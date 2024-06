Běžný zánět průdušek není třeba léčit antibiotiky, pomůže domácí léčba

Prvotní příznaky akutní bronchitidy se podobají nachlazení nebo viróze. Mohou zahrnovat výtok z nosu, únavu, bolest v krku, sípání, bolest svalů a kloubů anebo zvýšenou teplotu. Poté se objeví také kašel, který bývá nejprve suchý, a až potom se přidá produkce hlenu.

V mnoha případech akutní bronchitida odezní bez nutnosti navštívit lékaře. Pokud nejsou její příznaky závažné, můžete si pomoci sami. Je vhodné omezit fyzickou aktivitu, pít hodně tekutin, udržovat v místnosti dostatečnou vlhkost vzduchu.

Případné bolesti svalů a kloubů pomohou vyřešit nesteroidní protizánětlivé léky, jako jsou třeba volně prodejné přípravky s obsahem ibuprofenu. Suchý kašel v počátcích onemocnění lze tišit prostředky na tlumení kašle, při přechodu na kašel vlhký pak pomohou medikamenty na usnadnění vykašlávání hlenu.

Existuje několik potenciálních příčin akutní bronchitidy. Může jít o virovou infekci, která představuje 85 až 95 procent případů. Ve vzácnějších případech se jedná o bakteriální bronchitidu, která se často může objevit po virové infekci.

Lidé s plicními problémy mohou být vznikem akutní bronchitidy více ohroženi, jde třeba o astmatiky, jedince s plicním emfyzémem (rozedma plic) anebo osoby s chronickou obstrukční plicní nemocí.

K činitelům, které přispívají ke vzniku akutní bronchitidy, patří kromě jiného například vdechování cigaretového kouře (včetně tzv. pasivního kouření), žaludeční reflux, snížená imunita i časté vystavení dráždivým látkám (prach, chemické výpary).

Lékař pro pacienta v případě akutní bronchitidy virového původu příliš udělat nemůže, protože antibiotika v tomto případě neúčinkují. Pokud se však přidají problémy, jako jsou bolest na hrudi, hluboký „štěkavý“ kašel, potíže s dýcháním, horečka nad 38 °C, anebo jestliže intenzivní kašel trvá déle než deset dní, je čas navštívit zdravotnické zařízení.

VIDEO: Jak si pomoci při infekci dýchacích cest

Zdroj: YouTube

Je možné pokusit se léčit akutní bronchitidu domácími a přírodními prostředky, avšak je třeba začít s tím hned při prvních příznacích. V léčbě se osvědčily například tyto prostředky a postupy:

Zázvor

Má prokázané protizánětlivé účinky, je vhodné užívat ho spíše v přírodní formě než v doplňcích stravy, avšak i ty mají účinek.

Česnek

Dokáže účinně působit proti virové bronchitidě, jak dokazuje studie z roku 2016.

Kurkuma

V protizánětlivém působení je velkým konkurentem zázvoru, navíc zvyšuje antioxidační aktivitu, což může podpořit imunitu. Práškovou kurkumu lze užívat smíchanou s medem v poměru ½ čajové lžičky kurkumy a 1 čajové lžičky medu, konzumovat 1× až 3× denně do vymizení příznaků. Použít je možné i kapsle či tablety a osvědčil se také čaj z práškové či čerstvé kurkumy.

Ženšen

Má protizánětlivé účinky. Podle některých výzkumů pomáhá výrazně zlepšovat stav u lidí s chronickou bronchitidou při epizodách vzplanutí akutní bronchitidy.

Med

Má antibakteriální a antivirové účinky a pomáhá zklidnit podrážděné sliznice.

Pára

Pomáhá uvolnit hlen, takže je snadnější se ho zbavit. Nejjednodušším způsobem, jak využít účinek páry, je ve vaně nebo ve sprše použít tak horkou vodu, jak snesete a zhluboka dýchat ústy a nosem. Pára přispívá také k uvolnění svalstva, které je namáháno kašlem. Často využívané jsou rovněž inhalace, kdy se horká voda nalije do nádoby, nad kterou se nakloníte a zakryjete si hlavu ručníkem. Při této metodě je ale třeba opatrnosti, voda nesmí být příliš horká a také se nedoporučuje zůstávat nad ní déle než minutu či dvě bez přestávky.

Slaná voda

Kloktání slané vody snižuje bolest v krku a podporuje ředění hlenu, který pak lze lépe vyloučit. Postačí rozpustit jednu čajovou lžičku soli ve sklenici teplé vody a užívat ke kloktání několikrát denně.

Dostatek spánku

Je důležité dopřát svému organismu nejenom při akutní bronchitidě, ale při všech onemocněních dostatek spánku. Zvyšuje se tím obranyschopnost těla, které tak může snáze bojovat s nemocí.

Éterické oleje

Kromě zajištění dostatečné vlhkosti vzduchu (za pomoci elektrických zvlhčovačů anebo třeba nádoby s vodou na topení) se osvědčují pro ulehčení dýchání a uklidnění sliznic také éterické oleje. Lze je přidat právě do nádoby s vodou na zdroji tepla anebo do aromalampy či do koupele. Studie zjistily účinnost éterického oleje z myrty, eukalyptu anebo pomerančového květu, dále se doporučuje máta peprná, rozmarýn, bazalka, olej z australského čajovníku, tymián nebo oregano.