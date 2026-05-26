Slavný porod v Iowě: sedmerčata se narodila během šesti minut. Všechna přežila

Věra Krásová
Zázračný porod v Iowě
V roce 1997, konkrétně 19. listopadu, zažila americká Iowa jeden z největších medicínských zázraků moderní doby. V nemocnici v Des Moines byl proveden porod císařským řezem, díky kterému přišlo během několika minut na svět sedm dětí najednou. Obzvláště fascinující na tom je zejména skutečnost, že všichni novorozenci přežili.

Podobný zákrok neměl tehdy ve světě obdoby. Ačkoliv se vícerčata rodila již dříve, jednalo se o první zaznamenaný porod sedmerčat v historii, u kterého se podařilo zachránit všechny narozené sourozence. O rok později, tedy v roce 1998, se pak stejný lékařský zázrak odehrál také v Saúdské Arábii.

Co se dozvíte v článku
  1. Selekci zárodků rodiče odmítli
  2. Porod trval jen šest minut
  3. Pomoc rodiny, přátel i státu
  4. Jak žijí McCaugheyovy děti dnes?

Selekci zárodků rodiče odmítli

Měli jednu dceru jménem Mikayla a žili obyčejný rodinný život na malém městě Carlisle v Iowě. McCaugheyovi z celého srdce toužili po druhém potomkovi, jenomže příroda jim nepřála a mamince Bobbi se dlouho nedařilo otěhotnět. Z toho důvodu se manželé rozhodli obrátit se na odborníky, kteří jim sdělili, že kvůli vrozené poruše hypofýzy má Bobbi potíže s plodností.

Žena tak na doporučení lékařů podstoupila hormonální léčbu, která jí měla s otěhotněním pomoci. Krátce po absolvování terapie přišlo ono velké překvapení. Už během první kontroly jí lékař sdělil, že došlo k uchycení hned sedmi zárodků.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o velký počet, jí lékaři nabídli selektivní redukci, tedy snížení počtu plodů, aby se zvýšila šance na přežití některých z nich. To ale McCaugheyovi jakožto věřící rezolutně odmítli a rozhodli se tak osud svých dětí nechat v božích rukou.

Porod trval jen šest minut

Porod se nakonec uskutečnil celých devět týdnů před plánovaným termínem. Díky umu týmu lékařů a zdravotních sester tehdy přišli na svět čtyři chlapečci a tři holčičky. Zákrok trval pouhých šest minut a miminka dostala následující jména:

  • Kenneth Robert,
  • Alexis May,
  • Natalie Sue,
  • Kelsey Ann,
  • Nathan Roy,
  • Brandon James,
  • Joel Steven.

Všechny děti se narodily živé a jejich porodní váha se pohybovala kolem 1 až 1,5 kilogramu. Dcera Alexis a syn Nathan ovšem prodělali mozkovou obrnu, následkem čehož museli později při chůzi používat speciální chodítka. Nathan se však díky silné vůli a operaci nakonec naučil chodit bez něj.

Pomoc rodiny, přátel i státu

Jelikož se jednalo o do té doby ojedinělý případ, zpráva rychle obletěla svět a stala se mediální senzací. Rodina přijímala gratulace ze všech koutů světa, dokonce jim po telefonu pogratuloval i samotný tehdejší prezident USA, Bill Clinton.

McCaugheyovi navíc obdrželi štědrou podporu od státu v podobě obrovského domu, rodinného auta, oblečení a plenek pro první roky života dětí. Ostatně za jediný den sedmerčata spotřebovala 52 plen a vypila 42 lahví mléka.

Kromě toho se McCaugheyovým dostalo také pomocné ruky od rodiny a blízkých přátel. Prakticky kdykoliv něco potřebovali, našel se někdo, kdo byl ochotný pomoci. Stát Iowa také rodině přidělil profesionální chůvy, aby rodiče péči o tolik potomků zvládli.

I přes veškerou podporu a pomoc zůstali však Bobbi a Kenny McCaugheyovi skromní. Potraviny nakupovali ve slevách, na zahradě pěstovali vlastní zeleninu, a pokud si jejich potomci v pozdějších letech chtěli koupit něco dražšího, museli si na to při studiu přivydělat na brigádě.

Jak žijí McCaugheyovy děti dnes?

Jelikož se McCaugheyovi snažili vždy chránit soukromí své rodiny, i když ne pokaždé to bylo úplně snadné, podrobnosti o životech zázračných sedmerčat nejsou veřejnosti až tak známé. Nicméně v průběhu let přeci jen vyšly nějaké informace na povrch.

Dnes tedy víme, že Joel, Nathan, Kelsey a Natalie přijali studijní stipendia od státu Iowa na menší baptistickou univerzitu. Alexis a Kenneth šli studovat na komunitní vysokou školu v oblasti Des Moines a Brandon vstoupil do armády. Všichni nyní žijí vlastní rodinné životy a každý se věnuje jiné profesní dráze.

Zdroje: novinky.cz, archiv.hn.cz, eu.desmoinesregister.com

Věra Krásová

Po ukončení studia na ekonomické fakultě v Pardubicích se několik let zabývala informační vědou. V současné době se věnuje copywriterské činnosti se zaměřením na ekonomická a lifestylová témata.

