5 přírodních tipů na bolest v krku, babské rady mohou pomoci podobně jako pastilky

Babské rady je třeba brát s určitou rezervou, ale zrovna u bolesti v krku se vyplatí alespoň některou z nich vyzkoušet. Zvláště pokud vám jinak nic moc není, takže není třeba, abyste šli k lékaři nebo do lékárny.

Bolest v krku se může projevit při polykání, mí podobu škrábání nebo řezání, během dne může slábnout nebo sílit. Přidat se k ní může chrapot, otok krku, zarudnutí.

1. Cucejte hřebíček

Hřebíček není jen koření, je to i přírodní analgetikum. Tlumí tedy bolest a navíc má schopnost zbrzdit množení mikroorganismů.

Stačí si dát jeden kus do úst a cucat ho jako bonbon. Lepších účinků docílíte, pokud jej zlehka rozkousáte.

Z hřebíčku si můžete připravit i léčivý nápoj. Ne, nemluvíme o svařeném vínu, ale o kořeněné limonádě. V půllitru vody povařte deset minut šest hřebíčků, dvě kuličky nového koření, kousek zázvoru a skořice. Po vychladnutí přidejte šťávu z citronu a med.





Ještě silnějších účinků docílíte, pokud budete cucat (nebo dokonce kousat) syrový stroužek česneku.

2. Obklad s tvarohem nebo bramborami

Klasikou je Priessnitzův zapařovací obklad. Pro jistotu zopakujeme, jak na něj: namočenou látku nebo žínku přiložte např. na krk, překryjte igelitem a následně zavažte suchým šátkem. Na krku by měl zůstat dvě až tři hodiny, dobré je také zábal použít vícekrát denně.

Nepomohl Priessnitz? Zkuste obklad s tvarohem. To znamená, že na šátek nanesete zhruba centimetrovou vrstvu tvarohu. Přeložíte šátek tak, aby byl tvaroh schovaný uvnitř a kůže se dotýkala jen látka. Zavažte a počkejte, až začne tvarohový obklad působit.

Alternativou může být bramborový obklad. Uvařte brambory v dostatečně osolené vodě, rozmačkejte je a zhruba v centimetrové vrstvě je naneste na šátek. Přeložte jej stejně jako v případě tvarohového obkladu.

3. Kloktání soli

O co méně je to chutné, o to více je to účinné. Ve sklenici s vlažnou vodou nechte rozpustit lžíci soli (ideálně mořské) a několikrát denně kloktejte. Smysl to má alespoň třikrát denně.

Solný roztok mimo jin slouží jako dezinfekce ústní dutiny a krku, proto může sloužit i jako prevence při aftách nebo zánětech dásní, u rozběhlých potíží by však jeho použití molo být bolestivé.

4. Léčivý jitrocel

Hojně rozšířený jitrocel je účinný na bolest v krku. Z čerstvých nebo sušených listů si můžete připravit čaj. Případně je k sehnání v lékárnách ve formě sirupu nebo cucacích tobolek.

5. Cibulový sirup

V zavařovací sklenici promíchejte nakrájenou syrovou cibuli s medem a počkejte pár hodin, než pustí šťávu. Vznikne sirup, který nejenže pomůže při bolesti v krku či nachlazení, ale díky medu i dobře chutná. Zbylou cibuli ještě pořádně promačkejte a následně sceďte. Sirup vydrží v ledničce zhruba dva týdny.

Když už člověka kvůli nachlazení bolí v krku, měl by ho šetřit i tím, že bude méně mluvit a jíst spíše měkká jídla, která se dobře polykají. Pomáhá také dostatečný příjem tekutiny.

V noci má smysl spát s více polštáři pod hlavou, aby se vašemu krku ulevilo – když to neuděláte, bude vás to nutit spát s otevřenými ústy, což povede k vysychání sliznic a bolest bude o to silnější.

Pomoci, jak ve dne, tak v noci, může i zvlhčovač vzduchu. Pokud ho nemáte, zkuste třeba horkou sprchu – vzniklá horká pára ve sprchovém koutě může zmírnit otok v krku. Někdo nedá dopustit na napařování – do dřezu nebo hrnce dáte horkou vodu, nakloníte se nad nádobu a přes hlavu si dáte ručník, úlevu to může přinést i při rýmě a ucpaných dutinách.