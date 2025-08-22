Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  Vlasy řídnou kvůli hormonům, barvení i gumičkám. Náprava je možná

Vlasy řídnou kvůli hormonům, barvení i gumičkám. Náprava je možná

Padání vlasů
Autor: Shutterstock
Zapomeňte na to, že padání vlasů se týká jen mužů, kštice totiž často z různých důvodů řídne i ženám. Náprava vyžaduje speciální péči i výživu bohatou na železo, zinek a vitamín B7. K padání vlasů může přispívat i stres, A zásandní je vliv genetiky.

Hormony v lidském těle ovlivňují mnoho věcí a hustota, potažmo řídnutí vlasů je jednou z nich. Konkrétně jde o mužské pohlavní hormony zvané androgeny – pokud jich má člověk, jedno jakého pohlaví, příliš, oslabují správnou funkci vlasových folikulů a výsledkem je padání vlasůPokud ho chcete zmírnit, je proto třeba se zaměřit na podporu zdraví vlasových folikulů a jejich výživu zvenčí i zevnitř. U žen do hry vstupují ještě hormonální změny a prudké výkyvy hladiny hormonů třeba v souvislosti s vysazením hormonální antikoncepce, porodem či menopauzou.

Hormony hrají významnou roli v životním cyklu vlasového folikulu, proto v případě, že dojde k narušení rovnováhy, se mění i délka jednotlivých fází a výsledkem je poté ztráta hustoty a nadměrné vypadávání. 

V ženském těle se přirozeně vyskytují i takzvané androgeny, tedy mužské pohlavní hormony. Pokud se jejich hladiny zvýší, růstová fáze vlasu se zkracuje a dochází k miniaturizaci vlasového folikulu, jenž produkuje stále slabší a jemnější vlasy a časem může přestat fungovat úplně. Působení androgenů je zároveň do jisté míry regulováno progesteronem. V případě jeho poklesu či nerovnováhy se riziko nadměrné ztráty opět zvyšuje, vysvětluje dermatoložka Gabriela Kičmerová. 

Zmínit je potřeba i vliv estrogenu, jehož optimální fungování prodlužuje růstovou fázi a tlumí negativní vliv androgenů na vlasové folikuly. Jakmile však jeho hladina klesne, například po porodu či v menopauze, vlasy ztrácejí přirozenou podporu a ve větší míře přecházejí do fáze vypadávání. Výsledkem je znatelné prořídnutí, které může být dočasné, ale i dlouhodobé – podle toho, jak rychle se hormonální hladiny vrátí do rovnováhy. 

Kromě kolísajících hormonů se na hustotě může podepsat i stres a zvýšená psychická zátěž, nedostatek klíčových živin, jako jsou bílkoviny, železo, zinek, vitamín D a vitamíny skupiny B, nebo třeba nevhodná každodenní péče. Ať už jde o neustálé barvení, nadužívání nešetrných chemických přípravků, tepelný styling či časté nošení utažených účesů, vlasové folikuly trpí a postupně slábnou. Ztráta může být podmíněna i zdravotními obtížemi ve formě autoimunitních a chronických onemocnění nebo snížené funkce štítné žlázy.

Ženské řídnutí, pánská pleš

U žen má vypadávání vlasů hned několik podob. Tou nejčastější je takzvané difuzní řídnutí, kdy vlasy padají rovnoměrně po celé hlavě. Typická je i náhlá masivní ztráta způsobená zvýšenou zátěží, jako je virová nebo bakteriální infekce, krátkodobý stres v nadměrné míře, operace nebo prudký úbytek hmotnosti. Důsledkem autoimunitních onemocnění žena může čelit také ložiskovému vypadávání v podobě oválných lysinek.

Mužské vlasy jsou do značné míry ovlivněny genetikou. Nejrizikovější jsou přitom varianty genu AR (androgenového receptoru), které zvyšují citlivost vlasových folikulů na dihydrotestosteron (DHT) – aktivnější formu mužského hormonu. Pokud muž tyto genetické predispozice skutečně zdědí, výrazně se zvyšuje pravděpodobnost rozvoje androgenní alopecie, tedy dědičného řídnutí vlasů. 

Působení DHT však není dáno pouze geneticky. Svou roli hraje i přirozeně vyšší hladina testosteronu či hormonální nerovnováha. A proč je vlastně dihydrotestosteron pro vlasy problém? Tento derivát se váže na receptory v pokožce a způsobuje zúžení či úplnou ztrátu vlasových folikulů. Zvýšená produkce androgenních hormonů může zároveň souviset i s intenzivnější činností mazových žláz, a tedy i se vznikem nežádoucích lupů. Ty jsou v případě seboroické dermatitidy jednou z dalších příčin nadměrného vypadávání. 

Na rozdíl od běžných suchých lupů je seborea chronickým onemocněním s tendencí se zhoršovat. Pokud ji muži dlouhodobě přehlížejí a neléčí, může to vést k podráždění pokožky, svědění a zánětům, které oslabují vlasové folikuly. Důsledkem toho pak bývá ztenčení vlasů a v některých případech i jejich vypadávání, popisuje dermatoložka Kičmerová.

Muži se nejčastěji potýkají s postupným ústupem vlasové linie u čela, jenž vede ke vzniku koutů, ztrátou vlasů na temeni a celkovým prořídnutím ve střední části hlavy. Typický je přitom pozvolný, ale dlouhodobý průběh, který bez vhodné péče nebo léčby znamená jediné – trvalý zánik vlasových folikulů. 

Chcete podobnou situaci řešit? V první řadě je potřeba zjistit příčinu problému. Můžete se například obrátit na odborníka, který vám pomůže odhalit, co za nadměrným vypadáváním vlasů skutečně stojí. 

Užitečné informace získáte také z krevních testů, kterí mohou odhalit případné nedostatky důležitých vitamínů a minerálů a zároveň mohou upozornit na hormonální nerovnováhu – ať už jde o onemocnění štítné žlázy nebo zvýšenou produkci některých hormonů, jež negativně ovlivňují vlasové folikuly. Výsledky poté poslouží jako užitečné vodítko pro stanovení přesné a individuální péče.

Obecně však platí, že základem zdravých a silných vlasů je dostatečně bohatá strava, šetrná vlasová kosmetika a každodenní přístup, díky kterému nedochází k nežádoucímu zatížení. Mezi nejdůležitější živiny, jež vlasy potřebují pravidelně přijímat, patří kvalitní bílkoviny, zinek, železo, měď, selen a vitamíny B7, C a D. Určitě svůj jídelníček proto pravidelně obohaťte například o ořechy, celozrnné produkty, čočku, špenát, jahody, hrášek nebo také lososa, vejce a červené maso. 

U kosmetiky se zaměřte na produkty, které aktivují kmenové buňky vlasových folikulů, podporují přirozený růstový cyklus a zároveň snižují vypadávání vlasů, účinnou látkou bývá například redensyl. Od věci není ani každodenní péče v podobě masáží vlasové pokožky, jemného mytí, šetrného způsobu sušení, ale i psychického odpočinku a redukci nadměrného stresu. 

