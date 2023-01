Málokdo ví, z jaké země pochází hranolky, kuře vindaloo nebo zmrzlina

U zmrzliny by si zase nejspíš leckdo vsadil na Itálii, ale nenechte se mýlit, vynalezli ji nejspíše v Mongolsku, i když je nutno uznat, že ta dnešní italská chutná podstatně lépe než ta někdejší z pouště Gobi. Ta vznikla víceméně náhodou, když mongolští jezdci mívali buvolí nebo jačí mléko coby zásoby a ono jim zamrzalo – podle některých historických pramenů ve 13. století přivezl cestoval Marco Polo tento nápad právě do Itálie.

To pravé těsto na croissanty se začalo používat až v minulém století

Původ hranolek tipuje většina lidí špatně Autor: Depositphotos

Ostatně, podobně jako zmrzlina a ve stejné době se na jih Evropy dostaly i těstoviny, které rovněž přivezli cestovatelé z východu, pravděpodobně kočovní Arabové. K nim se těstoviny – šlo vlastně o vaječné nudle – dostaly z Číny, což je jejich skutečný domov. Italové pak začaly používat tvrdou pšenici, zvanou semolina, díky níž byly nudle jednak levnější, ale zároveň bylo snazší je skladovat, aniž by se kazily.





Málokdo by asi zaváhal, kdyby měl říct, kde se zrodilo jídlo zvané fish & chips neboli ryba s hranolky. Velká Británie. Je to ale složitější, protože za tímto jídlem stojí Portugalci. A to navzdory tomu, že dneska si ho mnohem snáze objednáte právě na britských ostrovech, kdo ho nabízejí stánky po celém pobřeží.

Zřejmě to byli sefardští Židé z Portugalska utíkající před náboženským pronásledováním, kteří na sever dovezli recepty na ryby v těstíčku, k nímž se mnohem později začaly jíst brambory, respektive bramborové hranolky.

Typický indický recept? Původně z Portugalska Autor: Depositphotos

Přímo z Portugalska pak pochází další jídlo, které přisuzujeme úplně jiné zemi – maso vindaloo, o němž se všeobecně soudí, že je to jídlo indické. Původně (a dodnes nejčastěji) se v Indii připravuje z vepřového, v jiných zemích i z hovězího. Kuřecí se používá poměrně zřídka, i když v Česku často.

Ve skutečnosti se tam dostalo z Evropy a jeho označení je zřejmě zkomoleninou názvu portugalského pokrmu carne de vinha d'alhos, jídla z masa marinovaného ve víně a česneku.

Recept do indické oblasti Goa přivezli portugalští osadníci v 15. století, přičemž v jejich domovině bylo jídlo populární už celá staletí předtím. Indové samozřejmě recept upravili, místo vína se začaly používat místní ingredience.