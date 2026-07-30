Rakovina kůže není jen melanom. I nehojící se ranka může být varováním

Mezi nejčastější nemelanomové kožní nádory patří bazaliom a spinaliom. Přestože není dobré je podceňovat, v porovnání s melanomem nejsou tak agresivní a jejich prognóza bývá optimističtější.
Co se dozvíte v článku
Bazaliom (bazocelulární karcinom)
Bazaliom je nejčastější zhoubný kožní nádor. Roste pomalu a jen výjimečně vytváří metastázy. Jeho rizikem je, že může prorůstat do okolních tkání.
„Hlavním viníkem vzniku tohoto nádoru je dlouhodobé a opakované působení UV záření. Tomu je naše kůže vystavená na slunci, ale i v soláriu. Bazaliom nejčastěji postihuje lidi se světlou pletí, kteří se snadno spálí,“ říká přednosta z Dermatovenerologické kliniky 3. LF UK a FNKV profesor Spyridon Gkalpakiotis.
Jak bazaliom vypadá?
- drobný lesklý nebo perleťový uzlík,
- nehojící se ranka nebo stroupek,
- místo, které občas krvácí a nehojí se.
Nejčastěji se objevuje na obličeji, nose, uších nebo krku, tedy na místech dlouhodobě vystavených slunci, může se ale objevit kdekoliv na těle.
Spinaliom (spinocelulární karcinom)
„Spinaliom je druhý nejčastější zhoubný nádor kůže. Postihnout může i sliznice. Vyrůstá z dlaždicových buněk a na rozdíl od běžnějšího bazaliomu má schopnost tvořit metastázy. Pozitivní je, že naštěstí metastazuje jen málokdy. V porovnání s melanomem je jeho prognóza pro pacienty příznivější. Rizikovým faktorem jeho vzniku je opět UV záření. Často se objevuje na kůži intenzivně vystavené slunci a obvykle vzniká z tzv. aktinické keratózy, což je přednádorový stav. Riziko zvyšuje také světlá kůže, oslabená imunita, jizvy či chronické záněty,“ dodává profesor.
Jak vypadá?
- tvrdý šupinatý nebo zarudlý útvar,
- může rychle růst a krvácet,
- může připomínat bradavici,
- vystouplý uzlík,
- nehojící se vřed nebo bolestivá ranka.
Často vzniká na obličeji, uších, rtech, hřbetech rukou nebo na pokožce hlavy.
Jak se kožní nádory diagnostikují?
Základem správné diagnostiky je vyšetření dermatologem pomocí dermatoskopu. Pokud je nález podezřelý, lékař útvar vyřízne a odešle ho k histologickému vyšetření, které určí typ nádoru a pomůže naplánovat další léčbu.
Jak probíhá léčba?
Nejúčinnější metodou bývá chirurgické odstranění nádoru s dostatečně velkým lemem zdravé tkáně. Ve většině případů je tento zákrok dostačující.
U některých pacientů lze využít i další možnosti:
- kryoterapii (léčbu zmrazením),
- lokální léčbu speciálními krémy,
- fotodynamickou terapii,
- radioterapii, pokud operace není vhodná,
- u pokročilých případů jsou dnes k dispozici také moderní cílené nebo imunologické léky.
Kdy navštívit lékaře?
Pozornost by měla vzbudit každá kožní změna, která:
- se několik týdnů nehojí,
- opakovaně krvácí nebo tvoří strupy,
- postupně roste,
- mění svůj vzhled nebo barvu.
„Včasná návštěva dermatologa a správná diagnostika kožního nádoru výrazně zvyšuje šanci na úplné vyléčení. U kožních nádorů totiž platí, že čím dříve jsou zachyceny, tím jednodušší a úspěšnější bývá jejich léčba,“ dodává profesor Spyridon Gkalpakiotis.