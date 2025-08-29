Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  Zkuste tyhle cviky na bolavá bedra a krční páteř. Uvolní stažené trigger pointy

Zkuste tyhle cviky na bolavá bedra a krční páteř. Uvolní stažené trigger pointy

Bolí vás v bedrech? Máte ztuhlou krční páteř? Nebo se nemůžete ani nadechnout, jak máte stažený hrudník? Vyzkoušejte tři cviky, které připravila pohybová specialistka Zuzana Rybářová. I s popisem je najdete v našem článku.

Když se hrbíme u počítačů a mobilů, naše hlava jde často do velkého předsunu a celé tělo tuhne. Za bolestmi často stojí zatuhlé fascie a svaly, které vytvářejí takzvané trigger pointy, svalové uzlíky, které umí naše tělo pěkně potrápit, vysvětluje Zuzana Rybářová, pohybová specialistka. 

Vznik těchto spouštěcích bodů má ale své opodstatnění – chtějí chránit sval proti poškození a upozornit nás na to, že něco není v pořádku. Že máme začít něco dělat, něco změnit. Když se totiž tyto body dlouhodobě neošetřují, zvětšují se a začnou sval omezovat v jeho pohybu. Jeho funkci pak musí přebírat jiné svaly, které ale mají svou práci. Pak může začít docházet k bolestivým blokádám a zdravotním problémům s pohybovým aparátem, kterých se zbavit ale může trvat notně dlouho, varuje Zuzana Rybářová.

Se spouštěcími body je proto důležité začít pracovat v jejich začátcích. Zpravidla cítíte, kde máte problém a trigger point dokážete nahmatat sami. Je důležité ho promasírovat a „rozpustit“. Ideální je ale vydat se k odborníkovi, který pozná i tzv. zřetězené trigger pointy, které zasáhnou nejen daný sval, ale mohou působit bolest i ve vzdálenější partii těla, kdy mohou například způsobovat problémy s končetinami či bolest hlavy, uzavírá odbornice.

Kde nejčastěji vznikají trigger pointy

Nejčastějším místem trigger pointů je trapézový sval. Svalové uzlíky podle Rybářové najdeme v oblasti od spodního okraje lebky k ramenům až do poloviny zad a za jejich vznikem často stojí stres, špatné držení mobilu při telefonování, nošení tašky dlouhodobě na jedné straně a další jednostranné pohyby při zvednutém rameni. 

Druhým místem je zdvihač lopatky a trigger pointy najdete v oblasti od prvních čtyř krčních obratlů po horní úhel lopatky. Za jejich výskytem tady zpravidla stojí dlouhodobé vytočení hlavy do strany – například ke špatně nastavenému počítači a podobně. 

Spouštěcí body můžete často nahmatat také kolem ramenního kloubu, na jehož činnosti se podílí podhřebenový sval, a dále ve spodní části lopatky. Spouštěcí body bolesti tady vznikají většinou v důsledku sportovních aktivit, při nichž dlouhodobě přetěžujeme ramenní klouby.

3 cviky proti trigger pointům

1. Úleva pro ramena i hrudník pomocí míčku

Miček vám pomůže uvolnit stažená místa 

Autor: Zuzica

Míčkem můžeme nejdřív zajet až dozadu na horní část trapézu a několikrát po něm krouživým pohybem a mírným tlakem přejet. Pak se soustředíme na rameno a následně na oblast kolem klíční kosti. Snažíme se uvolňovat celou ruku té strany, na které pracujeme. Přejdeme na střed hrudníku, děláme malé kroužky, nezrychlujeme, tlak je přiměřený. Postupujeme do strany na prsní sval, můžeme dělat větší kroužky. Vnímáme citlivější místa, jemně se do nich míčkem „zavrtáme“ a zhluboka se několikrát nadechneme a vydechneme. Nakonec několikrát projedeme míčkem celou stranu hrudníku a přejdeme na druhou stranu.

2. Uvolnění hýždí míčkem a válcem

 Míčkem je potřeba občas přitlačit

Autor: Zuzica

Míčkem krásně promasírujeme bolestivá místa v hýžďových svalech. Sedneme si na něj jednou hýždí, daná dolní končetina je uvolněná a natažená, druhá pokrčená v koleni, a kroužíme po míčku. Vnímáme citlivější místa, a když taková objevíme, najdeme si ještě i nejcitlivější úhel a tam do míčku přitlačíme. Pak opakujeme na druhé straně hýždí.

3. Úleva pro záda

Takto vypadá cvik při zvednutí hýždí 

Autor: Zuzica

Válec si dáme do půlky zad. Vyjedeme jím až k lopatkám. Můžeme zvednout ruce a několikrát si válcem projet po horní straně zad. Pak propleteme prsty, dáme si ruce v týl, hlava se opře o dlaně, uvolníme ramena, jsme dobře opření o chodidla a nadzvedneme hýždě. Odstrkujeme se od chodidel a lokty rozevíráme do šířky, přitahujeme se chodidly a lokty vytahujeme ke stropu. 

Pozice na konci cviku 

Autor: Zuzica

Nakonec se zastavíme válcem pod lopatkami, lokty máme u sebe, vystrčíme je ke stropu a válcem projíždíme oblast mezi lopatkami tam a zpět.

