Vyražený dech vás nezadusí. Horší jsou jiné následky nárazu do břicha

Jak vlastně takové vyražení dechu funguje? Zlidovělý pojem solar plexus, správněji plexus solaris, označuje velmi důležitý soubor nervových uzlin za žaludkem. Ne nadarmo se mu někdy říká „břišní mozek“ a indická ezoterika na něj umísťuje jednu z hlavních čaker. Solární ganglia ovládají většinu trávicí soustavy i ledviny. Nejen že zajišťují chod orgánů, ale také například ovládají tělesné pochody, pokud je člověk ve stresu. Patří sem tedy i pomočení ze strachu nebo průjem před pohovorem.

Jelikož se plexus solaris skládá z nervů, asi nikoho nepřekvapí, že je značně citlivý. Chronická bolest v tomto místě může znamenat ledacos od rakoviny slinivky přes žaludeční vředy po úzkost a jeho neurologickou zátěž. Tím, že je fyzicky obklopen orgány, mu zato nehrozí velké riziko nárazu zvenčí. Za určitých okolností se to však stát může – a to je právě důvod chvilkové zástavy dechu.

Když se plexus solaris náhle stlačí tupým nárazem, tento šok způsobí i křeč v bránici, nacházející se v jeho těsné blízkosti. Tento sval zodpovědný za dýchání vypoví službu a člověk najednou nemůže dýchat. Naštěstí stav trvá jen asi minutu a pak sám odezní. Vyražený dech se někdy označuje i slovy solar plexus syndrome, tedy „syndrom solar plexu“. To se však plete s výrazem solární syndrom, zažitým v českém prostředí jako název chronické bolesti solar plexu.





Uklidnit se a důvěřovat

Zástava dechu může nastat při pádu na záda (i břicho, ale to se moc nestává) nebo při ráně do horní části břicha. Případně také po tvrdém dopadnutí na nohy provázeném otřesem těla. Postižený začne znovu dýchat během pár vteřin. Uvádí se, že vyražený dech trvá 30 až 45 sekund, v některých případech i minutu. Rozhodně sám o sobě nemůže ohrozit život. Každý by měl být schopný vydržet nedýchat aspoň minutu nebo dvě. V celém organismu je navíc asi pětiminutová zásoba kyslíku.

To si však člověk v okamžiku, kdy si vyrazí dech, nemusí uvědomovat. Nejčastěji se to děje u sportovců a u dětí. Hlavně pro dítě, které ještě nic podobného nezažilo, je taková zástava bránice pravděpodobně zdrojem velké úzkosti. Ale i když víme, že se to spraví samo, nemoct se nadechnout je prostě velmi nepříjemný stav. Půl minuty může člověku najednou připadat jako celá věčnost, bohužel však neexistuje instantní lék.

První pomoc při vyraženém dechu je hlavně psychologická. Pokud postižený má problém sám sebe uklidnit, určitě mu nepomůžete tím, že sami dáte najevo strach. Panikaření spotřebovává kyslík zbylý v krevním oběhu a pocit dušení akorát umocňuje. Jedná-li se o malé dítě, vysvětlete mu klidným hlasem, že to přejde. To se hodí ostatně i u dospělé osoby. Fyzicky se dá uvolnění bránice napomoci polohou vsedě s mírně pokrčenýma nohama nebo držením paží nad hlavou.





Po půlminutě od zastavení dechu už by mělo dýchání fungovat – alespoň mělce. Pokračujte ve snaze o uklidnění a o pomalé, hlubší nádechy. Bolest a nepohodlí v oblasti solar plexu a bránice odezní maximálně do čtvrt hodiny. V té době už by se mělo dané osobě dařit normálně dýchat, jako by se bylo nic nestalo.

Může mít vyražený dech následky?

Opravdové dušení a upadnutí do bezvědomí by hypoteticky mohlo nastat při extrémní úzkosti, je-li někdo velmi náchylný na omdlévání ze stresu. Je to však v této situaci velmi nepravděpodobné. Krevní oběh při vyraženém dechu stále funguje, a hlavně: tělo si dokáže poradit a v případě nedostatku kyslíku bránici nakonec uvolní. Spíše se ujistěte, že postižený v době příhody nejedl a neměl nic v ústech. Pak by šlo nejspíše o opravdové dušení. V takovém případě okamžitě proveďte první pomoc.

Když se náhodou stane, že osoba s vyraženým dechem upadne do bezvědomí, ihned resuscitujte a volejte záchranku. Taková situace může znamenat, že rána nezasáhla solar plexus, ale spíše srdce. Je to už však něco jiného než samotný vyražený dech. Škála možností, jak si narazit solar plexus, je bohužel poměrně široká. Víme už, že vyražený dech je banalita, takže pokud symptomy nepřejdou, musí být na vině něco závažnějšího. Jestliže postižený je při vědomí, dýchá, mluví, ale stále si stěžuje na bolest, měl by navštívit lékaře. Vyšetření pomůže odhalit, jestli pád nebo úder kromě vyražení dechu nemohl také zapříčinit nějaký úraz.

Břicho je citlivá oblast a při sportu mu hrozí například natažení svalů, poranění vnitřních orgánů či kýla. Úder do oblasti solar plexu může způsobit také zlomeninu žebra, nebo dokonce pneumotorax (proniknutí vzduchu do dutiny zevně plic). Minuta bez nádechu je při něčem takovém ten nejmenší problém. Naštěstí se vyražený dech většinou vyskytuje bez doprovodu podobných úrazů.