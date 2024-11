Celý příští týden se můžete nechat anonymně otestovat na HIV a další nemoci

„Úplně každý může zcela anonymně a zdarma přijít do poraden, bude veden pouze pod číselným kódem, na základě kterého se dozví i výsledky testů. Kromě HIV může žádat také test na žloutenky B, C a eventuálně i na syfilis. Pro další kvalitu života pacienta je velmi zásadní odhalit infekci včas a co nejdříve zahájit léčbu. V případě pozitivního testu na HIV se tak člověku přímo otevírá cesta k okamžité léčbě v některém z devíti HIV center,“ říká hlavní hygienička a ředitelka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková.

Přehled všech testovacích míst s aktuální otevírací dobou testování je k dispozici na webu www.tadyted.com. Pro cizince jsou na tomto webu připravené informace o HIV a pohlavně přenosných infekcích v deseti jazykových mutacích.

„Státní zdravotní ústav je jedním z testovacích center s prodlouženou pracovní dobou své HIV poradny. Kdokoli k nám může přijít pro rady, na testy, na konzultaci. Poradna v areálu SZÚ bude zájemcům otevřena každý všední den od pondělí 18. do pondělí 25. listopadu, vždy od 8:00 do 18:00 hodin. Najdete ji v budově číslo 11 ve 2. patře (číslo dveří 100). Neváhejte, zahoďte ostych i obavy a přijďte na test i pro radu, jsme tady pro vás,“ vyzývá odbornice SZÚ a manažerka Národního programu HIV/AIDS v ČR Anna Kubátová.





Za letošek 209 nových infekcí

„V prvních třech čtvrtletích roku 2024 bylo zaznamenáno v České republice 209 nově zachycených případů infekce HIV u občanů ČR a rezidentů (cizinců s dlouhodobým pobytem), což je o 12 více než ve stejném období roku 2023. Z celkového počtu 209 nových případů bylo 178 mužů (85,2 %) a 31 (14,8 %) žen. Největší část nově hlášených případů má obvyklé bydliště v oblasti Prahy (29,7 %), Středočeského (13,9 %) a Jihomoravského kraje (13,9 %),“ uvádí vedoucí Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS Vratislav Němeček.

V Česku stále dominuje přenos infekce HIV sexuální cestou a v rámci něj převládá přenos u mužů majících sex s muži, i když v posledních třech letech méně než dříve.

Přenos sexuálním stykem mezi muži byl v prvních třech čtvrtletích roku 2024 zjištěn u 112 (53,6 %) nových případů a u dalších 5 (2,4 %) v kombinaci s injekčním užíváním drog, přenos heterosexuální u 69 osob (33,0 %), z toho 40 mužů a 29 žen, přenos injekčním užíváním drog byl zaznamenán ve 4 případech (1,9 %), z toho u 3 mužů a 1 ženy, a přenos z matky na dítě v 1 případě (0,5 %).

Jeden případ nozokomiálního přenosu (přenos v souvislosti s pobytem ve zdravotnickém zařízení) byl zaznamenán u cizince s dlouhodobým pobytem v ČR, k jehož nákaze došlo mimo území ČR. U 17 osob (8,1 %) zůstal zatím přenos neobjasněn.

30 nových případů AIDS

Od počátku roku 2024 bylo zaznamenáno 30 nových případů AIDS, z nich 27 bylo u nově evidovaných HIV pozitivních osob. V roce 2024 dosud zemřelo 17 HIV pozitivních osob, toho 8 ve stadiu AIDS a 9 z jiné příčiny.

Za celou dobu sledování od roku 1985 do konce září 2024 byla infekce HIV diagnostikována 4828 lidem. Z nich se u 915 projevilo onemocnění AIDS. Ve stadiu AIDS zemřelo 407 pacientů a z jiné příčiny zemřelo 226 HIV pozitivních osob.

HIV je virus lidské imunitní nedostatečnosti (Human Immunodeficiency Virus) a způsobuje postupnou ztrátu obranyschopnosti (imunity) člověka. Virus napadá zejména určitou skupinu bílých krvinek, T-lymfocytů, které mají řídící úlohu v imunitním systému lidského organismu. Virus se v těchto buňkách množí, virová nukleová kyselina (RNA) se integruje do buněčné DNA, virus poškozuje funkci těchto buněk a následně je zabíjí.