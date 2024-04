Jeskyně pomáhá při astmatu, ale i po černém kašli. Uleví s příznaky, které trvají měsíce

Astma diagnostikované ve dvou letech

„Když byly Davidovi dva roky, dozvěděli jsme se, že má astma a že mu při zátěži ‚kolabují‘ průdušky. Musel si tedy zvyknout na inhalování léků a my všichni na to, že je častěji nemocný, protože je náchylnější k různým infekcím a bronchitidám,“ popisuje Davidova maminka Lucie.

Chlapcův otec v mládí astmatem trpěl také, a proto rodiče tušili, co nemoc obnáší. Lékaři jejich synovi předepsali inhalační kortikoidy a také léky na roztažení dýchacích cest.

„David dýchadla bere jako samozřejmost, protože je používá už od útlého věku. Ví, že když ráno vstane, musí si dýchnout, když přijde ze školy, tak taky a večer znova. Tedy pokud není zrovna nemocný, to pak musí samozřejmě častěji,“ říká paní Lucie.





Jinak Davida samotné astma nijak neomezuje – díky lékům může například hrát fotbal a chodit do školy. Problém ale představuje snížená imunita, s častými infekcemi dýchacího traktu bojuje David už odmalička. Zvlášť když tráví čas ve škole s dalšími dětmi. „V zimě pak občas jdeme z nemoci do nemoci. Vedle bronchitid jsou to často záněty dutin nebo středního ucha, takže ve škole hodně chybí,“ říká Lucie.

Tři hodiny v jeskyni pro lepší imunitu

Asi před třemi lety Davidovi jeho lékař poprvé doporučil léčebný pobyt v jeskyni, tzv. speleoterapii. Ta v Česku funguje přes čtyřicet let v Ostrově u Macochy. Děti tu během svého pobytu tráví denně tři hodiny čas v krasové jeskyni. Tím posilují imunitu a nebývají pak tolik nemocné.

„Napoprvé jsme se bohužel do léčebny nedostali, protože jsme o pobyt žádali pozdě a kapacita již byla naplněna. První pobyt jsme tedy absolvovali loni v březnu v nové léčebně,“ popisuje Lucie.

Druhý pobyt pak letos v lednu. „Jeli jsme tam s dalším infektem, kdy David velmi špatně slyšel. Když jsme se po dvou týdnech vraceli, byl zánět krásně doléčený a David slyšel jako zdravý. Díky tomu nakonec nemusel jít na vytržení nosních mandlí, což by ho jinak čekalo,“ pochvaluje si Lucie.

Léčba nejen pro astmatiky a alergiky

David je jedním z typických pacientů, kteří do jeskyně přijíždějí. Léčba je vhodná právě pro dětské pacienty s chronickým onemocněním, jako je astma, alergie nebo atopický ekzém, hodí se i pro děti po těžším zápalu plic nebo jiných akutních respiračních infektech.

Letos se ale složení pacientů přeci jen mění. „Kromě běžných respiračních onemocnění se setkáváme i s černým kašlem, který jsme v předchozích letech řešit nemuseli. V první fázi má onemocnění projevy jako typický respirační infekt – rýma, kašel nebo bolesti v krku. V druhém stadiu jedinec trpí suchým dráždivým kašlem, který může trvat týdny až měsíce. V momentě, kdy už pacient není infekční, je vhodná právě speleoterapie, která přispěje k lepší rekonvalescenci,“ říká Hana Zmrzlá, dětská lékařka a primářka Dětské léčebny se speleoterapií Ostrov u Macochy.

Jak jeskyně funguje?

U této léčebny je jediná krasová vodní jeskyně, která se v Česku využívá pro léčebné účely. „Jeskynní prostředí se vyznačuje téměř stoprocentní vlhkostí vzduchu a vysokou čistotou. To snižuje podráždění dýchacích cest, které způsobil akutní zánět, jako je třeba právě černý kašel,“ doplňuje doktorka Zmrzlá.

„V jeskyni je značný podíl lehkých iontů – šestkrát vyšší než v malých a dvacetkrát vyšší než ve velkých městech. Tyto ionty napomáhají lepšímu prokrvení orgánů a zrychlení evakuace hlenu z dýchacích cest. Hrají také významnou roli v procesu vedoucímu k lepší imunitě. V jeskyni je i lehce zvýšená koncentrace radonu, který ničí bakterie a viry,“ vysvětluje dětská lékařka a primářka Dětské léčebny Křetín Kateřina Bednaříková.





Děti v jeskyni tráví tři hodiny denně a pod dohledem lékařů, fyzioterapeutů a dalších odborníků zde cvičí, sportují, hrají si a relaxují. „Dětští pacienti využívají ještě například saunu nebo bazén se slanou vodu,“ doplňuje doktorka Bednaříková. Součástí léčebného pobytu je i školní výuka, přičemž děti navazují na učivo, u kterého skončily ve své škole, aby nezameškávaly.

Kdo a jak se do léčebny dostane?

Do léčebny mohou přijet děti od 4 do 18 let, kterým pobyt předepíše pediatr a schválí zdravotní pojišťovna. V takovém případě mají pobyt zdarma. Dětem do 6 let hradí pojišťovny i pobyt doprovodu, většinou jednoho z rodičů.

Pobyt se rezervuje přes webové stránky léčebny. O termíny je nicméně obrovský zájem, je nutné se o místo přihlásit s dostatečným předstihem, protože turnusy se zaplní většinou během několika hodin nebo i dřív, a to přestože léčebna loni otevřela novou a větší budovu.

„Poptávka v současné době výrazně převyšuje nabídku. Když spustíme rezervační systém, je za několik minut zcela plno,“ podotýká doktorka Zmrzlá. Za rok v léčebně hospitalizovali celkem 624 dětí a 194 osob jako jejich doprovod.