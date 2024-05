Lagris varuje před vlastní rýží, v deseti šaržích našli velké množství pesticidů

Společnost Podravka – Lagris upozorňuje spotřebitele, že u výrobku Lagris rýže basmati došlo k překročení maximálního reziduílního limitu pesticidu acetamipridu. O jaký pesticid jde a jaké šarže jsou stahovány?

Limity překročeny několikrát

V rýži Lagris bylo zjištěno překročení maximálního reziduílního limitu pesticidu acetamipridu, který je ve výši 0,01 mg/kg. Zjištěné hodnoty byly ve výši 0,027 mg/kg (nevyhovující výsledek) a 0,021 mg/kg (výsledek vyhovující s přihlédnutím na povolenou toleranci).

Stahovaná rýže Autor: Makro

Z preventivních důvodů společnost Lagris stahuje z prodeje tyto šarže: Lagris rýže basmati 500 g DMT: 1.10.2026 R

Lagris rýže basmati 400 g DMT: 22.10.2026 O

Lagris rýže basmati 500 g DMT: 29.10.2026 R

Lagris rýže basmati 400 g DMT: 1.11.2026 R

Lagris rýže basmati 5 kg DMT: 2.11.2026 R

Lagris rýže basmati 400 g DMT: 13.11.2026 R

Lagris rýže basmati 500 g DMT: 21.11.2026 R

Lagris rýže basmati 500 g DMT: 22.11.2026 R

Lagris rýže basmati 400 g DMT: 4.12.2026 R

Lagris rýže basmati 400 g DMT: 5.12.2026 O

„Svým zákazníkům doporučujeme uvedená balení nekonzumovat,“ uvedla společnost Lagrys. Při stahování z prodeje a následných krocích spolupracují se Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí. O stažení rýže informuje řetězec Billa, který vám peníze za uvedené šarže vrátí i bez pokladního dokladu.

Rýži jste mohli zakoupit i v Makru a to v období od 28.11.2023 do 29.4.2024. „Výrobek můžete vrátit do jakéhokoli velkoobchodního střediska makro ČR. Za zakoupené výrobky Vám budou na základě prodejního dokladu vráceny zpět peníze. Vrácení je možné do 30.6.2024,“ píše v tiskovém prohlášení Makro.

Vraceli jste někdy potraviny v obchodě kvůli nějaké závadě? Ano, po upozornění v médiích

Ano, byly zkažené

Ne, nestojí to za tu námahu

Ne, nikdy jsem neměl/a problém

Co je to acetamiprid Jde o systémový insekticid, působící jako požerový a dotykový nervový jed. Hubí larvy i dospělce savého hmyzu jako jsou mšice, molice, třásněnky nebo křísci i některé druhy žravého hmyzu, včetně půdního. Podle profesoraJiřího Patočky, pro webtoxicology.cz, jsou otravy lidí známy pouze v případech, že acetamiprid je použit jako sebevražedný prostředek. V lékařské literatuře jsou popsány dva takové případy akutní sebevražedné otravy. V obou případech se objevila nevolnost a zvracení, svalová slabost, hypotermie, křeče a další klinické projevy, včetně tachykardie, hypotenze, změn v EKG, hypoxie a žízně.

