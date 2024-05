Víte, jak poznat, že máte zlomený nos?

Taky máte akční malé dítě? A taky jste zvyklí si s ním hrát nejlépe doma na koberci, aby se mu nic nestalo a nezřítilo se, odkud nemá? Určitě tak člověk eliminuje možné riziko úrazu, na nulu však rozhodně ne. Počítejte s tím, že i doma vleže na koberci můžete přijít k úrazu. Stačí, aby vaše dítě v záchvatu smíchu koplo trochu nešťastně nohou a trefilo se přímo do vašeho nosu.

Křupne to, spustí se krev a vyhrknou vám slzy bolestí. Přesto pořád ještě nemusíte mít nos zlomený. „Zlomený nos poznáte tak, že se postavíte před zrcadlo, chytíte špičku nosu do prstů a zkusíte jím zahýbat. Hýbe se jen špička? Pak je to v pořádku. Vlní se celý? Pak máte nos zlomený a měli byste k lékaři,“ radí lékařka Renata Paroubková.

Zlomeninu nosu signalizuje i to, že se vám špatně dýchá – přepážky v nosu se posunuly a brání normálnímu dýchání. Naopak tekoucí krev, otok ani velká bolest, která úrazy nosu vždy doprovázejí, nemusí být příznakem zlomeniny. Občas se objeví jako příznak zlomeniny druhý den poté takzvané brýlové oči, tedy otok, který vypadá jako brýle kolem očí.

Jako první pomoc je nutné zastavit krvácení. Pak kvůli rychle vznikajícímu otoku a bolestivosti je dobré na nos přiložit v mrazničce vychlazený mokrý kapesník a odcestovat k lékaři.





K lékaři by měl člověk vyrazit se zlomeným nosem vždycky, protože jakmile nos necháte hojit se sám, hrozí, že špatně sroste a už se s tím nedá nic dělat – nos zůstane navždy křivý. A nosní kůstky srůstají rychle, jak mi vysvětlili v nemocnici na ORL.

Do tří dnů se dá stav zlomeného nosu napravit a kosti srovnat. Pak už ne. Počítejte s tím, že zákrok není moc příjemný, právě naopak: hodně to bolí… Proto také se při složitějších zlomeninách, například po autonehodě, provádí zákrok v narkóze.

A nepříjemné budou i další tři čtyři dny. Lékař vám totiž nos na pohotovosti či v ambulanci ORL nejen srovná, ale zavede do něj například takzvanou tamponádu, přes kterou téměř nebudete moci dýchat, ale její funkcí je zafixovat nos ve správné poloze tak, aby kosti srostly rovně.

Krásný profil je drahý

Stojí za to to vydržet, protože jak upozorňuje lékařka Renata Paroubková, zlomenina nosu může být nejen estetickým problémem, ale může výrazně ztížit dýchání tím, že se přepážka posune. Což znamená mít už navždycky problémy s dýcháním například při sportu či v noci s chrápáním.

Náprava jednou špatně srostlé zlomeniny nosu je poměrně komplikovaná.

Na plastické operace nosu, takzvané rhinoplastiky, se specializuje celkem 167 lékařů z více než osmi a půl tisíce chirurgů, kteří plastické operace provádějí. O čemsi to svědčí. Znamená to, že vyrobit krásný profil je docela těžká práce a vyžaduje velkou zkušenost.

Navíc to není levná záležitost. Částky za plastiku nosu se pohybují od 8 tisíc (za malá rovnání přepážek) do 52 tisíc (za rozsáhlejší rekonstrukce nosu). Nejčastější operace – změna profilu z takzvané skoby na rovný nos – vás vyjde nejčastěji na 30 až 35 tisíc korun.





A pozor: operace nosu dělají chirurgové nejraději u pacientů ve věku kolem třiceti let, nanejvýš pětatřiceti, poté už elasticita kůže ochabuje a zákroky plastické chirurgie se hojí hůře a s horším výsledkem.

Jedinou výhodou je, že po operaci nosu nebudete mít na obličeji žádné viditelné jizvy. Všechno totiž probíhá přes dutinu ústní a vnitřkem nosu. Počítejte však s tím, že hojení je dlouhé (až dva měsíce) a bolavé.



VIDEO: Jak řešit zlomený nos (v angličtině)