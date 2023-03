Soud zrušil pokutu za porod doma, ale ministerstvo je zatím asistentkám nedovolí

Sto tisíc korun pokuty měla zaplatit porodní asistentka Lucie Kašová za to, že pečovala o ženy u domácích porodů – podle plzeňského krajského úřadu totiž svým počínáním překročila rámec uděleného oprávnění k poskytování zdravotních služeb, a ohrozila tak rodičky i novorozence. Kašová se rozhodla bránit žalobou a letos v březnu jí plzeňský krajský soud dal za pravdu.

Všech pět porodů, za které porodní asistentka pokutu dostala, proběhlo bez komplikací. Rizika a možnost komplikací včetně nutnosti operativního zásahu sice musí mít porodní asistentka na paměti, ale to ji nediskvalifikuje z toho, aby šla k plánovanému fyziologickému porodu do domácího prostředí rodičky a vzala si za tím účelem vybavení, které považuje za nutné a nezbytné, a to i za cenu toho, že v domácím prostředí nevytvoří podmínky, které zcela odpovídají standardům zdravotnického zařízení, citoval web Novinky.cz konstatování soudu.

Verdikt neznamená, že odtud už mohou porodní asistentky oficiálně chodit k porodům domů. Ale zastánci toho, aby si žena mohla zvolit porod doma jako jednu z možností, kde přivede své dítě na svět, doufají, že by se to časem mohlo stát. Ostatně, i soud se odvolal na to, že pokud se žena rozhodne pro porod v domácím prostředí, přítomnost porodní asistentky, která je odborně způsobilá v oboru zdravotnické péče o rodičku a novorozence, snižuje, nikoliv zvyšuje míru rizika, která je každému porodu přítomná, a současně tím přispívá k ochraně zájmu společnosti na zdraví a životě rodiček a novorozenců u domácího porodu, a takový zájem nepoškozuje.

Jak ve svém komentáři pro web a2alarm napsala publicistka Klára Kubíčková, jde o svého druhu průlom. Vůbec poprvé tak soud u nás posvětil fyziologický porod doma. V západních zemích je to docela běžné. U nás se doma rodí tajně: rodičky, které plánují porod v domácím prostředí a přejí si rodit s porodní asistentkou, si ji nejprve musí najít. To se obvykle děje v uzavřených skupinách na sociálních sítích a její služby si pak musí zaplatit z vlastní kapsy, protože se na ně nevztahuje zdravotní pojištění, připomněla, jak se liší situace zdejších rodiček od žen například v Německu či Nizozemsku.

Změna zákona? Zatím ne

Resortní ministerstvo zatím žádné změny legislativy v tomto směru nechystá. Porod v domácím prostředí za přítomnosti gynekologa nebo porodní asistentky české zákony neumožňují. Nicméně se snažíme najít kompromis mezi komfortem rodičky a bezpečnosti jí samotné a dítěte, proto podporujeme budování center porodní asistence v rámci porodnic. V nich je možné, aby porod proběhl pouze pod vedením asistentky, ale zároveň aby v případě komplikací byl lékař nablízku, citoval Deník N vyjádření Davida Šímy z tiskového odboru ministerstva zdravotnictví.

Podle něj úřad momentálně o možnosti legalizace či o tom, že by pojišťovny proplácely vedení domácího porodu porodními asistentkami, neuvažuje. Odhaduje se, že doma ročně rodí kolem pětistovky žen, ale přesně to nikdo neví. Každopádně, když rodí samy doma bez porodních asistentek, je to rizikové, oficiálně si je však přizvat nesmí.

Ambulantních porodů přibývá

Situaci v českých porodnicích dlouhodobě mapuje sdružení Aperio, které se ptá rodících žen na jejich zkušenosti. Nespokojí se tedy jen s tím, co porodnice slibují například na svých stránkách nebo přípravných kurzech, protože to se může od skutečnosti lišit.

