Rakovina močového měchýře často vypadá jako obyčejný zánět. Postihuje spíše muže

Rakovina močového měchýře je nejčastějším nádorovým onemocněním močových cest. Je nebezpečné v tom, že dlouho trvá, než se začnou projevovat nějaké symptomy. Zpočátku nezpůsobuje žádné obtíže, a teprve jak nádor roste, objevují se příznaky.

Jaké jsou nejčastější příznaky nemoci?

„Mezi typické symptomy rakoviny močového měchýře patří přítomnost krve v moči, změna barvy moči či potíže při močení. To zahrnuje bolest, neúplný pocit vyprázdnění či časté močení s malými porcemi moči,“ vysvětluje Michael Janský, urolog a člen Rady Sdružení ambulantních specialistů (SAS).

Zpozornět byste podle stránek Masarykova onkologického ústavu měli ve chvíli, kdy pociťujete tyto příznaky:

krev v moči,

potíže při močení, může dojít i tvorbě krevních sraženin v moči, které zabrání odtoku moči,

bolest vycházející z močové trubice nebo jejího okolí při močení,

časté močení s malými porcemi moči,

časté záněty močových cest,

bolesti v bederní krajině způsobené poruchou odtoku moči z ledvin u pokročilého onemocnění.

„Mezi rizikové faktory vzniku tohoto onemocnění patří časté až chronické záněty močového měchýře, radioterapie oblasti pánve, chemoterapie, nezdravý životní styl, a především kouření. Nejohroženější skupinou jsou muži ve věku nad 65 let,“ dodává Janský.





Vyšetření moči jako základ diagnostiky

Krev v moči zpravidla signalizuje jeden z prvních příznaků nádoru močového měchýře. Podle dostupných dat se s tímto symptomem setkalo až 85 % diagnostikovaných pacientů.

„Krev v moči bychom v žádném případě neměli podceňovat či přecházet. Řada pacientů bez dalšího vyšetření usoudí, že se jedná pouze o zánět močového měchýře, v čemž je utvrdí i to, že varovné zbarvení moči časem odezní. To ovšem v žádném případě neznamená, že zmizí i onemocnění – a v tom spočívá záludnost rakoviny. Podobné to může být i s bolestí v podbřišku. Nádory močového měchýře mohou být velmi agresivní, včasná diagnostika je proto stěžejní. Při potížích doporučuji rovnou navštívit urologa. Každoročně na tento typ tumoru umírá více než 800 pacientů,“ přibližuje doktor Janský.

Karcinom močových cest (pojem močové cesty zahrnuje močový měchýř a močovou trubici) se diagnostikuje kombinací vícero vyšetření.

„Vyšetření těla pohmatem bývá doplněno o vyšetření prstem přes konečník, u žen i přes pochvu. Laboratorní vyšetření moči pak upřesní přítomnost krve nebo přímo nádorových buněk v ní. Ultrazvukové vyšetření ledvin a močového měchýře je základním zobrazovacím vyšetřením,“ uvádí Masarykův onkologický ústav.

Mezi nejdůležitější vyšetření patří takzvaná cystoskopie. Při ní se přes močovou trubici zavádí až do močového měchýře tenký přístroj zvaný cystoskop, díky kterému lékaři mohou prohlédnout sliznice močového měchýře, ústí močovodů i močové trubice. Zároveň mohou podezřelou tkáň odebrat na další rozbor. Dále pacient může absolvovat CT břicha a pánve a rentgen.





Onemocnění může skončit vývodem

Léčba karcinomu močového měchýře je různá. Konkrétní postup u daného pacienta volí multidisciplinární tým složený z řady odborníků – urologa, onkologa a radioterapeuta. Základem terapie je odstranění nádoru během operace, dále pak chemoterapie, imunoterapie a ozařování, a to jak samostatně, tak v různých kombinacích podle stadia nádoru.

Obecně samozřejmě platí, že čím dříve se problém podaří odhalit, tím méně drastické jsou jeho dopady na samotného pacienta a kvalitu jeho dalšího života.

V krajním případě, u pokročilých nádorů, však pacientům hrozí i úplné odstranění močového měchýře neboli cystektomie. Jde zároveň i o jednu z nejrozsáhlejších a nejkomplexnějších urologických operací. Moč musí být v některých případech následně odváděna ven z těla pomocí vývodu – urostomie. Vývod se nejčastěji vytvoří z části tenkého střeva – do střevní kličky jsou vsazeny močovody a část střev se vyvede z těla na povrch. Moč po zbytek pacientova života odchází do stomického sáčku.

Lékař: Chybí efektivní screening

Prevence rakoviny močových cest jako taková bohužel neexistuje. „Neexistuje u hyperplazie prostaty, neexistuje u karcinomu prostaty a neexistuje ani, co se týká jiných nádorů, třeba vývodných močových cest, což jsou nádory ze sliznice močových cest, nebo horních močových cest, tedy ledvinné pánvičky, kalichů a močovodů,“ uvedl Janský pro server Vitalia.cz.

Jediné, co pro sebe můžeme udělat, je žít zdravě. To znamená především pestrý a vyvážený jídelníček a dostatek fyzické aktivity. Pacientům se silně doporučuje také přestat s kouřením.





„Dehty, které vdechují, se vylučují také močovými cestami. U kuřáků je tedy vyšší pravděpodobnost, že budou mít nádor močových cest,“ dodal urolog.

Podle statistik právě kouření stojí až za 65 procenty nádorů u mužů a za téměř 30 procenty u žen. U vyléčených ex-kuřáků již po 1–4 letech klesá riziko nádorového onemocnění až o 40 procent.

Trpíte záněty močových cest? Ano, více než pětkrát ročně

Ano, několikrát ročně

Nejvýše jednou za rok až několik let

Naprosto výjimečně

Nikdy jsem ho neměl/a

Podle slov doktora Janského je zásadním nedostatkem i absence efektivního screeningu, který by nádory močového měchýře pomáhal plošně odhalovat. Nejlepším způsobem, jak se o zdraví vylučovací soustavy nad rámec řádné životosprávy postarat, tak v případě příznaků zůstává vyšetření u specialisty. Specializovaná vyšetření dokážou odhalit onemocnění, která při běžné kontrole u praktického lékaře nemohou nebo nemusí být diagnostikována.

„Základem každé prohlídky je mikroskopické vyšetření moči a ultrazvukové vyšetření. Standardem je i endoskopické vyšetření neboli cystoskopie. Součástí prohlídky mohou být i další diagnostické metody,“ uzavírá urolog.