravit sami doma z čerstvého kořene. Ve druhém případě docílíte ještě výraznější zázvorové chuti.

Zázvorový čaj z čerstvého zázvoru

Na zázvorový čaj z čerstvého kořene budete potřebovat pouze několik ingrediencí a přibližně 15 minut času. Základní surovinou je tedy kousek čerstvého zázvoru, který dnes seženete prakticky v každém supermarketu. Z kořene odkrojte zdřevnatělé části a následně jej důkladně oloupejte.

Očištěný zázvor pak nakrájíte na tenké plátky, které vložíte do hrnku nebo konvičky. Kolik zázvoru použijete, záleží jen na tom, jak silný čaj chcete mít. Pak už jen stačí zalít jej vroucí vodou, přikrýt a nechat asi 10 až 15 minut louhovat. Pokud potřebujete čaj osladit, je nejlepší použít k tomuto účelu med, který účinky zázvoru ještě podpoří.