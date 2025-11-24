Zapomínání může být příznakem mozkové mlhy. Pomůže teplá snídaně a méně stresu

„Mozková mlha není oficiální diagnóza, ale jasný signál, že tělo ztrácí rovnováhu a jede na rezervu. Prvním krokem k řešení mohou být jednoduchá laboratorní vyšetření třeba na funkci štítné žlázy nebo citlivost na lepek,“ říká lékárnice Kamila Horníčková z Lékárna.cz.
Jde o soubor příznaků, které zahrnují psychickou únavu, potíže s koncentrací nebo pocit zmatenosti. Patří sem problémy s pamětí (zapomínání úkolů, schůzek nebo i jmen), zpomalené myšlení, zmatenost (pocit, že nemůžete uspořádat svoje myšlenky), potíže s vyjadřováním (problémy najít správná slova) i ztráta motivace (ztráta zájmu i o činnosti, které dříve bavily).
Stres hormony, léky a strava – tiché spouštěče
Mozková mlha je častým příznakem při narušené mozkové nebo metabolické rovnováze. „K nejčastějším příčinám patří dlouhodobý stres, nedostatek spánku, dehydratace, výkyvy cukru v krvi a hormonální změny, například v období menopauzy nebo při problémech se štítnou žlázou,“ popisuje Horníčková.
Také při celiakii – už i při mírné citlivosti na lepek – může jeho konzumace spustit autoimunitní reakci, která zasahuje nejen střeva, ale také mozek. „A přestože trávicí potíže odezní, mozková mlha často přetrvává kvůli neurozánětu, tedy tichému „požáru“ v nervovém systému,“ vysvětluje lékárnice.
Příznaky může zhoršovat i běžné užívání některých léků, jako některé tabletky na alergii, benzodiazepiny, antidepresiva nebo betablokátory – léky na srdce. Tyto přípravky totiž mohou snižovat prokrvení mozku nebo tlumit centrální nervový systém.
Co pomáhá: spánek, bílkoviny a vitaminy
Z hlediska celostní medicíny je klíčem k odstranění mozkové mlhy vyvážená strava, dostatek pohybu a obnova energetického metabolismu mozku. Mozková mlha je důsledkem toho, že mozku chybí energie – buňky nedostávají dost paliva. Lékárnice doporučuje teplé snídaně, dostatek bílkovin v každém jídle a omezení cukru, lepku a alkoholu.
„Mozek potřebuje kvalitní živiny, ne prázdné kalorie. Z doplňků stravy doporučuji B-komplex, hořčík (nejlépe ve formě citrátu nebo malátu), omega-3, vitamín D3 a zinek. Při dlouhodobé únavě a zhoršené koncentraci pomáhají adaptogeny jako ashwagandha nebo vitální houby hericium a reishi – posilují odolnost vůči stresu, kognitivní funkce a paměť. A nootropika, například L-theanin nebo bacopa monnieri, dodávají mozku látky potřebné pro jeho dlouhodobou regeneraci,“ říká Horníčková.
Kdy vyhledat lékaře?
Farmaceutka radí, že pokud příznaky trvají déle než tři týdny, výrazně zasahují do běžného života nebo se k nim přidá deprese, úzkost či výpadky paměti, je nutné kontaktovat lékaře. Ještě předtím ale mohou napovědět krevní testy, které odhalí možné příčiny potíží. Ty může zájemce podstoupit i bez žádanky jako samoplátce.
Mozkovou mlhu totiž může způsobit i řada vážnějších stavů, včetně postcovidového syndromu, autoimunitních onemocnění nebo poruch metabolismu. „Problém je také ten, že lidé si na únavu, špatnou náladu a mozkovou mlhu po čase zvyknou a nevnímají ji. Mozková mlha, únava i podrážděnost nejsou normální. Jsou signálem, že tělo není v pohodě. Zkuste něco změnit a budete se jistě cítit lépe,“ dodává odbornice.
Naštěstí pokud tělu dopřejeme odpočinek, správnou výživu a klid, často problémy postupně samy zmizí.
Co pomůže?
- Teplé snídaně – vývar, ovesná kaše, vejce
- 7–8 hodin kvalitního spánku bez obrazovek večer
- 2–3 litry tekutin denně – ideálně čistá voda, slabý zelený nebo bylinný čaj
- Doplňky: Vitamíny B, hořčík (glycinát, taurát), omega-3, vitamín D3+K2
- 10 minut denního světla hned po probuzení
- Omezit cukr, lepek, alkohol a kofein po 15. hodině
- Zařadit adaptogen nebo funkční houbu – např. reishi, hericium nebo ashwagandha
- Krátké pauzy během dne, dechová cvičení, večerní klid
Co naopak nepomůže? Horníčková nedoporučuje pít více kávy. Kofein totiž často zhoršuje stres a spánek.