Brnění prstů: Když se opakuje, je to varování

Nejčastěji se s brněním prstů, ale i celých rukou, setkáváme v noci, když si je přeležíme. Pocit je to nepříjemný, ale pomůže změna polohy a rozhýbání končetiny. Někdy však může být brnění tak silné, že končetinou nelze hýbat a musí jí pomoci druhá ruka. Může za to útlak nervů. Brnění vždy po několika minutách přejde a člověk za chvíli znovu usne.

Setkáváte-li se s brněním častěji, zkuste nejprve doplnit hořčík a vitaminy, zejména ze skupiny B. Brnění prstů však může signalizovat i mnohé další a vážnější nemoci.

Vážnější příčiny brnění prstů

Často jsou to právě prsty, které by nás měly varovat, že něco v našem těle není v pořádku. Proč zrovna prsty na rukou? „Prsty rukou představují výjimečný nástroj. Jsou pro to vybavené složitou strukturou nervů a cév, šlach a svalů, která zajišťuje jemné pohybové funkce a vysokou citlivost. Navíc představují nervovou i cévní periferii s vysokými nároky na regulaci prokrvení a teploty. Brnění může být projevem různých poruch zmíněných systémů; cévního, nervového nebo pohybového, ale i součástí celkových onemocnění,“ říká Bohumil Seifert, který vede Ústav všeobecného lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.





Nemoci hormonálního charakteru nebo třeba cukrovka a roztroušená skleróza patří k mnohým nemocem, které se projevují právě mravenčením prstů. „Brnění rukou může být součástí dalších příznaků poškození periferních nervů (tzv. polyneuropatie) vyvolané metabolickou poruchou (cukrovkou) nebo intoxikací, např. při alkoholismu. Brnění provázené barevnými změnami prstů je projevem tzv. Raynaudova syndromu, který je častější u žen a způsobuje ho abnormální nervově-cévní reakce na periferii, často vyvolaná stresem. Brnění rukou může být i součástí psychosomatických projevů, pro které medicína nenajde často orgánové vysvětlení,“ doplňuje lékař.

O jaká onemocnění tedy může jít?

Potíže a nemoci, které může provázet brnění prstů: Nedostatek minerálních látek a vitaminů

Zejména tělo postrádá hořčík a vitaminy ze skupiny B. Léčba je poměrně snadná, většinou stačí doplnit minerální látky a zmíněné vitaminy. Hořčík najdete jak v mnoha minerálních vodách, tak třeba v banánech, ořeších, luštěninách a dalších potravinách. Vitamin B se vyskytuje v obilovinách, ořeších, banánech, borůvkách, mléku a dalších potravinách.

Komplikovanější podobou útlaku nervů je syndrom karpálního tunelu, který již jen tak nerozhýbete. Vyžaduje lékařské ošetření a pravděpodobně i zákrok chirurga. Tato potíž je důsledkem utlačování středového nervu zvaného nervus medianus v zápěstí. Příčinou může být úraz nebo přetěžování ruky namáhavou manuální prací nebo častým a dlouhodobým psaním na počítači. Někdy syndrom karpálního tunelu trápí těhotné ženy, kterým otéká zápěstí kvůli zadržování vody. „Syndrom karpálního tunelu je jednou z nejčastějších chorob z povolání,“ doplňuje Bohumil Seifert.

Brnění a útlak nervů mohou být spojené i s nemocemi páteře, kdy dochází k útlaku nervových kořenů vystupujících z míchy (např. u výhřezu ploténky). V tomto případě může pomoci rehabilitace.

Brnění provázené barevnými změnami prstů je projevem tzv. Raynaudova syndromu, který je častější u žen a je způsoben abnormální nervově-cévní reakcí na periferii, často vyvolanou stresem.

S brněním a poruchami citlivosti konečků prstů se potýkají mnozí diabetici. Nervy jsou vyživovány malými cévkami, které se mohou uzavírat, a tedy poškozovat právě při cukrovce. Odborně se stav nazývá diabetická neuropatie.

Dlouhodobé nadužívání toxických látek, například alkoholu, vede rovněž k poškození nervů. Brnění prstů tak může být projevem alkoholismu.

Brnění končetin se může objevit při hromadění zplodin v těle při selhávání jater a selhávání ledvin.

Brnění nejen prstů, ale celých končetin, může být jedním z mnoha projevů nádorových onemocnění.

Onemocnění hormonálního charakteru se může projevovat rovněž brněním prstů. Patří sem zejména poruchy štítné žlázy.

Jde o autoimunitní onemocnění, při kterém se člověk nejprve cítí zdravý. Pouze jednou za čas se dostaví ataka nemoci, tzv. relaps. U každého se projevuje jinak, často však právě brněním končetin.

Kdy vyhledat lékaře

Vzhledem k tomu, že brnění prstů může mít vážné příčiny, nesmí se podceňovat a je třeba stav sledovat. Pokud k němu dochází jen občas, pravděpodobně nepůjde o nic vážného a není důvod ke strachu ani k návštěvě ordinace lékaře.

„Občasné brnění prstů vyvolané známou příčinou obvykle nepřekvapí a není důvodem k panice. Symetrické brnění má spíše celkové příčiny, jednostranné brnění způsobuje častěji periferní příčina. V některých případech stačí změna polohy při spánku, změna pracovního režimu, dostatek spánku a relaxace. Pokud se brnění opakuje, obtěžuje a ruší při běžných nebo pracovních činnostech, eventuálně je spojené s dalšími příznaky, je na čase konzultovat praktického lékaře. Ten je schopen na základě anamnézy a základních vyšetření navrhnout opatření nebo zprostředkovat další odborné vyšetření,“ doporučuje Bohumil Seifert.

Co brnění prstů signalizuje?

Prsty jsou vybavené složitou strukturou nervů, cév, šlach a svalů. Zároveň představují nervovou i cévní periferii, která má vysoké nároky na regulaci prokrvení a teploty. Jejich brnění tedy může signalizovat jak běžné přeležení a útlak nervů, tak i mnohé vážnější nemoci.

Kdy běžně dochází k brnění prstů?

Mravenčení prstů i brnění rukou není až tak neobvyklé. Nejčastěji se s ním lidé potýkají v noci, když si ruce přeleží, což je sice nepříjemné, ale dá se to snadno vyřešit změnou polohy a rozhýbáním brnící končetiny. Brnění by pak mělo do několika minut samo ustat. Někdy pomůže také doplnění hořčíku a vitamínů ze skupiny B.

Jaké jsou závažnější příčiny brnění prstů?

Mravenčením prstů se projevují různé choroby, jako je například cukrovka, roztroušená skleróza nebo Raynaudův syndrom. Na vině však může být i syndrom karpálního tunelu, selhávání jater a ledvin, onemocnění páteře, problém hormonálního charakteru, rakovina nebo třeba alkoholismus.

Kdy vyhledat lékaře?

Pokud k mravenčení rukou dochází jen zřídka a bývá spojené s přeležením či jinou známou příčinou, pravděpodobně se nejedná o nic vážného. Důvodem k návštěvě lékařské ordinace by mělo být často opakované brnění, které člověka ruší při běžných činnostech nebo je dokonce spojené i s dalšími zdravotními obtížemi.