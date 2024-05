Díky moderní léčbě může Michaela i s roztroušenou sklerózou chodit do práce

Brněla mě noha, měla jsem sníženou citlivost kůže, vzpomíná žena na první příznaky roztroušené sklerózy, které pociťovala už několik let před tím, než lékaři stanovili diagnózu. V té době jí vůbec nenapadlo, že by mohlo jít o něco vážnějšího.

Nemoc mi byla diagnostikovaná byla v jednadvaceti letech, tedy v roce 2007, ale vím, že projevy nemoci jsem měla daleko dříve. V jednadvaceti jsem dočasně oslepla na levé oko. Zpětně si vzpomínám, že dlouhodobější brnění v noze a snížená citlivost na kůži mě trápily od mých zhruba sedmnácti let. Jen jsem to přisuzovala „skřípnutému“ nervu, únavě či namožení po sportu. Teď už vím, že to nebyla pravda, popisuje Michaela Čejková, jak se nemoc začala ozývat.

Ataka jednou za rok a půl

Dneska ji sice trápí zhoršená rovnováha, slabší koordinace pohybů a únava, ale v dobré náladě a optimismu ji drží rodina, kolegové a pes. Prognózy do budoucna se snažím nevnímat, vždy se může něco stát, říká žena, na jejíž nemoc se nakonec přišlo celkem rychle.

Shodou okolností oční lékařka, kterou tehdy navštívila kvůli potížím se zrakem, o pár let dříve ošetřovala její kamarádku s podobným očním problémem. Kamarádce byla tehdy diagnostikována roztroušená skleróza. Lékařku napadlo poslat Michaelu na neurologii na odběr mozkomíšního moku, což je jedno z vyšetření nezbytných pro potvrzení nebo vyloučení diagnózy roztroušené sklerózy.





Do dvou měsíců měla diagnózu potvrzenou a za další měsíc už měla termín v MS centru (Centru pro léčbu a diagnostiku demyelinizačních onemocnění). Její praktický lékař konzultoval řešení některých mých obtíží s lékařkou z MS centra Vždy dbal na to, abych absolvovala nemocenskou do konce, v mém případě není moc ochoten přistupovat na brzký návrat do pracovního procesu, dodává detail ze svého života pacientka.

Až 126 747 českých pacientů využívá centrovou léčbu, tedy léčbu nejmodernějšími léčivy ve specializovaných centrech. Nejčastěji jde o pacienty, kteří trpí neurologickými, oftalmologickými nebo onkologickými onemocněními. Nejpočetnější skupinou loni byli lidé s neurologickými nemocemi, například roztroušenou sklerózou, migrénou, Parkinsonovou nemocí nebo narkolepsií, kterých se v centrech léčilo 24 tisíc.

Příkladem úspěšného využití centrové léčby je roztroušená skleróza, u níž je v 15 centrech léčeno již 62 procent pacientů. Jde o pacienty, kteří mohou i přes své onemocnění ve velké míře pracovat (a tedy i přispívat do státního rozpočtu) a žít téměř běžným životem bez výraznějších omezení. Zdroj: Analýza poradenské společnosti EY na základě dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) pro projekt AIFP Inovace pro život II

Interval mezi dvěma atakami, jak se říká akutním projevům nemoci, byl původně zhruba dvouletý. V Michaelině případy šlo o soustavné brnění v noze, ruce nebo celé půlce těla. To většinou trvalo několik týdnů a pak se vše vrátilo do normálu. Příznaky byly pokaždé trochu jiné a pokaždé se ozvaly trochu někde jinde na těle. Když se začaly ataky objevovat častěji a zhoršily se i snímky z MRI, byla mi po dohodě s lékařkou změněna léčba. V současné době mívám ataku jednou za jeden a půl roku, popisuje Michale Čejková. Ani mezi atakami nemoc a její projevy zcela nevymizí – žena má nižší citlivost v levé noze, necítí špičky prstů, často zakopává, protože si nevšimne, že nohu dost nezvedla.

Klepou se mi ruce, neudržím rovnováhu a nemohu hrát kolektivní sporty, kdy je třeba se otočit za míčem a běžet někam jinam, než se dívám. Koordinace není, co bývala, dříve jsem hrála basketbal). Rychleji se unavím, únava přichází náhle, bez varování, musím si z ničeho nic okamžitě sednout, jinak bych upadla. To se nestává často, ale je to vždy nepříjemné, trápí Michaelu Čejkovou. I tak je na tom podle svých slov mnohem lépe, než by byla bez léčby ve specializovaném centru. Roli hrála i rychlost nasazení léčby.

Do péče odborníků se dostala zhruba do měsíce od potvrzení diagnózy roztroušená skleróza na MRI a po rozboru mozkomíšního moku. Vzhledem k tomu, že to byla její první prokázaná ataka, měla tehdy tři možnosti – počkat na další ataku – dvě ataky za rok nebo tři ataky za dva roky byly podmínkou pro získání léků, účastnit se studijní léčby a nebo zůstat jen sledovaná bez léčby. Zvolila jsem účast ve studii – testování nových léků ještě před jejich schválením Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Ve studii jsem zůstala šest let, vysvětluje Michaela Čejková, jak léčba od počátku probíhala.





Létání se musela vzdát

Nyní ji omezuje zejména zhoršená rovnováha, koordinace a únava, ale i s nimi se jí daří chodit do práce. V zaměstnání mám kolem sebe skvělý kolektiv, kdy není problém požádat o pomoc, aby někdo jiný zaběhl do vedlejší kanceláře, případně došel něco zajistit mimo budovu. Pokud mám možnost si naplánovat pracovní schůzky předem, jsem schopná si svůj den v práci rozvrhnout tak, abych na náročnější věci měla dost sil.

Musela omezit své sportovní aktivity, například jízdu na kole, už se skoro nepostaví na lyže, úplně zrušila bruslení jak na ledě, tak na in-line bruslích. Zkoušela si udělat kurz na řízení bezmotorového letadla. Intenzita soustředění a nemožnost si kdykoli dle potřeby odpočinout ji však donutily od létání upustit.

Roztroušená skleróza Autoimunitní onemocnění bílé hmoty centrální nervové soustavy, které vede ke ztrátě myelinu v zánětlivých ložiscích. Začíná nejčastěji mezi 20. a 30. rokem, ale může se objevit již v dětském věku. Postihuje muže i ženy v poměru 1:2, což se vysvětluje hormonálními vlivy na imunitní systém. Označuje se též RS nebo sclerosis multiplex. Zdroj: WikiSkripta

Jsem vdaná, mám skvělého manžela a společně vychováváme jeho dvě dcery z prvního manželství. Díky lékům je její ereska tak trochu pod kontrolou, a pokud vystrkuje růžky, tak jí v tom podle svých slov většinou jde naproti – příliš stresu v práci, komplikovaná životní situace, velká fyzická námaha.

To vše se dá alespoň trochu ovlivnit, pokud se člověk snaží. Pomáhá mi v tom taky náš pes – procházky, mazlení a nekonečná radost z přítomného okamžiku. Po domluvě s manželem jsme se rozhodli nemít společné dítě. I když vím, že bych vlastní dítě moc chtěla, tak obava ze zhoršení nemoci a má neochota nechat případně vše na manželovi vedla k tomuto rozhodnutí, má za sebou těžké dilema. Určitě ale podle ní neplatí, že ženy s RS nemohou nebo nesmějí mít děti. Sama má hodně známých a kamarádek mezi pacientkami, které děti mají.