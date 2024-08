Pacient míří domů po čtyřech měsících na ECMO. Nefungovaly mu plíce kvůli zápalu

Úsměv, který dvaapadesátiletému Petru Paraskovi ze Šumperska vykouzlila možnost vidět zase oblohu, si čtenáři Vitalia.cz možná ještě pamatují.

O tom, že pacienta, už měsíce připojeného na ECMO, tedy i upoutaného na lůžko a pobývajícího jen v nemocničním pokoji, dokázali zdravotníci z Fakultní nemocnice Ostrava vyvézt na několik procházek, jsme informovali v červnu. Ostravská nemocnice tehdy zveřejnila i sérii dojemných fotografií, kde je vidět pana Parasku na nemocničním dvoře. I přes všechny připojené přístroje vypadal velmi šťastně.

A štěstí spolu s náročnou prací zdravotníků jej doprovázelo i v dalších týdnech. Na začátku srpna totiž fakultka oznámila, že pacienta kvůli zlepšení stavu nejen mohla odpojit do mimotělního oběhu i plicní ventilace, ale také jej lékaři mohli propustit do péče okresní nemocnice.

Čtyři měsíce na ECMO

Pan Paraska ve fakultní nemocnici strávil celkem 135 dnů, z toho 127 dnů byl připojený na mimotělní oběh, tzv. ECMO. Jde o mimořádně dlouhou dobu podpory. Před dvěma lety stejná nemocnice informovala o paní Iloně, která tehdy strávila na ECMO 126 dnů a tou dobou byla pacientkou připojenou na něj v této nemocnici vůbec nejdéle.





ECMO, tedy extrapolární membránová oxygenace, je soubor přístrojů, jež dokáží nahradit funkci srdce a plic. Jde v podstatě o umělé srdce a plíce, mezi kterými putuje krev pacienta. Ta se při mimotělním okysličování do přístrojů dostává z organismu nemocného a tam se také vrací. V Česku je ECMO šířeji dostupná zhruba 16 let a přístroji nutnými pro její provedení je vybaveno 14 nemocnic.

Jde o velmi náročnou péči, která od zdravotníků vyžaduje specifické znalosti a zkušenosti. ECMO sice zachraňuje životy těm, kteří by bez něj zemřeli, její využití ale s sebou nese riziko komplikací i průvodních jevů spojených s tím, že pacient je upoután na lůžko, často v umělém spánku. Jde třeba o krevní sraženiny, infekce, ochabování svalstva… Čím je doba připojení na ECMO delší, tím míra rizika a počet komplikací roste.

Personál panu Paraskovi připravil malé rozloučení a popřál mu, aby se brzy zotavil. Autor: FN Ostrava

Medicínský zázrak

To, že se pan Paraska vrací pomalu zpět k rodině, je dobrá zpráva a ukázka toho, jak pečlivou a profesionální práci zdravotníci odvedli. „Považujeme to za úspěch, který je výsledkem toho, jak naše ECMO centrum 15 let pracuje, je postavený na zkušenosti všech těch zúčastněných. Bez toho by se to nepodařilo,“ podotýká staniční lékař Filip Burša, vedoucí ECMO týmu FN Ostrava. Dodal, že na péči o pana Parasku se podílelo za celou dobu hospitalizace sto zdravotníků.

„Nevybavuju si podobného pacienta, který by byl tolik měsíců v tak těžkém stavu, a nakonec jsme ho mohli předat do péče regionální nemocnice,“ říká k panu Paraskovi Tomáš Glac z ORIM 3, jenž má na tomto oddělení dvacetiletou praxi jako staniční sestra.

Na ECMO kvůli pneumokokové infekci

Petr Paraska byl na stanici ORIM 3 Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava a Lékařské fakulty Ostravské univerzity přijat s těžkým zápalem plic. Způsobila jej pneumokoková infekce.

Ihned po přijetí musel být napojen na ECMO, protože mu nefungovaly plíce. Šlo přitom o pacienta, jenž se před zápalem plic neléčil s žádnou chronickou nemocí.

Jeho stav přitom byl při hospitalizaci několikrát kritický. „Opakovaně docházelo k prasknutí plíce a drénování hrudníku. Další obrovská komplikace byla v podobě krvácení do dýchacích cest, které byly kompletně zalité krví. Léčbu také značně zkomplikoval zánět žlučníku v podobě septické ataky,“ popsal Filip Burša.

Petra Parasku převezla sanita z FN Ostrava do okresní nemocnice. Autor: FN Ostrava

Přesto lékaři věří, že Petr Paraska z okresní nemocnice odejde po svých. A on na tom chce pracovat. „Dýchá se mi úplně úžasně, jenom trochu potřebuju podporu kyslíku. Jinak mě nic nebolí. Snažím se i snižovat analgetika, prostě super. Moc děkuji lékařům a všem zdravotníkům,“ řekl Petr Paraska při slavnostním rozloučení s ošetřujícím týmem. Promluvit mohl po dlouhých měsících díky tomu, že již byl odpojený od plicní ventilace.

Z FN Ostrava zamířil sanitkou do šumperské nemocnice, kde jej čeká doléčování a také intenzivní rehabilitace.

Podívejte se na video ze chvíle, kdy Petr Paraska odjížděl z FN Ostrava: