Kyselina hyaluronová oddaluje stárnutí, pomáhá proti bolesti. Jak ji používat, aby fungovala

Co je to kyselina hyaluronová? Je to látka, kterou přirozeně produkuje lidské tělo, s přibývajícím věkem však její produkce postupně klesá. Výhody kyseliny hyaluronové a její využití jsou velmi zajímavé. Pokud vás zajímá, na co je dobrá kyselina hyaluronová, pak čtěte dále a možná budete překvapeni.

Kyselina hyaluronová v těle

Je to látka, jejíž působení je pro mnohé lidi málo známé. Zatímco využití kyseliny hyaluronové v kosmetice je hojně probíráno v reklamách, je důležitá také pro další procesy v lidském těle, například:

podporuje hladký pohyb

Kyselina hyaluronová pomáhá kloubům pracovat jako dobře namazaný stroj, aniž by kosti na sebe narážely a třely jedna o druhou.

pomáhá k dobré hydrataci

Je velmi dobrá při zadržování vody. Proto se využívá kyselina hyaluronová k léčbě syndromu suchého oka. Ale to není všechno, je součástí hydratačních krémů, pleťových vod, mastí a sér pro mladistvě vypadající a napjatou pokožku.

podporuje pružnost pokožky

Díky dobré hydrataci je pokožka pružná. Kyselina hyaluronová pleť udržuje dostatečně vlhkou, redukuje výskyt vrásek a nevzhledných linek. Je také prokázáno, že kyselina hyaluronová při hojení udělá velmi dobrou službu, protože celý proces je rychlejší a s menším výskytem jizev.

Jak působí kyselina hyaluronová?

Získávání kyseliny hyaluronové probíhá pomocí fermentace určitých druhů bakterií a jejím zdrojem také bývají kohoutí hřebínky. Výzkum ukazuje, že je kyselina hyaluronová bezpečná a nežádoucí účinky kyseliny hyaluronové jsou vzácné.

Patří k typu dlouhých, řetězcovitých molekul nazývaných polymery. Řetězec má na sobě spoustu míst, kde se mohou zachytit jiné chemické sloučeniny, například voda.

Právě díky skvělé absorpci vody je kyselina hyaluronová klíčovou složkou hydratačních produktů.

Má také schopnost připojit se k buňkám, proto je cílené podávání léků pomocí kyseliny hyaluronové velkým tématem výzkumů.

Řetězová struktura kyseliny hyaluronové také znamená, že může působit jako jakési lešení, umožňující růst tkání, což je klíčové pro hojení ran.

Protože vědci zjistili, že je kyselina hyaluronová v lidských embryích, zkoumají, jakou hraje roli v reprodukci a vývoji.

Jaké je použití kyseliny hyaluronové?

Existuje mnoho způsobů, jak užívat kyselinu hyaluronovou, buď samostatnou, nebo v kombinovaných výrobcích. Mnoho z nich je k dispozici ve volném prodeji, pro jiné je třeba mít lékařský předpis a některé může aplikovat pouze vyškolený specialista.

Ústní podání

Pomocí doplňků stravy a pilulek působí kyselina hyaluronová vnitřně. Dá se zakoupit rovněž její tekutá forma, kterou lze po smíchání s vodou vypít. Užívání kyseliny hyaluronové ústy může mít mnoho výhod. Patří mezi ně snížení bolestí u artritidy, zlepšení zdraví pokožky a další.





Aplikace kyseliny hyaluronové na pleť

Kyselina hyaluronová je součástí mnoha různých produktů, které se nanášejí na kůži. Patří mezi ně šampony, pleťové vody, krémy, gely, masti, náplasti i séra. Pokud se nanese kyselina hyaluronová na pleť, je to velmi užitečné pro udržení pružné pokožky a snížení výskytu projevů jejího stárnutí. Aplikace kyseliny hyaluronové na vrásky snižuje jejich hloubku a eliminuje jejich viditelnost.

Použití v intimní oblasti

Je běžnou složkou gelů, krémů i lubrikantů, bojujících s vaginální suchostí nebo bolestí, zejména u žen v menopauze.

Oční a nosní kapky

Široká škála očních kapek obsahuje kyselinu hyaluronovou, která přináší rychlou úlevu. Také nosní kapky s kyselinou hyaluronovou ulevují od suché sliznice či bolestivé sliznice při rýmě. Ve formě rozprašovače či inhalátoru může podporovat léčbu dýchacích problémů, například při infekci nebo u astmatiků.

Injekce pomáhají proti bolesti i ke kráse

Velmi oblíbená aplikace kyseliny hyaluronové je prostřednictvím injekcí. Kde nejčastěji se tímto způsobem používá?

Na klouby

Injekce kyseliny hyaluronové do kloubů mohou zmírnit bolest způsobenou artritidou nebo zpomalit její postup, bývají používány společně s léky. V Česku na tuto léčbu částečně přispívají zdravotní pojišťovny.

Někdy bývá podávána kyselina hyaluronová k léčbě močového měchýře při bolestech u intersticiální cystitidy.

Pod kůži

Výplně obsahující kyselinu hyaluronovou pomáhají obnovit přirozený tvar a vzhled. Aplikují se podkožně například pro léčbu jizev po akné. Zvětšení rtů kyselinou hyaluronovou je velmi oblíbeným zákrokem estetické dermatologie, který přidává rtům objem a svěží vzhled. Je třeba je však po čase opakovat, protože kyselina hyaluronová se postupně vstřebává.

Kyselina hyaluronová: kdy se poradit s lékařem?

Pokud budete chtít užívat kyselinu hyaluronovou jako doplněk stravy, není od věci poradit se s lékařem, zejména pokud trpíte chronickým onemocněním a užíváte léky. Můžete se také zeptat na možné využití kyseliny hyaluronové v léčbě u těchto zdravotních problémů: