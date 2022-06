Nože v kuchyni: kolik jich potřebujeme a jak se v nich vyznat

Základní nože podle tvarů

Pečivo: zoubkovaný nůž



Autor: Se souhlasem KovanéNože.cz Zoubkovaný nůž na pečivo

Nůž střední velikosti s čepelí dlouhou zhruba 15 až 20 centimetrů a se zoubky uplatníte nejlépe na krájení čerstvého pečiva. Díky zoubkům si poradí i s tvrdými okraji chlebů nebo baget. Zoubkovaný nůž lze využít i při krájení sýrů a uzenin.

Zelenina a ovoce: nůž s krátkou rovnou čepelí



Autor: Se souhlasem KovanéNože.cz Nůž s krátkou rovnou čepelí na zeleninu a ovoce

Nůž s relativně krátkou (6 až 12 centimetrů) a rovnou čepelí užijete pro sekání zeleniny na drobné kostičky. Snadno s ním vytvoříte také zeleninové dekorace. Poradí si s vodnatějšími druhy, jako je okurka, stejně jako s tvrdší mrkví nebo kedlubnou. Nože pro krájení zeleniny by měly mít výbrus, který slouží k tomu, aby se na ni nelepily kusy zeleniny a řez byl snazší a práce rychlejší.

Pro krájení rajčat nebo i jiné zeleniny a ovoce je vhodný také nůž se zaoblenou čepelí dlouhou zhruba 11 centimetrů a vlnkovým ostřím. Jeho délka umožní přesnější krájení.





Pro krájení zeleniny obecně jsou vhodné keramické nože, jejich výhodou je zejména dlouhotrvající ostrost, ale i nepřilnavost. Nevýhodou naopak křehkost.

Krájení/sekání najemno: kuchařský nůž se širokou čepelí



Autor: Se souhlasem KovanéNože.cz Kuchařský nůž se širokou čepelí je vhodný ke krájení a sekání najemno

Jak již bylo zmíněno v úvodu, vaření je hlavně o krájení a sekání. A to ať už připravujete zeleninu do polévky, rizota a dalších jídel, nebo potřebujete pokrájet čerstvé bylinky, pažitku… a mohli bychom pokračovat dál. Zapomeňte na malé nožíky, ale sáhněte po tradičním kuchařském noži se širokou zaoblenou čepelí. Právě široká čepel vám pomůže dostat pokrájenou zeleninu lehce do hrnce.

Čepel nože by neměla být rovná, ale lehce zaoblená. Jedině tak můžete sekat pomocí tzv. houpací nebo kolébkové techniky.

Ryby: Filetovací nůž s dlouhou čepelí



Autor: Se souhlasem KovanéNože.cz Na zpracování ryb se hodí filetovací nůž s dlouhou čepelí

Filetovací nůž vhodný pro přípravu filetů a oddělování masa od kostí poznáte podle dlouhé čepele, která vám filetování podstatně zjednoduší. Vybírat můžete mezi noži se zahnutou čepelí, které nejlépe využijete i pro stažení kůže z ryby.

Pro samotnou přípravu filetů a oddělování masa od kostí pak vybírejte spíše nůž s rovnou flexibilní čepelí.

Maso: řeznický nůž



Autor: Se souhlasem KovanéNože.cz Japonský nůž santoku je výborný na krájení masa, ale také ryb, zeleniny či hub

Pro krájení masa je nutné sáhnout po pevnějším noži se širší čepelí, protože při jeho porcování dochází často ke styku s kostmi a chrupavkami. Pevnější čepel zajistí, že se nůž nezlomí. Čepele bývají po stranách opatřeny zářezy ve tvaru oválu, díky kterým kousky masa na noži neulpívají.

Specialistou je v této kategorii nůž santoku, který má původ v asijské kuchyni. Díky nízké hmotnosti a široké špičce je vhodný i na precizní krájení. Využijete ho na maso i zeleninu.

Kvalitní nože jsou z oceli

Kvalitní nože poznáte podle čepele, rukojeti i materiálu. Pokud zvažujete nákup skutečně dobrého nože pro kuchyňské použití, zaměřte se na ocel, kterou je ale nutné častěji brousit.

Vysoce odolné, ale také dražší, jsou nože z damascénské oceli (damasteel) vyráběné ze střídajících se vrstev nejméně dvou různých druhů oceli. Nože mají specifickou kresbu, která je na každém vyrobeném kusu jiná, a kromě vysoké kvality jsou tvrdé, ostré a odolné a vypadají velmi dobře.

Rukojeť nože by vám měla dobře padnout do ruky. Pozor si dejte i na materiál rukojeti. Nejsnadnější na údržbu jsou celonerezové nože, případně pogumované. Náročnější na údržbu jsou pak nože s dřevěnou rukojetí.