Aby vaše srdce utáhlo dovolené a cestování, je lepší některé věci nedělat

Doporučení před cestováním, zvláště když třeba nejste úplně zdraví a máte nějaké chronické potíže, zní – alespoň co se kardiologů týče – jasně. Nepřeceňujte své síly, na mimořádné výkony je čas jinde než během letní dovolené.

Pozor na výkyvy teplot

Vysoké teploty, těžký vzduch a ostré sluneční paprsky mohou pro kardiaky představovat slušní riziko, ať už v Česku, nebo v zahraničí. Lidé s nemocným srdcem by měli vyhledávat stinná nebo polostinná místa, dostatečně pít a konzumovat spíše lehká jídla.

Lidé s onemocněním srdce by měli omezit pobyt v prostředí s teplotními extrémy, a to platí i pro horké letní dny, zvláště na přímém slunci. Vysoké letní teploty mohou také vést ke zvýšeným ztrátám tekutin pocením, a je proto třeba dbát na dostatečnou hydrataci, shrnuje profesor Petr Ošťádal, předseda České kardiologické společnosti.

Zároveň kardiologové varují před tím, aby idé zaháněli žízeň vícestupňovým pivem či jinými alkoholickými nápoji. Alkohol je podle expertů pro srdce škodlivý sám o sobě a nápoje, které jej obsahují, navíc nejsou schopny organismu chybějící tekutiny dodat tak efektivně, jako nápoje bez alkoholu. Do parného počasí je také důležité lehce a vzdušně se oblékat, aby se lidé zbytečně nepřehřívali a nezatěžovali organismus. Pozor však na přílišné odhalení, kdy může naopak hrozit spálení slunečními paprsky.

Klimatizaci ano, ale opatrně

Vítaným pomocníkem v tropických teplotách může být klimatizace, nicméně experti ji doporučují používat s rozvahou, zvláště lidem s potížemi se srdcem. Prudké změny teplot totiž cévní a srdeční systém velmi zatěžují. Automaticky chladit interiér vozu na 21 °C, když venku panují pětatřicítky, tedy není dobrý nápad, podobně jako přechlazování místností.

To může vedle tropické rýmy a ucpaných dutin přivodit i vážnější problémy. Našim pacientům, zejména těm, kteří trpí vleklým srdečním selháváním, může rychlé střídání teplot stav rychle zhoršit, upozorňuje profesor Aleš Linhart, místopředseda kardiologické společnosti. Doporučuje proto, aby rozdíl mezi vnitřní a venkovní teplotou nebyl větší než 5–7 °C.

Na pláž až později odpoledne

V horkých letních dnech může velkou námahu představovat i krátká procházka – lidé s nemocným srdcem by to s fyzickou aktivitou neměli přehánět. Větší fyzické výkony je jednoznačně lepší odložit na chladnější dny. Při vyšších teplotách je lepší vynechat také náročné sporty. Pokud kardiaci vyrazí v létě například k moři, měli by před polednem z pláže odejít a vrátit se až odpoledne, upozorňuje kardiolog Aleš Linhart.

Kardiakem nejsou myšleni jen lidé například s anginou pectoris, ale také třeba, kdo s léčí s vysokým krevním tlakem. A to je potíž hodně běžná.





Sbalte informaci o nemoci

Pokud pacienti s nemocným srdcem cestují do zahraničí, měli by podle odborníků brát v potaz i kvalitu místního zdravotnictví. Zároveň by měli být připraveni na situaci, že budou muset lékaři svůj stav vysvětlit, a mít proto s sebou papír s alespoň základními informacemi o svém onemocnění a užívaných lécích, nejlépe v angličtině. Samozřejmostí by mělo být dobré cestovní pojištění.

Spoléhat na proplacení výloh ze základního zdravotního pojištění se nevyplácí, částky účtované za péči často přesahují úhrady našich pojišťoven, varuje profesor Linhart.

Léky s sebou i na dovolenou

Nejdůležitější zásadou, kterou by měl dodržovat každý kardiak, je pravidelné užívání předepsaných léků. Ani během dovolených a cestování by lidé rozhodně neměli medikaci vysazovat bez předchozí konzultace s odborníkem. Když má nemocný pocit, že mu léky nedělají dobře, měl by se poradit se svým lékařem. Náhlé vysazení některých léků může totiž vést k prudkému zhoršení stavu, říká kardiolog Petr Ošťádal. Připomněl zároveň, že je důležité sbalit si na cesty dostatečnou zásobu všech léků, které užívá.

A získat lék na předpis v zahraničí je ještě poměrně dost těžké. většinou k tomu potřebujete papírový předpis, nestačí jen elektronický recept. Ty zatím přijímá jen poměrně dost chorvatských lékáren, plus část lékáren v Polsku, další zěmě by měly postupně přibývat. Výhodou je, že elektronizace umožňuje lékařům předepisovat léky na dálku, podrobněji jsme o této možnosti psali na Vitalii ZDE.