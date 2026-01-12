Vyzkoušejte osvědčený recept na špagety carbonara. Povedou se každému

Špagety carbonara patří k oblíbeným jídlům, ale doma si na ně každý netroufne. Přitom to není tak složité, jako se traduje. Stačí se držet tohoto videonávodu:
Suroviny (na dvě porce):
- 200 g špagety
- 200 g pancetty nebo guanciale
- 50 g parmazánu + k podávání
- 3 žloutky
- 1 lžíce másla
- 2 lžíce olivového oleje
- čerstvě namletý pepř
- 2 lžíce soli
Postup:
Do velkého hrnce nalijte alespoň 3 litry vody a přiveďte ji k varu. Osolte ji a po minutě vsypte těstoviny. Vařte je na silném ohni podle pokynů výrobce tak, aby zůstaly pevné na skus (al dente).
Mezitím nakrájejte slaninu na kostičky nebo tenké proužky a parmazán jemně nastrouhejte. Žloutky lehce rozšlehejte se sýrem, dochuťte pepřem a přidejte 1,5–2 naběračky horké vody z vaření těstovin. Důkladně promíchejte.
Na pánvi rozpusťte máslo spolu s jednou lžičkou olivového oleje, přidejte slaninu a opečte ji dozlatova a dokřupava. Používá se italská slanina pancetta (z bůčku) nebo guanciale (slanina z vepřových líček), která se na rozdíl od české slaniny neudí, ale pouze solí a koření. Nezkoušejte ji nahradit, pokud možno, i když to některé recepty připouštějí.
Těstoviny slijte, ale část vody z vaření si ponechte. Těstoviny přesuňte na pánev ke slanině, přidejte jednu naběračku vody, promíchejte a krátce, asi minutu, povařte. Poté pánev stáhněte z plotny a nechte těstoviny dvě minuty stát.
Dokončení a podávání:
Nakonec vmíchejte žloutkovou směs tak, aby vznikla jemná krémová omáčka obalující těstoviny. Podávejte na talířích posypané parmazánem.