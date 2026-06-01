Je jim 16 a mají rakovinu tlustého střeva. U dětí je extrémně vzácná, ale také agresivní

Téměř roční léčbu 16leté Adriany sledovali lidé prostřednictvím účtu na sociální síti jejího otce. Drželi jí palce, posílali podporu. Na začátku května ale rodina oznámila, že dcera zemřela.
O pár dní později byla na platformě Donio vypsaná finanční sbírka, jež pomůže zůstat spolu rodině 15letého Michala. I on se potýká s rakovinou tlustého střeva. Nemoc se poprvé projevila na jaře před třemi lety, nyní je mladík v paliativní péči. Sbírka již byla ukončena, finance se sešly za pár dnů.
Rodině jsme vybrali víc, než jsem si dokázala jen představit. Proto bych jim teď, s vděkem a pokorou, chtěla dopřát už klid, který si tolik přejí a hlavně zaslouží. Ráda bych jim dopřála, aby se příběh už přestat šířit a mohli si užít díky vám už jen pozitivní energii a myšlenky, píše zakladatelka sbírky.
Nejmladší pacient měl devět let
Rakovinu tlustého střeva si lidé většinou spojují s pacienty ve vyšším věku, podtrženou špatnou stravou, nedostatkem pohybu, obezitou… To vše o ní platí.
Podle dat zdravotnických statistiků ji lékaři diagnostikují zejména u pacientů ve věku 65 let a víc. Předloni nemoc našli u bezmála pěti tisíc lidí. Z toho 2077 pacientů bylo ve věku 75 let a starších a 1505 nemocných ve věku 65 až 74 let. Do 44 let lékaři diagnostikovali toto onemocnění 173 lidem.
U pětasedmdesátníků a starších za poslední čtyři roky pacientů každý rok přibývá a rakovina tlustého střeva patří mezi onkologické nemoci s nejvyšším počtem nově diagnostikovaných. Naopak u dětí a dospívajících je stále velmi raritní. V ČR je počet případů, tedy tzv. incidence, u dospívajících do 19 let věku u dívek 0,27 na 100 tisíc a u chlapců 0,6 na 100 tisíc obyvatel za rok. Pro srovnání, celková tuzemská incidence je 94 na 100 tisíc u mužů a 53 na 100 tisíc u žen.
Počty nově nemocných, rok 2024
Rakovina tlustého střeva
- 0–44 let – 173
- 45–54 let – 401
- 55–64 let – 677
- 65–74 let – 1505
- 75+ – 2077
Rakovina tlustého střeva a konečníku
- 0–44 let – 1275
- 45–54 let – 3334
- 55–64 let – 6 105
- 65–74 let – 12 303
- 75+ let – 13 209
Zdroj: ÚZIS/NZIP/Systém pro vizualizaci onkologických dat
Za 28 let fungování Kliniky dětské onkologie LF MU a FN Brno jsme diagnostikovali a léčili šest dětí s karcinomem tlustého střeva, přičemž pět z nich mělo nádor na podkladě dědičné nádorové predispozice. Nejmladší pacient měl devět let v čase diagnózy, ostatní byli adolescenti ve věku 14 až 18 let, popisuje Jaroslav Štěrba, přednosta kliniky a vědecký ředitel Národního ústavu pro výzkum rakoviny. Nádory u nich lékaři diagnostikovali v pokročilém stadiu. Z šesti dětí zemřely čtyři, z toho dvě na rozvoj metastáz, jedno na septický šok a jedno na jiný nádor.
Kromě Brna je léčba karcinomu střeva u dětí a adolescentů centralizovaná ještě ve FN Motol a Homolka. Kolik pacientů léčí, zatím toto zdravotnické zařízení nesdělilo, s ohledem na incidenci lze ale předpokládat, že za rok půjde o jednotlivce, nikoliv desítky mladých lidí.
Onkologové uvádí, že obecně výskyt nádorových onemocnění u mladé generace stoupá. Každý rok jde o půlprocento pacientů navíc. Nejvyšší nárůst je u nádorů mozku a míchy.
Těch už je nyní více než akutních leukémií, říká Viera Bajčiová z Kliniky dětské onkologie LF MU a FN Brno.
Lékaři ovšem podotýkají, že vzestup není skokový, ani dramatický. Je také srovnatelný s ostatními státy Evropy či Severní Ameriky. To, že se ve veřejném prostoru sešly dva příběhy dětí s rakovinou tlustého střeva, považují za náhodu, nikoliv za něco, co by ukazovalo nástup nového trendu a zavdávalo důvod ke změně zažitých postupů v gastroenterologii nebo onkologii.
