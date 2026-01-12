Vitalia.cz  »  Jídlo  »  Co jíst  »  Vyzkoušejte osvědčený recept na špagety carbonara. Povedou se každému

Vyzkoušejte osvědčený recept na špagety carbonara. Povedou se každému

Dnes
Špagety carbonara
Autor: Shutterstock
Carbonara znamená špagety po uhlířsku, ale s uhlíři nejspíš nemají nic společného. Pravděpodobně vznikly až po válce v Římě ze surovin z amerických zásob. Od těch dob popularita tohoto jídla z těstovin neklesá.

Špagety carbonara patří k oblíbeným jídlům, ale doma si na ně každý netroufne. Přitom to není tak složité, jako se traduje. Stačí se držet tohoto videonávodu:

Suroviny (na dvě porce):

  • 200 g špagety
  • 200 g pancetty nebo guanciale
  • 50 g parmazánu + k podávání 
  • 3 žloutky
  • 1 lžíce másla
  • 2 lžíce olivového oleje
  • čerstvě namletý pepř 
  • 2 lžíce soli

Postup:

Do velkého hrnce nalijte alespoň 3 litry vody a přiveďte ji k varu. Osolte ji a po minutě vsypte těstoviny. Vařte je na silném ohni podle pokynů výrobce tak, aby zůstaly pevné na skus (al dente).

Mezitím nakrájejte slaninu na kostičky nebo tenké proužky a parmazán jemně nastrouhejte. Žloutky lehce rozšlehejte se sýrem, dochuťte pepřem a přidejte 1,5–2 naběračky horké vody z vaření těstovin. Důkladně promíchejte.

Banánový chlebíček aneb banana bread: Za hodinu můžete servírovat Přečtěte si také:

Banánový chlebíček aneb banana bread: Za hodinu můžete servírovat

Na pánvi rozpusťte máslo spolu s jednou lžičkou olivového oleje, přidejte slaninu a opečte ji dozlatova a dokřupava. Používá se italská slanina pancetta (z bůčku) nebo guanciale (slanina z vepřových líček), která se na rozdíl od české slaniny neudí, ale pouze solí a koření. Nezkoušejte ji nahradit, pokud možno, i když to některé recepty připouštějí. 

Těstoviny slijte, ale část vody z vaření si ponechte. Těstoviny přesuňte na pánev ke slanině, přidejte jednu naběračku vody, promíchejte a krátce, asi minutu, povařte. Poté pánev stáhněte z plotny a nechte těstoviny dvě minuty stát. 

Dokončení a podávání:

Nakonec vmíchejte žloutkovou směs tak, aby vznikla jemná krémová omáčka obalující těstoviny. Podávejte na talířích posypané parmazánem.

V originálním receptu se místo pancety používá guanciale, ale to se dá také u nás koupit. Je to opravdu lepší, dám jsem to testoval.
Helle