Loňská analýza dat z Průvodce porodnicemi, který Aperio vydává, mimo jiné ukázala, že každý čtvrtý porod v Česku je uměle vyvolaný, Zdaleka ne všechny ženy uvažují o o porodu doma, takových je jen zlomek. Více už je například těch, kdo by rády rodily v porodnicích, ale pobyly tam jen nezbytně nutnou dobu - tohle je naštěstí už v mnoha porodnicích možné, podle analýzy stoupá podíl ambulantních porodů.

Porodnictví by například mělo směřovat rovněž k tomu, aby minimálně nekomplikované porody vedly porodní asistentky místo lékařů. Podle doporučení WHO mají být právě porodní asistentky primárním poskytovatelem zdravotní péče o ženu během normálního porodu, připomněla Eliška Kodyšová, ředitelka spolku Aperio.

Tohle už se v Česku skutečně začalo měnit. Podle dat Aperia se porodní asistentky podílí na vedení 85 až 90 procent porodů. Stoupl zároveň počet porodů, u nichž porodní asistentky vedly i samotný závěr – v roce 2021 jich bylo skoro 36 procent, zatímco o pět let dříve jen dvacet osm procent. Nejčastěji to zatím je – týká se to poloviny porodů – že rodící ženu přijme lékař nebo lékařka, porod vede porodní asistentka a na závěr, tedy vlastní vypuzení dítěte, se opět ujímá doktor či doktorka.

Jednou budem dál?

Porodnictví by se mělo měnit i nadále a to i díky aktivitě Pracovní skupiny pro porodnictví při Radě vlády pro rovnost žen a mužů, díky níž by měla po letech vzniknout moderní koncepce péče o matku a dítě. Věřím, že naše děti se dočkají systému, ve kterém si nebudou muset vymáhat zdravou a bezpečnou péči v těhotenství, při porodu a po porodu, že bude samozřejmostí. Péče Evidence-based, nastavená dle potřeb matek a dětí, komentovala práci skupiny jedna z jejich členek, předsedkyně Hnutí pro aktivní mateřství Petra Sovová.





Evidence-based medicine znamená medicína založená na důkazech, přesně řečeno je o vědomé, zřetelné a soudné používání nejlepších současných důkazů při rozhodování o péči o jednotlivé pacienty. V porodnictví jde například o to, že podle současných poznatků není nutné, aby se vedení fyziologického nekomplikovaného porodu ujímal lékař či do něj jakkoli zasahoval.

Pracovní skupina se setkala poprvé v tomto volebním období současné vlády. Ta má ve svém programovém prohlášení podporu porodní asistence tak, aby péče porodních asistentek byla dostupná všem ženám. Skupina poprvé po deseti letech zasedla v novém složení – za Unii porodních asistentek (UNIPA) jsou členkami porodní asistentky Ivana Königsmarková a Marie Vnoučková.

Velkým překvapením podle nich byl oproti minulým jednáním všeobecně vstřícný a přátelský přístup všech zúčastněných. A výsledek jednání? Hlavní úkol na tento rok je vytvoření koncepce péče o ženu a dítě. Na to by měla navázat tvorba národních standardů péče. Čeká nás mnoho práce, která, jak doufáme, bude mít pozitivní dopad na to, jaká bude našim ženám, dětem a jejich rodinám poskytovaná péče. A to komplexní, kontinuální, odborná, ale i vstřícná. Kdy ty, které budou péči potřebovat, budou partnery těch, kteří tu péči poskytují. Zdá se, že po dlouhém období temna pro ženy a porodní asistentky se blýská na lepší časy a Česká republika se konečně i v této oblasti přiblíží k civilizovanému světu, uvedla ve své tiskové zprávě po jednání UNIPA.

Pracovní skupina k porodnictví (vznikla na základě usnesení Rady vlády pro rovnost žen a mužů ze dne 12. září 2013. Tvoří ji multidisciplinární tým složený z lékařů a lékařek, porodních asistentek a odborníků a odbornic v oblasti zdravotnického práva, statistiky, sociologie a ekonomie. Pracovní skupině předsedá Marie Čermáková ze Sociologického ústavu Akademie věd.