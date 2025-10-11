Vitalia.cz  »  Jídlo  »  Co jíst  »  Vyzkoušejte osvědčený recept na křupavé bramboráky. Česnek a majoránka nesmí chybět

Vyzkoušejte osvědčený recept na křupavé bramboráky. Česnek a majoránka nesmí chybět

Dnes
Bramboráky
Autor: Shutterstock
Milujete bramboráky? Máme pro vás recept na vynikající křupavé, které se sice smaží na sádle, ale nakonec zase tak moc tučné nejsou. Zato díky česneku, majoránce a čerstvě namletému pepři skvěle chutnají.

Už jste někdy slyšeli pojem comfort food neboli komfortní jídlo. Jídlo, s nímž se cítíme dobře? Jsou to pokrmy, které nám přinášejí pocit uspokojení, pohody a nostalgie, často spojené s dětstvím nebo domovem. Bramboráky do téhle kategorie patří určitě. Třeba tyhle podle receptu z knihy Poklady klasické české kuchyně aneb Jak to ta babička tenkrát vařila od Romana Vaňka.

Co budete potřebovat: 

Suroviny:

  • 500 g brambor
  • 5 stroužků česneku 
  • 100 g hladké mouky 
  • 2 vejce
  • 100 ml mléka
  • 2 lžíce majoránky (čerstvé, případně 1 lžíce sušené)
  • 250 g sádla na smažení
  • čerstvě namletý pepř

Postup přípravy bramboráků:

1. Příprava brambor

Brambory oloupejte a nastrouhejte nahrubo. Vzniklou hmotu důkladně vymačkejte, abyste odstranili přebytečnou vodu a část škrobu.

2. Míchání těsta

Do mísy s bramborami přidejte vejce, pepř, česnek utřený se solí a majoránku. Poté přisypte hladkou mouku a přilijte mléko. Vše dobře promíchejte, aby vzniklo kompaktní, hustší těsto.

3. Smažení

Na pánvi rozehřejte vrstvu sádla – mělo by ho být tolik, aby bramboráky při smažení „plavaly“. Naběračkou nalijte těsto, rozprostřete ho do plochy a smažte dozlatova z obou stran. Hotové bramboráky nechte krátce okapat na papírové utěrce.

Tipy pro dokonalé bramboráky

  • Konzistence těsta: Pokud je těsto příliš husté, zřeďte ho trochou mléka nebo vodou, kterou jste předtím vymačkali z brambor. 
  • Česnek podle chuti: Každý druh česneku má jinou sílu, proto množství přizpůsobte podle chuti a svých preferencí.
  • Vyplatí se usmažit první bramborák takzvaně na zkoušku, abyste mohli případně  doladit sůl, česnek i majoránku. Můžete také nastavit správnou teplotu a rychlost smažení, 
  • Nebojte se tuku: Vysoká vrstva sádla zajistí, že se bramboráky krásně a rovnoměrně prosmaží, aniž by zbytečně nasákly tuk, ten navíc případně vsají papírové ubrousky. 