Nemoc typická pro dospělé
Jaroslav Štěrba spolu s pacienty nedávno upozornili, že některé typy dětských nádorů postihují i dospělé. Stejně tak ale je v medicíně možná i opačná situace.
Rakovina tlustého střeva je typickým příkladem nádorů dospělého věku u dětí a adolescentů, podotýká onkolog. Diagnostika a léčba jak dětského nádoru u dospělých, tak dospělého nádoru u dětí patří do rukou dětských onkologů, kteří spolupracují s lékaři dalších odborností.
U dětí a dospívajících má onemocnění specifika.
Více než 60 procent případů má nepříznivý a velmi agresivní histologický typ nádoru (mucinózní adenokarcinom nebo karcinom z prstenčitých buněk), u dospělých je to pouze kolem 30 procent, vysvětluje Jaroslav Štěrba.
Dalším je, že u dětí a dospívajících při rakovině není prvním příznakem krvácení do stolice, takže lékaři nevyužívají jednoduchý test TOKS.
Příznaky, které nádor doprovází u dětí, jsou shodné s celou řadou jiných, ne tak závažných nemocí.
Může jít o neurčitou bolest břicha, která nemusí být trvalá. Také změny vyprazdňování nebo chudokrevnost z nedostatku železa, popisuje Viera Bajčiová.
Tento typ nádoru lékaři u dětí diagnostikují stejně jako u dospělých, tedy zejména endoskopickým vyšetřením střeva, tzv. koloskopií. U dětských pacientů lékaři ovšem většinou stanoví diagnózu v době, kdy už je nemoc pokročilá, a pacienti proto mají horší prognózu. Na rakovinu lékaři kvůli jejímu raritnímu výskytu nemyslí v první řadě a kolečko vyšetření je širší.
Nemůžeme každému dítěti s bolestí břicha dělat endoskopii. Vždy je nutno začít od pravděpodobnějších variant a teprve postupně zvažovat rarity, jako je karcinom střeva u dospívajícího, vysvětluje Viera Bajčiová.
Ani rychlé odhalení nemoci ovšem kvůli biologické agresivitě nádoru není zárukou přežití. Lékaři z FN Brno popisují, že délka doby zdravotních potíží se u dětí, které léčili, pohybovala od deseti dnů po jeden rok.
Paradoxně nejhůře dopadla pacientka s anamnézou deset dní – její nádor byl tak velmi agresivní, že i přes okamžitý správný diagnosticko-terapeutický postup ji nemoc zabila do třech týdnů. Pokud pacient přežije několik let od diagnózy, tak už má velikou šanci, že je nemoc zvládnutá, dodává lékařka.
Proč se nádor vyvine i u dítěte
Jak je ale možné, že závažná nemoc střeva zasáhne i dítě, jež nemá travící trakt poznamenaný špatným životním stylem? Podle lékařů způsob stravování, nedostatek pohybu nebo faktory zevního prostředí u dětí nehrají při vzniku tohoto nádoru klíčovou roli. Jako rizikové vidí jiné okolnosti.
Je to především dědičná predispozice a zánětlivé onemocnění střeva, upozorňuje přední onkoložka. Zánětlivými onemocněními míní ulcerózní kolitidu, Crohnovu chorobu či cystickou fibrózu. Dědičná predispozice přináší nádorové syndromy spojené s četným výskytem polypů v tlustém střevě. Polyp je výběžek ze střevní sliznice, jenž zdravé střevo nevytváří.
Na karcinom by měli lékaři myslet také u mladých lidí, kteří byli v dětském věku léčeni radioterapií v oblasti břicha, jsou po vysoko dávkované chemoterapii nebo po transplantaci kostní dřeně s využitím buněk dárce.
Proč neexistuje dětský screening
Zatímco dospělí nad 45 let si jednou za deset let mohou nechat provést screeningovou koloskopii a jednou za dva roky i test na krvácení do stolice (více o screeningu najdete zde), u dětí žádný screening neprobíhá a probíhat ani nebude. Počet pacientů je příliš nízký na to, aby lékaři plošně vyšetřovali zdravé děti. Krvácení do stolice u dětí není spolehlivým indikátorem, takže test na něj by nebyl vypovídající. Koloskopie pak patří mezi invazivní vyšetření, u nějž by při screeningu dětí převažovala rizika nad benefity.
To ovšem neznamená, že žádné z dětí onkologové preventivně nesledují. Podle lékařů se časná koloskopie provází u těch dětí, u kterých vědí, že jsou nositelé nádorové dědičné predispozice. Ty jsou také onkology dlouhodobě sledované.