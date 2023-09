Někteří lidé se cítí starší, než jsou. Jejich biologický věk se může od skutečného lišit o desítky let

Každý člověk dobře ví, kolik mu je let. Doba, která uběhla od narození, se nazývá „chronologickým věkem“. Vědci však mají i jiné pohledy na to, jak starý člověk ve skutečnosti je. Respektive jak staré je jeho tělo. Podle nich existuje také věk biologický a věk epigenetický. A ani jeden z nich se s chronologickým věkem nemusí shodovat. Je spíše výjimkou, pokud se to stane.

Chronologický a biologický věk

Odborníci zkoumají biologický věk a různé faktory, které ho ovlivňují, aby odhalili, co způsobuje zrychlené stárnutí a jak si lze zachovat co nejlepší zdraví i do vyššího věku. Biologický věk ukazuje, jak si na tom stojí lidské tělo i jednotlivé orgány ve srovnání s chronologickým věkem.

Takže pokud má osoba ve věku 30 let po vyšetření určený biologický věk 50 let, není to moc dobré, protože stav jejího organismu odpovídá člověku o 20 let staršímu. Experti mohou použít pro zjištění biologického věku různé metody, od rychlosti chůze a ohebnosti těla přes analýzu funkcí orgánů až třeba po zjištění míry zánětlivých procesů v těle.





Faktory, které určují biologické stárnutí, se překrývají s těmi, které ovlivňují lidské zdraví obecně. Kouření, obezita, špatné stravování i zánětlivé markery v krvi jsou činitele, které zvyšují biologický věk jedince. Také ženy v menopauze mají vyšší biologický věk.

Vnímáte šedé vlasy jako známku stárnutí? Ano. Ne. Vůbec si toho nevšímám. Zobraz výsledek

Zapínání a vypínání genů

Pokud odborníci hovoří o biologickém věku, zmiňují často i epigenetický věk. Epigenetika se zaměřuje na studium toho, jak se geny chovají v závislosti na životním stylu a životním prostředí jednotlivce. Podle toho, které geny jsou aktivní a které aktivní nejsou – více TATO studie, mohou vědci určit věk specifických orgánů a tkání v lidském těle.

Vyšší než očekávaný věk znamená, že geny člověka jsou aktivovány způsobem, který se odchyluje od toho, co by bylo považováno za normální pro konkrétní chronologický věk. Na biologickém věku se podepisují také sociální a environmentální faktory, například expozice látkám znečišťujícím životní prostředí, těžkým kovům nebo dlouhodobému stresu. Pokud je biologický věk tak zásadní pro zdraví lidí a dožití se vyššího věku, existuje způsob, jak ho lze zpomalit?





Stárnutí nezastavíme, ale…

Odpověď zní „ano“. Strategie pro zabránění rychlejšímu stárnutí jsou stejné, jaké lékaři doporučují pro zachování dobrého zdraví a předcházení onemocněním. Je to vyvážený způsob stravování, přiměřená fyzická aktivita, vyhýbání se stresu, častý pobyt v přírodě a docházení na preventivní lékařská vyšetření. Odborníci přitom upozorňují, že stárnutí je nevyhnutelný proces, který má své účinky na tělo i mysl.

A tak není možné při nejlepší vůli ho zastavit, ale udržováním zdravých návyků a eliminací rizikových faktorů můžeme i vyšší věk prožít v relativním klidu a užívat si života bez výraznějších zdravotních omezení. Důležité je rovněž psychické rozpoložení člověka. Studie z roku 2018 zjistila, že starší lidé, kteří si připadají mladší, než skutečně jsou, vykazují méně známek stárnutí mozku ve srovnání s těmi, kteří se cítí na svůj věk, nebo dokonce starší.