Vodu v koleni musí lékař odsát jehlou. Úleva od bolesti se dostaví okamžitě, ztuhlost mizí

Co je voda v koleni?

Voda v koleni, přesněji tekutina v kolenním kloubu, je stav, kdy se v kloubním pouzdru a jeho okolí kumuluje nadměrné množství synoviální tekutiny. Uvnitř každého kloubního pouzdra v lidském těle se totiž nachází fyziologická tekutina, která snižuje tření při pohybu a zabezpečuje výživu. Za normálních okolností je tato tekutina čirá až nažloutlá a tvoří se jen v malém množství.

Pokud se této tekutiny začne tvořit více a nestíhá se vstřebávat, vzniká jev známý jako voda v koleni. Někdy může obsahovat i krev a hnis, záleží na příčině obtíží. Tekutina se pak stává zakalenou a její zabarvení se může pohybovat v pestré škále odstínů: může být světle žlutá, nahnědlá, nebo dokonce červená, pokud obsahuje krev. S výpotkem v koleni se mohou setkat prakticky všechny věkové skupiny, nevyhýbá se přitom ani sportovcům. [1, 2, 3]

Voda v koleni: příčina a vznik

Ke vzniku vody v koleni mohou vést různé příčiny:

dlouhodobé a opakované přetěžování kloubu – náročný sport, nadváha a obezita,

– náročný sport, nadváha a obezita, úrazy a poranění – přetržení vazu, úrazy menisku, poškození čéšky, zlomeniny,

– přetržení vazu, úrazy menisku, poškození čéšky, zlomeniny, neinfekční stavy – artróza, dna, autoimunitní choroby,

– artróza, dna, autoimunitní choroby, infekční záněty – septická artritida, lymská borelióza,

– septická artritida, lymská borelióza, nádorová onemocnění – zhoubné nádory kostí, sarkomy.

Ke vzniku problémů s koleny nepřispívají pouze sporty, u kterých se předpokládá vyšší zátěž na kolena (basketbal, lyžování, házená), ale i některá povolání, při kterých člověk často klečí nebo leze po čtyřech. Týká se to třeba pokladačů, pokrývačů a dalších řemeslníků.





U některých pacientů se může objevit voda v koleni po operaci menisku či totální endoprotéze. Samotná operace totiž způsobuje podráždění kloubní výstelky, která začne produkovat nadměrné množství kloubní tekutiny. [4, 5, 6]

Jaké má voda v koleni příznaky?

Voda v koleni je hodně nepříjemná a omezující záležitost. Pacienti pociťují silnou ztuhlost kolenního kloubu a mají potíže s narovnáním a ohýbáním končetiny. Vůbec nejhorší je to po ránu, kdy se někteří vůbec nemohou rozejít. Při zátěži, jako je třeba chůze do schodů, se objevuje také bolest a citlivost. Změny lze pozorovat i na samotném koleni, které je viditelně oteklé. Kůže v okolí kloubu může být zarudlá a na omak teplá.

Vyšetření vody v koleni

Při podezření na přítomnost výpotku v koleni lékař nejprve odebere anamnézu a provede pohmatové vyšetření. Součástí důkladného vyšetření by měly být i zobrazovací metody (rentgen, ultrazvuk nebo magnetická rezonance). Díky daným testům získá podrobný přehled o tom, jak to uvnitř kolene vypadá. Menší výpotek se sice může v některých případech sám vstřebat, ale rozhodně se na to nesmí spoléhat. [7, 8, 9]

Voda v koleni: léčba

Nejrychlejší metodou, jak se zbavit vody v koleni, je odsátí přebytečné tekutiny aspirační jehlou. Zní to sice nepříjemně, ale pacient pocítí prakticky okamžitě úlevu. Získaný vzorek navíc může lékař odeslat na další doplňková vyšetření. V tekutině se mohou nacházet:





bakterie – způsobují infekce,

krystalky močoviny, bílkoviny a glukózy – objevují se při dně a jiných onemocněních,

krev – poukazuje na poranění, úraz či poruchy krevní srážlivosti.

Při podezření na bakteriální infekci se po provedení punkce ještě předepisují antibiotika. Ke zmírnění zánětlivých projevů se používají kortikosteroidy, na snížení bolestivosti zase analgetika. Důležitou součástí léčby je pochopitelně klidový režim. Na koleno je možné přikládat chladivé obklady.

Závažnější případy mohou někdy končit i chirurgickým zákrokem. Artroskopie slouží k odstranění poškozené tkáně a opravě kloubu. Jde sice o invazivní zákrok, ale na rozdíl od punkce může vést k trvalému vyléčení.

Voda v koleni: přírodní léčba

Pokud máte vodu v koleni, v žádném případě se jí nezbavíte svépomocí. Je ale pravda, že některé babské rady mohou alespoň pomoci s úlevou od bolesti. Naše babičky využívaly třeba kostivalové zábaly. Oblíbený byl i obklad z heřmánku, mléka a medu. Vhodný může být pak také čaj uvařený z přesličky, tužebníku, břízy a kopřivy. V tradičním léčitelství se při potížích s koleny používají mimo jiné i tvarohové obklady. [10, 11, 12, 13]

Prevence vody v koleni

Vzniku vody v koleni nelze v mnoha případech zabránit, často se totiž jedná o důsledek úrazu, nehody či autoimunitního onemocnění. Přesto existují určitá doporučení, která mohou riziko poranění či přetížení kolenního kloubu zmírnit:

udržujte si zdravou tělesnou hmotnost,

posilujte svaly v okolí kolenního kloubu,

dávejte přednost sportům, které nepředstavují velkou zátěž pro klouby (plavání, vodní aerobic, jóga),

věnujte dostatek času odpočinku a regeneraci. [14, 15]

Proč se dělá voda v koleni?

K hromadění tekutiny v kloubním pouzdru dochází v důsledku podráždění, poranění nebo infekce. Mezi časté spouštěče patří dlouhodobé přetěžování kloubu (náročný sport, ale i nadváha a obezita), úrazy menisku, artróza, dna či bakteriální zánět.

Jak poznat vodu v koleni?

Pacienti si nejčastěji stěžují na ranní ztuhlost a potíže s ohýbáním a natahováním končetiny. Při zátěži je koleno bolí. Někteří mají vážné potíže s chůzí. Na kolenním kloubu lze navíc pozorovat otok, někdy i zarudnutí pokožky a místní zvýšení teploty.

Co na vodu v koleni zabírá?

Většina lékařů volí jako základní léčebnou metodu punkci. Pomocí aspirační jehly odsají z kolene přebytečnou tekutinu, která způsobuje bolest a další problémy. Pacient by měl prakticky okamžitě pocítit úlevu. Při bakteriální infekci se podávají navíc antibiotika. Kortikoidy zase slouží ke zmírnění zánětlivých projevů a bolesti. U závažných případů lze přistoupit k chirurgickému výkonu.