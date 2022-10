Blíží se sezóna otrav oxidem uhelnatým. Riziko mohou zvýšit nová okna či dveře

Co je oxid uhelnatý a jak se liší od oxidu uhličitého

Oba plyny jsou ve vyšších koncentracích zdraví škodlivé, nicméně existuje rozdíl v jejich vzniku. Oxid uhličitý je plyn, jenž vydechujeme a v noci jej produkují rostliny. Vzniká také při alkoholovém kvašení, hnití a je součástí spalin. Ve vyšších koncentracích se používá v potravinářství – sytí se s ním nápoje nebo s jeho pomocí uchovávají potraviny. Jeho výhodou z pohledu otrav je, že je těžší než vzduch a drží se proto při zemi.

Oxid uhelnatý vzniká nedokonalým spalování (plynu, uhlí, dřeva, ale i třeba topného oleje). Je přítomný například ve výfukových plynech, ale dostat se může i tam, kde mají karmu, plynový bojler a sporák, krb či kotel. A protože některý z těchto spotřebičů používá většina domácností, je oxid uhelnatý za většinou otrav plynem v zemi.

K otravám oxidem uhelnatým dochází často v létě, protože vysoká venkovní teplota zhoršuje komínový tah. Nejčastější jsou ovšem v době topné sezóny, kdy je v provozu více rizikových spotřebičů. „Případů rapidně narůstá v období od prosince do března. Počet úniků plynů, při kterých dojde k otravě zplodinami, je největší ve večerních hodinách. Z hlediska jednotlivých dnů jsou nejvyšší čísla ve středu a v neděli,“ popisuje statistiky hasičů Pavla Jakoubková, mluvčí jejich generálního ředitelství.

Počet zraněných či usmrcených je nejvyšší v Jihomoravském kraji, následován Prahou a Moravskoslezským krajem. Právě v nich se odehrála téměř polovina všech případů, ke kterým hasiči vyjíždějí. Každý rok je to v průměru 140 událostí spojených s otravou plynem. Ve více než 80 % případů jde o oxid uhelnatý.





Proč mohou nová okna znamenat problém

K nedokonalému spalování, a tedy i vzniku oxidu uhelnatého, dochází například při špatném zhotovení komínu nebo jeho zanesení, protože pak spaliny nemohou odcházet do ovzduší a hromadí se u spotřebiče. Podobné je to i při netěsnosti spalinových cest nebo u špatně čištěných a neseřízených spotřebičů.

Problém mohou způsobit i změny v dispozicích stavby s ohledem na přísun vzduchu. Může jít třeba o výměnu starých oken za nová, která velmi dobře těsní. Nebo výměnu dveří s původními větracími mřížkami za nové bez mřížek. Vadit může ale i nově přistavěný dům s vyšší střechou v bezprostřední blízkosti původní zástavby.

Někdy otravě jdou na proti sami lidé. Mezi rizikové chování patří používání plynové trouby k vytápění, grilu na dřevěné uhlí uvnitř bytu nebo zapnutý motor auta v garáži, upozorňuje Státní zdravotní ústav.

Počty hospitalizovaných kvůli otravě oxidem uhelnatým Rok/Počet hospitalizací 2017 – 401

2018 – 319

2019 – 304

2020 – 270

2021 – 264 Zdroj: ÚZIS pro Vitalia.cz

Jak přítomnost nebezpečí poznat

Smysly to není prakticky možné. Oxid uhelnatý je bez barvy, zápachu a chuti – na rozdíl od oxidu uhličitého nezpůsobuje ve vysokých koncentracích nakyslou chuť v ústech.

Jediný způsob, jak plyn včas detekovat, je proto pořídit si čidlo, které to udělá za vás. Jde o čidla, jež zvukovým a světelným signálem odhalí přítomnost nebezpečného plynu. Cena těch základních se pohybuje od 600 do 2000 korun. Na trhu jsou ale i dražší – je možné je spárovat prostřednictvím wi-fi sítě s mobilním telefonem. Pokud senzor detekuje únik oxidu uhelnatého (některé vám pohlídají také únik LPG, oxidu uhličitého nebo metanu), pošle o tom zprávu přímo do mobilu nebo tabletu.

Jak se otrava projevuje

Oxid uhelnatý se do organismu dostává vdechováním. Váže se na hemoglobin (červené krevní barvivo), blokuje přenášení kyslíku v krvi, a tedy i jeho přenos z plic do tkání. Nedostatek kyslíku následně působí na srdce a cévní a nervový systém.

Při jeho nízkých koncentracích může zdravý člověk pociťovat únavu a bolest hlavy, člověk se srdečními problémy „tíži“ či bolest na prsou. Při vyšších koncentracích dochází k poruchám vidění a koordinace, silným bolestem hlavy, závratím, zmatečnému chování a může být pociťována žaludeční nevolnost. Postižený může mít také sklon k mdlobám, křeče a zvýšenou teplotu. „Pocity jsou někdy podobné alkoholové opilosti, přičemž se postižený může chovat agresivně,“ podotýká SZÚ. Velmi vysoké koncentrace jsou pak smrtelné, protože vedou k udušení.

Záludnost otravy spočívá v tom, že postupuje velmi rychle. Navíc jejím příznakem je částečná či úplná ztráta vůle. To znamená, že ačkoliv si přiotrávený člověk uvědomuje hrozící nebezpečí, často není schopen jakkoliv reagovat.

Jak poskytnout první pomoc

První pomocí při otravě oxidem uhelnatým je okamžité přemístění postiženého člověka ze zamořeného prostředí na čistý vzduch. Následně je potřeba zkontrolovat dýchání a činnost srdce. Pokud došlo k zástavě oběhu, je třeba bezodkladně poskytnout srdeční masáž a dýchání z plic do plic. Vždy je také třeba přivolat lékaře. A to i v případě, že situace nezdá až tak dramatická. „I zdánlivě zotavený a stabilizovaný postižený může náhle opět upadnout do bezvědomí,“ upozorňuje SZÚ na webu s tím, že smrt oxidem uhelnatým může nastat i s prodlevou.

Další pomocí je vyvětrání zamořených prostor. Velmi důležité ale je, aby ten, kdo první pomoc poskytuje, sám dbal na vlastní bezpečí. To znamená omezil pobyt v zamořené místnosti na minimum.

Prevence otravy plynem

Na prevenci je nejlepší myslet ještě před topnou sezónou. Spočívá totiž především v tom mít čisté spalinové cesty a to, v čem topíme. Je tedy dobré, a ze zákona také nutné, svěřit čistění a kontrolu do rukou odborníka. „Výsledkem prohlídky je zpráva o kontrole, kterou bude vyžadovat pojišťovna v případě jakékoliv škodní události. Tato zpráva by měla obsahovat veškeré náležitosti dané normou i vyhláškou. Odbornost kominíka je dobré ověřit si na webu Společenstva kominíku ČR, popřípadě na webu hasičů,“ popisuje Pavel Ulrich z firmy dodávající komínové systémy Almeva.

Vzduch doma lze ovlivnit větráním. Ale protože v zimě nemá nikdo celý den okna otevřená, je dobré pořídit si výše zmíněné detektory oxidu uhelnatého. Odborníci doporučují dát čidla do každé místnosti, kde se nachází jakýkoliv spotřebič spalující plyn či tuhá paliva. „Základem je pořizovat hlásiče, jež mají označení CE, což znamená, že výrobek odpovídá evropským harmonizovaným bezpečnostním normám,“ říká David Fuchs ze společnosti Agora DMT, českého distributora jedné ze značek čidel.