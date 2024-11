Akutní srdeční selhání může být horší než infarkt. Trpí jim zejména lidé nad 65 let

Pacienti, kterým selhalo srdce, by měli ideálně do dvou týdnů po propuštění z nemocnice k ambulantnímu kardiologovi na kontrolu. Jen tak mohou snížit riziko vážných komplikací v podobě opakované hospitalizace nebo opětovného zhoršení nemoci. To se ale na mnoha místech neděje.

Do nemocnic se vrací do měsíce po propuštění přibližně čtvrtina pacientů se srdečním selháním, do šesti měsíců až polovina z nich. Situaci by měla změnit nově budovaná síť specializovaných ambulancí srdečního selhání. Kardiologové o ní budou mluvit minulý víkend v Brně na konferenci České asociace srdečního selhání patřící pod Českou kardiologickou společnost.

Pacientů se srdečním selháním neustále přibývá. Důležité je, abychom jim nasadili léčbu včas a poté jejich zdravotní stav pravidelně kontrolovali a léčbu průběžně upravovali – optimálně ve specializovaných ambulancích srdečního selhání. Péče o ně musí být komplexní a musí začít co nejrychleji po propuštění z nemocnice, zdůraznil profesor Jan Krejčí, přednosta I. interní kardioangiologické kliniky z brněnské fakultní nemocnice u Svaté Anny.





Srdeční selhání Stav, kdy srdce nedokáže přečerpávat krev v souladu s metabolickými potřebami organismu. Chronické srdeční selhání – srdce není schopno krýt metabolické potřeby tkání (přívod kyslíku a živin a odstraňování oxidu uhličitého a metabolických zplodin)

Akutní srdeční selhání (ASS) – náhle vzniklá porucha srdeční funkce (nebo její náhlé zhoršení), kdy srdce není schopno dostatečně přečerpávat krev z žilního řečiště do plic a/nebo z plic do tepenného řečiště Zdroj: Wikiskripta, IKEM

V Česku žije přibližně 400 000 lidí se srdečním selháním. Odborníci očekávají strmý nárůst počtu pacientů – v roce 2030 jich podle jejich odhadů bude více než 600 000 a o deset let později už téměř 900 000. Důvodem je kromě špatného zdravotního stylu Čechů zejména stárnutí populace. Riziko srdečního selhání s přibývajícím věkem roste, podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky mu čelí přibližně čtvrtina lidí starších 75 let.

Nemoc může probíhat chronicky, ale může mít také podobu aktuního problému, kdy jde doslova o minuty.

Na tuto situaci musíme být připraveni včas, i proto je jedním z cílů Národního kardiovaskulárního plánu zajištění regionální dostupnosti specializované ambulantní péče, vysvětluje místopředseda České kardiologické společnosti a přednosta II. interní kliniky – kliniky kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze profesor Aleš Linhart.

O pacienty se srdečním selháním by se podle něj měli po návratu z nemocnice starat ambulantní kardiologové, kteří mají s léčbou nemocí srdce zkušenosti. Pravidelně nejenom kontrolují nebo upravují léčbu nemocných. Monitorují také jejich laboratorní výsledky, hlídají hmotnost nebo to, jestli mají dostatek železa. V mnoha velmi přetížených ambulancích na takovou péči chybí zejména čas. Velkou práci mohou zastat i vyškolené sestry, těch je ale mnohde nedostatek, doplňuje profesor Linhart.

Pokud pacienti po srdečním selhání na kontroly ke specialistům nechodí, hrozí jim vážné zdravotní komplikace a často se záhy vrací do nemocnice. Dochází u nich k akutnímu zhoršení zdravotního stavu, které provází typicky dušnost nebo otoky. Rychle pak hledají lékařskou pomoc. Každý pobyt v nemocnici kvůli selhání srdce snižuje dobu jejich přežití. Po třetí hospitalizaci už to nejsou ani dva roky, upozorňuje profesor Krejčí.

Specializované ambulance srdečního selhání ale v tuzemsku nejsou dostupné ve všech regionech. Kardiologové se proto snaží vybudovat síť odborných ambulancí, která by rovnoměrně pokryla celé Česko. Zatím fungují především ve větších nemocnicích s kardiocentry. Cílem je, aby pacienti ve všech regionech věděli, na kterého specialistu se po hospitalizaci mohou obrátit, a nemuseli za ním jezdit daleko. Kardiologové chtějí seznam odborných ordinacíé zveřejnit co nejdříve.