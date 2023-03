Přecitlivělost na počasí trápí více ženy. Patří k ní výpadky paměti i bolest kloubů

Co je to meteosenzitivita a jak poznat, zda patříte mezi lidi, kteří jsou přecitlivělí na počasí? Napovědět by mohlo třeba tohle.

Nic vás netrápí a ani nevíte o ničem, co by mohlo váš stav způsobovat. Přitom jst eod rána úplně marní, bez energie a chuti se do něčeho pustit. Viníkem může být docela obyčejné počasí. Skutečně ano, nejde o žádnou hypochondrii.

Kde se bere meteosenzitivita

Změny počasí trápily lidi odedávna a brali je vážně. Už starověký lékař Hippokrates varoval lékaře před tím, aby brali do ruky skalpel, když se mění počasí. Přecitlivělost na počasí (meteosenzitivita) se nespojuje pouze s vyšším věkem ve stylu babičku loupe v kříži, bude pršet . Existuje spousta lidí různého věku, kterým náhlé změny počasí a prudké výkyvy teplot, změny atmosférického tlaku nebo vyloženě chladné a vlhké počasí vadí tak, že se výrazně snižuje kvalita jejich života.

Přecitlivělostí na počasí trpěla celá řada známých historických osobností, například to byli Napoleon, Mozart, Leonardo da Vinci, lord Byron nebo Kryštof Kolumbus. Slavný básník Goethe si poznamenal, že když barometr ukazuje vysoko, píše se mu dobře, kdežto když je nízko, není pro něj snadné pracovat.

Odborníci uvádějí, že touto přecitlivělostí trpí až třetina populace. Nejčastěji se meteosenzitivita spojuje:

s vyšším věkem

s ženským pohlavím

s chronickými chorobami (například onemocněním kloubů, páteře, s astmatem

s autoimunitními nemocemi (například revmatoidní artritidou, roztroušenou sklerózou,…)

s duševními nemocemi a sklony k depresím

s kardiovaskulárními chorobami a problémy s krevním tlakem

s prodělanými úrazy, zlomeninami a jizvami

s náchylností k onemocnění dýchacích cest

s chronickým onemocněním dýchacích cest (například astmatem)

s chronickým kašlem

s nadváhou a sedavým zaměstnáním

s problémy se zuby

s neurologickými problémy, migrénami, neuralgií, neuropatií a podobně

s alergií na chlad

se sníženou funkcí štítné žlázy (hypotyreózou)

s HSP (vysokou citlivostí)

Jak nás ovlivňuje počasí

Meteosenzitivita má vliv nejen na fyzický, ale i psychický stav člověka. Ovlivňuje jeho celkový výkon, má vliv na aktivitu, paměť, soustředění a celkovou psychickou pohodu. Počasí může výrazně zhoršovat nejrůznější příznaky u chronických potíží, které jsou dlouhodobého charakteru.

Nejčastěji počasí ovlivňuje potíže s krevním tlakem, klouby a páteří nebo zuby, zhoršuje poúrazové bolesti, bolesti hlavy a svalů, způsobuje únavu a deprese či podrážděnost. Potíže se mohou objevit i den či noc předem, než ke změně počasí dojde. Proto existují lidé, kteří tvrdí, že jejich tělo jim pomáhá zcela spolehlivě předpovídat počasí.

I když by stále ledaskdo mohl člověka, který přecitlivěle reaguje na počasí, považovat za hypochondra, který všechno jen hodně prožívá, vědci se tím již několikrát zabývali a došli k jednoznačným závěrům. Změny počasí a prudké výkyvy teplot ovlivňují srdeční frekvenci, tělesnou teplotu a tlak.

Také se usuzuje, že tato citlivost na počasí je u zvířat i lidí jakýmsi instinktem, který může varovat před nebezpečím v případě živelných katastrof i běžných změn počasí kvůli přežití lidí žijících kdysi dávno ve větším souladu s přírodou a v horších podmínkách. Zkusme si představit, že člověk předem musel vědět, jak si zajistit obživu a ochranu před bouří, vichřicí či ukrutným mrazem.

Kdo je více náchylný ke změnám počasí

K přecitlivělosti na počasí jsou více náchylné ženy. Meteosenzitivita se podle vědců ale objevuje více i u osob, které mají sedavé zaměstnání, méně pohybu, sníženou kondici, sklony k depresím, nezdravý životní styl, nadváhu či obezitu, nechodí příliš ven nebo trpí revmatismem či běžnými bolestmi páteře a opotřebovaných kloubů, nebo třeba prodělali vážnější úraz či zlomeniny kostí. Nejvíce tyto potíže zhoršuje chladné a vlhké počasí kolem 1 až 5 °C s opravdu vysokou vlhkostí, která podněcuje i silné bolesti kloubů a kostí.

A proč klouby bolí při změně počasí? Kolísání barometrického tlaku způsobuje změny tlaku v kloubu a podráždění nervových zakončení chrupavkové tkáně a receptorů. To pak způsobuje bolest, pálení, píchání a celkovou únavu. Spousta lidí na základě takových bolestí předem ví, kdy bude pršet. Před deštěm může člověka i rozbolet hlava nebo se třeba mohou objevit závratě.





Co si o tom myslí vědci

Podle studie mnichovské fakultní nemocnice a institutu Allensbach z roku 2002 se 54% Němců považuje za citlivé na počasí. „U dvou třetin účastníků existovala významná korelace mezi subjektivními stížnostmi a měřením meteorologických parametrů,“ uvedli vědci. Podle průzkumu meteorologického ústavu Deutsche Wetterdienst každý druhý člověk vidí vztah mezi povětrnostními podmínkami a svým zdravím. Bylo zjištěno, že meteosenzitivita se objevuje více u žen (57%) než u mužů (42%), a také více u starších než mladších lidí. Na základě různě prováděných studií bylo také zjištěno, že změny tlaku nebo bouřky mohou spouštět u lidí migrény.

Jak jste vnímaví na počasí? Velmi, když se mění počasí, cítím zvýšenou únavu Velmi, když se mění počasí, bolí mě klouby Částečně ano, s věkem se to zhoršuje Vůbec, je mi jedno, jak venku je Zobraz výsledek

Někteří vědci se ale domnívají, že počasí způsobuje citlivým lidem problémy proto, že jsou o tom sami přesvědčeni, věří tomu a jsou touto informací ovlivněni. Na zahraničních webech je ale meteosenzitivitě věnováno dostatek pozornosti a objevují se také pojmy jako meteoropatie nebo meteoroneuróza vysvětlující bolesti způsobené změnou počasí nebo zhoršení duševních a nervových obtíží.

Jak naložit s meteosenzitivitou

Dá se tento problém vůbec vyřešit? Lidem, kteří trpí přecitlivělostí na počasí se doporučuje, aby si vedli deník a zapisovali, jaké počasí jim nedělá dobře. Je dobré zdravě se stravovat, omezit živočišné produkty a smažená jídla, dostatečně spát, nepít alkohol, nekouřit, omezit kofein, nebrat zbytečně hodně léků a léky na každou bolístku, pít hodně čisté vody, mít dostatek pohybu a určitě i shodit pár kilo v případě nadváhy či obezity.

Uvádí se, že by mohlo pomoci sprchovat se střídavě studenou a teplou vodou nebo chodit do sauny či se otužovat.