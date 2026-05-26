Slavný porod v Iowě: sedmerčata se narodila během šesti minut. Všechna přežila

Podobný zákrok neměl tehdy ve světě obdoby. Ačkoliv se vícerčata rodila již dříve, jednalo se o první zaznamenaný porod sedmerčat v historii, u kterého se podařilo zachránit všechny narozené sourozence. O rok později, tedy v roce 1998, se pak stejný lékařský zázrak odehrál také v Saúdské Arábii.
Selekci zárodků rodiče odmítli
Měli jednu dceru jménem Mikayla a žili obyčejný rodinný život na malém městě Carlisle v Iowě. McCaugheyovi z celého srdce toužili po druhém potomkovi, jenomže příroda jim nepřála a mamince Bobbi se dlouho nedařilo otěhotnět. Z toho důvodu se manželé rozhodli obrátit se na odborníky, kteří jim sdělili, že kvůli vrozené poruše hypofýzy má Bobbi potíže s plodností.
Žena tak na doporučení lékařů podstoupila hormonální léčbu, která jí měla s otěhotněním pomoci. Krátce po absolvování terapie přišlo ono velké překvapení. Už během první kontroly jí lékař sdělil, že došlo k uchycení hned sedmi zárodků.
Vzhledem k tomu, že se jednalo o velký počet, jí lékaři nabídli selektivní redukci, tedy snížení počtu plodů, aby se zvýšila šance na přežití některých z nich. To ale McCaugheyovi jakožto věřící rezolutně odmítli a rozhodli se tak osud svých dětí nechat v božích rukou.
Porod trval jen šest minut
Porod se nakonec uskutečnil celých devět týdnů před plánovaným termínem. Díky umu týmu lékařů a zdravotních sester tehdy přišli na svět čtyři chlapečci a tři holčičky. Zákrok trval pouhých šest minut a miminka dostala následující jména:
- Kenneth Robert,
- Alexis May,
- Natalie Sue,
- Kelsey Ann,
- Nathan Roy,
- Brandon James,
- Joel Steven.
Všechny děti se narodily živé a jejich porodní váha se pohybovala kolem 1 až 1,5 kilogramu. Dcera Alexis a syn Nathan ovšem prodělali mozkovou obrnu, následkem čehož museli později při chůzi používat speciální chodítka. Nathan se však díky silné vůli a operaci nakonec naučil chodit bez něj.
Pomoc rodiny, přátel i státu
Jelikož se jednalo o do té doby ojedinělý případ, zpráva rychle obletěla svět a stala se mediální senzací. Rodina přijímala gratulace ze všech koutů světa, dokonce jim po telefonu pogratuloval i samotný tehdejší prezident USA, Bill Clinton.
McCaugheyovi navíc obdrželi štědrou podporu od státu v podobě obrovského domu, rodinného auta, oblečení a plenek pro první roky života dětí. Ostatně za jediný den sedmerčata spotřebovala 52 plen a vypila 42 lahví mléka.
Kromě toho se McCaugheyovým dostalo také pomocné ruky od rodiny a blízkých přátel. Prakticky kdykoliv něco potřebovali, našel se někdo, kdo byl ochotný pomoci. Stát Iowa také rodině přidělil profesionální chůvy, aby rodiče péči o tolik potomků zvládli.
I přes veškerou podporu a pomoc zůstali však Bobbi a Kenny McCaugheyovi skromní. Potraviny nakupovali ve slevách, na zahradě pěstovali vlastní zeleninu, a pokud si jejich potomci v pozdějších letech chtěli koupit něco dražšího, museli si na to při studiu přivydělat na brigádě.
Jak žijí McCaugheyovy děti dnes?
Jelikož se McCaugheyovi snažili vždy chránit soukromí své rodiny, i když ne pokaždé to bylo úplně snadné, podrobnosti o životech zázračných sedmerčat nejsou veřejnosti až tak známé. Nicméně v průběhu let přeci jen vyšly nějaké informace na povrch.
Dnes tedy víme, že Joel, Nathan, Kelsey a Natalie přijali studijní stipendia od státu Iowa na menší baptistickou univerzitu. Alexis a Kenneth šli studovat na komunitní vysokou školu v oblasti Des Moines a Brandon vstoupil do armády. Všichni nyní žijí vlastní rodinné životy a každý se věnuje jiné profesní dráze.
Zdroje: novinky.cz, archiv.hn.cz, eu.desmoinesregister.com