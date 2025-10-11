Vyzkoušejte osvědčený recept na křupavé bramboráky. Česnek a majoránka nesmí chybět

Už jste někdy slyšeli pojem
comfort food neboli komfortní jídlo. Jídlo, s nímž se cítíme dobře? Jsou to pokrmy, které nám přinášejí pocit uspokojení, pohody a nostalgie, často spojené s dětstvím nebo domovem. Bramboráky do téhle kategorie patří určitě. Třeba tyhle podle receptu z knihy Poklady klasické české kuchyně aneb Jak to ta babička tenkrát vařila od Romana Vaňka.
Co budete potřebovat:
Suroviny:
- 500 g brambor
- 5 stroužků česneku
- 100 g hladké mouky
- 2 vejce
- 100 ml mléka
- 2 lžíce majoránky (čerstvé, případně 1 lžíce sušené)
- 250 g sádla na smažení
- čerstvě namletý pepř
Postup přípravy bramboráků:
1. Příprava brambor
Brambory oloupejte a nastrouhejte nahrubo. Vzniklou hmotu důkladně vymačkejte, abyste odstranili přebytečnou vodu a část škrobu.
2. Míchání těsta
Do mísy s bramborami přidejte vejce, pepř, česnek utřený se solí a majoránku. Poté přisypte hladkou mouku a přilijte mléko. Vše dobře promíchejte, aby vzniklo kompaktní, hustší těsto.
3. Smažení
Na pánvi rozehřejte vrstvu sádla – mělo by ho být tolik, aby bramboráky při smažení „plavaly“. Naběračkou nalijte těsto, rozprostřete ho do plochy a smažte dozlatova z obou stran. Hotové bramboráky nechte krátce okapat na papírové utěrce.
Když kupujete brambory, díváte se, odkud pocházejí?
Tipy pro dokonalé bramboráky
- Konzistence těsta: Pokud je těsto příliš husté, zřeďte ho trochou mléka nebo vodou, kterou jste předtím vymačkali z brambor.
- Česnek podle chuti: Každý druh česneku má jinou sílu, proto množství přizpůsobte podle chuti a svých preferencí.
- Vyplatí se usmažit první bramborák takzvaně na zkoušku, abyste mohli případně doladit sůl, česnek i majoránku. Můžete také nastavit správnou teplotu a rychlost smažení,
- Nebojte se tuku: Vysoká vrstva sádla zajistí, že se bramboráky krásně a rovnoměrně prosmaží, aniž by zbytečně nasákly tuk, ten navíc případně vsají papírové ubrousky.